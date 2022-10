മന്ത്രിമാർ നേരിട്ടെത്തി വെള്ളം നൽകി; നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിച്ച് ദയാബായി

തിരുവനന്തപുരം ∙ എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ വിഷയത്തില്‍ സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തക ദയാബായി നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു. മന്ത്രിമാരായ വീണാ ജോര്‍ജും ആര്‍.ബിന്ദുവും ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തി ദയാബായിയെ കണ്ടു. ഇരുമന്ത്രിമാരും ചേര്‍ന്ന് വെള്ളം നല്‍കിയാണ് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

മന്ത്രിമാരായ ആർ. ബിന്ദു, വീണ ജോർജ് എന്നിവർക്കൊപ്പം ആശുപത്രിക്കിടക്കയിൽ ദയാബായി.

സമരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നമുക്കൊന്നിച്ച് നേടിയെടുക്കാമെന്നു വീണാ ജോര്‍ജ് ദയാബായിയോടു പറഞ്ഞു. എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാമെന്നും എല്ലാ പിന്തുണയുമുണ്ടാകുമെന്നും ആര്‍. ബിന്ദു അറിയിച്ചു. എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ ദുരിതബാധിതരോടും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളോടും അനുഭാവപൂര്‍വമായ നിലപാടാണ് സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതെന്ന് വീണാ ജോര്‍ജ് വ്യക്തമാക്കി.

നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദയാബായി സെക്രട്ടറിയേറ്റിനു മുമ്പിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ. ചിത്രം: മനോജ് ചേമഞ്ചേരി.

എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ ദുരിതബാധിതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വ്യക്തമായ ചര്‍ച്ചകളാണ് നടത്തിയത്. അതവര്‍ക്കു രേഖാമൂലം നല്‍കി. അതില്‍ ചില അവ്യക്തകള്‍ ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സമരസമിതിയുമായും ദയാബായിയുമായും ആശയവിനിമയം നടത്തി. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്ത കാര്യങ്ങള്‍തന്നെ കൂടുതല്‍ വ്യക്തത വരുത്തി നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

