‘ജയിച്ചത്’ തരൂരിസവും കോൺഗ്രസും!; ‘ക്വാക്കർവോജർ’ ആകുമോ ഖർഗെ?

ഒടുക്കം കോൺഗ്രസിലെ ആ 7897 പേർ തീരുമാനിച്ചു, പാർട്ടിയെ നയിക്കാൻ അടിമുതൽ മുടി വരെ ഓരോ ഇഞ്ചിലും കോൺഗ്രസ് പാരമ്പര്യം പേറുന്ന മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ മതിയെന്ന്. സാധാരണഗതിയിൽ, ഒരാള്‍ ജയിക്കുമ്പോൾ എതിരാളി പരാജയപ്പെടുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ശശി തരൂർ എന്ന ആഗോള പ്രതിച്ഛായയുള്ള നേതാവ് തോറ്റിട്ടില്ല. തരൂർ ഉയർത്തിയ ആശയങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വേദി കിട്ടി. അവ വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന ഉറപ്പിനൊപ്പം കോൺഗ്രസിന്റെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനുള്ള കുതിപ്പും കൂടിയാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽവയ്ക്കുന്നത്. ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയാണെന്ന് നിരന്തരം പറയുന്നതല്ലാതെ കുടുംബാധിപത്യം മാറ്റിവച്ച് പാർട്ടിയെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ ഇതിലും മികച്ചൊരു അവസരം കോൺഗ്രസിന് ഇനി കിട്ടാനില്ല.

നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ‌ ബിജെപി രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരമേറ്റതിനു ശേഷം, കോൺഗ്രസ് വാർത്താശ്രദ്ധയിൽ വന്ന രണ്ടു പ്രധാന സംഭവങ്ങളാണ് ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയും അധ്യക്ഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പും. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തയായത് ശശി തരൂരിനും കോൺഗ്രസിനും രാഷ്ട്രീയവിജയമാണ്.

തരൂർ പോരാടി, ഗാന്ധികുടുംബത്തെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത്

ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരൻ ഏതു പിച്ച് കിട്ടിയാലും കളിക്കാൻ തയാറാകണമെന്നാണ്, സ്ഥാനാർഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ പാർട്ടിയിൽനിന്നുള്ള നിസ്സഹകരണം കണ്ടപ്പോൾ തരൂർ പറഞ്ഞത്. ജയം ഉറപ്പില്ലാത്ത മത്സരത്തിലേക്ക് ഈ പോസിറ്റീവ് മനോഭാവത്തോടെയാണ് തരൂർ കളിക്കാനിറങ്ങിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നവർ ജയിക്കാനാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. തരൂരിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം ആയിരുന്നില്ല എന്നു മാത്രം. ജി23 ന്റെ ഭാഗമായി സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് കത്തയച്ചപ്പോഴും നേതൃത്വവുമായി ഇടയാതിരിക്കാൻ തരൂർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അന്നുമിന്നും പാർട്ടിയിൽ ഗുണപരമായ മാറ്റം വേണമെന്നു വാദിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് തരൂർ. ആ വാദത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നുകൊണ്ടുതന്നെ, വിമതസ്ഥാനാർഥിയെന്ന പരിവേഷം ചാർത്തിക്കിട്ടാതെ, ഗാന്ധികുടുംബത്തെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് പ്രചാരണം നടത്താൻ തരൂരിനു കഴിഞ്ഞു. ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ സമയത്തും, പ്രതിപക്ഷത്തിനായി മാറ്റിവച്ച രാസവസ്തു – രാസവളം പാർലമെന്ററി സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനായി സോണിയ ഗാന്ധി തന്നെ തരൂരിനെ നാമനിർദേശം ചെയ്തത്.

‘ഇങ്ങനെപോയാൽ പോരാ, പാർട്ടിയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കണം’ എന്ന് എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലും ഘോരഘോരം പ്രസംഗിക്കുന്നവർപോലും, അതു നടപ്പാക്കുമെന്ന് പ്രവർത്തകർ വിശ്വസിച്ച തരൂരിന്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിനു പുറംതിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണുണ്ടായത്. മുതിർന്ന തലമുറ നേതാക്കളുടെ നിസ്സഹകരണം ചർച്ചയായപ്പോൾത്തന്നെ, പുതുതലമുറ നേതാക്കളുടെയും അണികളുടെയും ഇടയിൽ അനുകൂല തരംഗമുണ്ടാക്കാൻ തരൂരിനു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ, ഇവർക്ക് വോട്ടവകാശം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഈ പിന്തുണ ഭാവിയിൽ തരൂരിന് ഗുണമായേക്കും.

