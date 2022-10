നിതീഷ് ബിജെപിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്; ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും സഖ്യം ഉണ്ടാക്കും: പ്രശാന്ത് കിഷോർ

ന്യൂഡൽഹി∙ ബിജെപി ബന്ധം ഇട്ടെറിഞ്ഞ് ബിഹാറിൽ ആർജെഡിയുമായി സഖ്യത്തിലായ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ വീണ്ടും ബിജെപിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞന്‍ പ്രശാന്ത് കിഷോർ. ആവശ്യം വന്നാൽ നിതീഷ് ബിജെപിയുമായി വീണ്ടും സഖ്യം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും പ്രശാന്ത് കിഷോർ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രശാന്തിന്റെ വാദഗതികളെ ജെഡിയു തള്ളി.

ജെഡിയു എംപിയും രാജ്യസഭാ ഡപ്യൂട്ടി ചെയർപഴ്സനുമായ ഹരിവംശ് വഴിയാണ് ബിജെപിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതെന്നാണ് പ്രശാന്തിന്റെ ആരോപണം. ബിജെപിയുമായി ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടും ഹരിവംശിനോട് രാജിവയ്ക്കാൻ ജെഡിയു ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെന്നതാണ് പ്രശാന്ത് ഇതിനു പറയുന്ന ന്യായം.

നിലവിൽ ബിഹാറിൽ പദയാത്ര നടത്തുകയാണ് പ്രശാന്ത് കിഷോർ. സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനു മുന്നോടിയായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നീക്കമായാണ് പദയാത്രയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. വെസ്റ്റ് ചമ്പാരണിലുള്ള ബെറ്റിഹർവയിലെ ഗാന്ധി ആശ്രമത്തിൽനിന്ന് ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ആരംഭിച്ച പദയാത്ര അടുത്ത 12–15 മാസങ്ങൾക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് 3500 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും.

English Summary: Nitish Kumar In Touch With BJP, Could Even Re-Ally: Prashant Kishor