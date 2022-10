‘മോളെ നന്നായി നോക്കണം’: കേദാർനാഥ് അപകടത്തിന് തലേദിവസം ഭാര്യയോട് പൈലറ്റ്

മുംബൈ∙ ‘‘മോളെ നന്നായി നോക്കണം, അവൾക്കു സുഖമില്ല’’ – ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഹെലിക്കോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ മരിച്ച പൈലറ്റ് അനിൽ സിങ് തലേദിവസം ഭാര്യയോട് അവസാനം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ. അന്ധേരി സബേർബിലെ ഹൗസിങ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഭാര്യ ഷിറീൻ അനന്ദിതയ്ക്കും മകൾ ഫിറോസ സിങ്ങിനുമൊപ്പമാണ് അനിൽ ജീവിച്ചിരുന്നത്.

കേദാർനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്ന് ഗുപ്ത്കാശിയിലേക്ക് ആറു സീറ്റുള്ള ബെൽ 407 (വിടി–ആര്‍പിഎൻ) ഹെലിക്കോപ്റ്ററിൽ തീർഥാടകരെ എത്തിക്കവെയാണ്, മോശം കാഴ്ചയെത്തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച പകൽ 11.45ന് ഹെലിക്കോപ്റ്റർ കുന്നിൽ ഇടിച്ച് തീപിടിച്ചത്.

‘‘തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നു അവസാനം വിളിച്ചത്. മകൾക്ക് സുഖമില്ലായിരുന്നു. അവളെ നന്നായി നോക്കണമെന്ന് എന്നോടു പറഞ്ഞു’’ – സിനിമാ രംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനന്ദിത വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോടു പറഞ്ഞു. കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ ഷഹദ്ര മേഖലയിൽനിന്നുള്ള അനിൽ 15 വർഷമായി മുംബൈയിലായിരുന്നു. അനന്ദിതയും മകളും ഭർത്താവിന്റെ അന്ത്യകർമങ്ങൾക്കായി ഉടൻ ന്യൂഡൽഹിയിലേക്കു തിരിക്കും.

English Summary: ​ "Take Care Of Daughter": Pilot To Wife Day Before Kedarnath Chopper Crash