പാർട്ടിയിൽ തിരുവനന്തപുരം എംപി എന്നോ പ്രഫഷനൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ എന്നോ മാത്രം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന തരൂർ, ദേശീയ നേതാവെന്ന പ്രതിച്ഛായയിലേക്കു വളർന്നു ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പോടെ. തരൂരിനെ എന്നും വേറിട്ടുനിർത്തുന്ന വാക്ചാതുര്യവും ഭാഷാ നൈപുണ്യവും നയതന്ത്രജ്ഞതയും അറിവും നിരീക്ഷണ പാടവവും ഒരിക്കൽക്കൂടി ഇന്ത്യയെ മുഴുവൻ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ഇതുവഴി കഴിഞ്ഞു. ഉരുളയ്ക്ക് ഉപ്പേരി പോലെ എതിരാളികൾക്കു മറുപടി നൽകുന്ന തരൂരിനെ ഇനി അവഗണിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിയില്ല. നേതൃത്വത്തെ തിരുത്താനാകാതെ, പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പോരാടാനാകാതെ പുറത്തുപോയ ഗുലാംനബി ആസാദും കബിൽ സിബലും പോലുള്ളവരുടെ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ പാർട്ടിയിൽ ഉറച്ചുനിന്ന് തന്റെ വാദങ്ങൾ ഉയർത്താൻ ഈ തോൽവിയിലും തരൂർ പ്രാപ്തനാണ്.

തരൂരിസം! വിവാദങ്ങളോടും ജീവിതത്തോടും

വെറും 22 വയസ്സിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ ആളാണ് ശശി തരൂർ. യുഎസിന്റെ ഫ്ലെച്ചർ സ്കൂള്‍ ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ഡിപ്ലോമസിയിൽനിന്ന് മൂന്നു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പിഎച്ച്ഡ‍ിയും രണ്ട് ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടി. ‘റീസൺസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്’ എന്ന തരൂരിന്റെ പ്രബന്ധം ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യനയ രൂപീകരണ പഠനാവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ തരൂരിന് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു? ഒരു സാധാരണ യൗവനം തനിക്കു കിട്ടിയില്ലെന്നും തന്റെ മാതൃക പകർത്താൻ ഒരിക്കലും മക്കളോട് ആവശ്യപ്പെടില്ലെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി. അക്കാദമിക തലത്തിൽ കാണിച്ച അതേ ഊർജസ്വലത അദ്ദേഹം യുഎന്നിലും പ്രകടിപ്പിച്ചു.

തരൂരിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പോർക്കളം ട്വിറ്ററാണ്. കൊണ്ടുംകൊടുത്തും മുന്നേറുന്ന തരൂരിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിസ്ഥാനം പോയതും ഒരു ട്വീറ്റിന്റെ പേരിലാണ്. കൊച്ചി ആസ്ഥാനമാക്കി ഐപിഎൽ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനു വേണ്ടി തരൂർ ചരടുവലിച്ചുവെന്ന് വെടിപൊട്ടിച്ചത് അന്നത്തെ ഐപിഎൽ കമ്മിഷണർ ലളിത് മോദിയായിരുന്നു. ആരോപണങ്ങളെത്തുടർന്ന് തരൂരിന് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിപദം രാജിവയ്ക്കേണ്ടിവന്നു. എന്നാൽ ചില രാഷ്ട്രീയ ശക്തന്മാരുടെ ക്രിക്കറ്റ് താൽപര്യങ്ങളെ അവഗണിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ആരോപണങ്ങൾ എന്നായിരുന്നു തരൂരിന്റെ മറുപടി. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടും ഐപിഎൽ സംബന്ധിച്ച ആരോപണത്തിൽ തരൂരിന്റെ പങ്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

സാധാരണക്കാർ യാത്രചെയ്യുന്ന, വിമാനത്തിലെ ഡൊമസ്റ്റിക് ക്ലാസിനെ കന്നുകാലി ക്ലാസ് (കാറ്റിൽ ക്ലാസ്) എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചത് വിവാദമായിരുന്നു. വിഷയത്തിൽ മാപ്പ് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം വിമാനക്കമ്പനികൾ ഇക്കോണമി ക്ലാസിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ കന്നുകാലികളെപ്പോലെയാണ് കാണുന്നതെന്നു പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നു വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആറു വനിതാ എംപിമാരുമൊത്ത് നിൽക്കുന്ന ചിത്രം ട്വീറ്റ് ചെയ്ത തരൂർ അതിനു നൽകിയ അടിക്കുറിപ്പും വലിയ വിവാദങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി. ഏറ്റവുമൊടുവിൽ, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള പ്രകടനപത്രിക പുറത്തിറക്കിയപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം തെറ്റായി ഉൾപ്പെടുത്തിയതും വിവാദമായി. മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽത്തന്നെ നിരുപാധികം മാപ്പു പറഞ്ഞ് തരൂർ രംഗത്തുവരികയും ചെയ്തു.

സൗമ്യനായി, ശക്തമായ ഭാഷയിൽ വസ്തുതകൾ നിരത്തി എതിരാളികൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകുന്നയാളാണ് തരൂർ. മോദിയെപ്പോലും പലതവണ പുകഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലതിനെ നല്ലതായി പറയണം എന്നതാണ് തരൂരിന്റെ നിലപാട്. എന്നാൽ ‘നുണഫാക്ടറിയിൽനിന്നു പുറത്തുവിടുന്ന കല്ലുവച്ച നുണകളെ’ അതേ നാണയത്തിൽ വസ്തുതകൾ വച്ച് തരൂർ പൊളിച്ചടുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

‘ക്വാക്കർവോജർ’ ആകുമോ ഖർഗെ?

ഇംഗ്ലിഷ് ഭാഷ അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ അഗ്രഗണ്യനാണ് തരൂർ. ഭാഷയിൽ അപൂർവമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന വാക്കുകൾ സന്ദർഭത്തിന് അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള തരൂരിന്റെ കഴിവ് പ്രസിദ്ധമാണ്. ഇത്തരം കടുകട്ടി വാക്കുകളുടെ പ്രയോഗം നെറ്റിസൺസിനെ ആവേശഭരിതരാക്കാറുണ്ട്. ഏറ്റവും അവസാനം തരൂർ അത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച വാക്കാണ് ക്വാക്കർവോജർ (quockerwodger) എന്നത്. ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ 20ന് ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു പ്രയോഗം. 1860ൽ രൂപപ്പെട്ട വാക്കിന്റെ അർഥം തടിപ്പാവ എന്നാണ്. രാഷ്ട്രീയ അർഥത്തിൽ എടുത്താൽ ആ വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്നാമതൊരാളുടെ നിർദേശാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നയാൾ എന്നതും. പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ പ്രധാന വിമർശനങ്ങളിലൊന്ന് ഗാന്ധികുടുംബത്തിന് പുറത്തുനിന്നൊരാൾ അധ്യക്ഷനാകുമ്പോൾ അയാൾ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ കളിപ്പാവയാകുമെന്നാണ്. ഖർഗെയുടെ അധ്യക്ഷപദവിക്കുനേരെയും ഈ ചോദ്യമുയരും.

തരൂരിന്റെ ജീവിതരേഖ ഇങ്ങനെ:

പാലക്കാട് ചിറ്റിലഞ്ചേരി തരൂർ തറവാട്ടിൽ ചന്ദ്രൻ തരൂരിന്റെയും ലില്ലി തരൂരിന്റെയും മകനായ ശശി തരൂർ 1956 മാർച്ച് 3ന് ലണ്ടനിലാണ് ജനിച്ചത്. എലവഞ്ചേരി മുണ്ടാരത്തു തറവാട്ടിലെ അംഗമാണ് അമ്മ ലില്ലി. യെർക്കാഡ് മോൻസ് ഫോർട്ട് സ്‌കൂൾ, മുംബൈ കാമ്പിയോൺ സ്‌കൂൾ, കൊൽക്കത്ത സെന്റ് സേവ്യേഴ്‌സ് കൊളീജിയറ്റ് സ്‌കൂൾ, ഡൽഹി സെന്റ് സ്‌റ്റീഫൻസ് കോളജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം. സെന്റ് സേവ്യേഴ്‌സ് കോളജിൽ യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. അമേരിക്കയിൽനിന്ന് പിഎച്ച്ഡി. െഎക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിൽ 29 വർഷം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചതിനു ശേഷം അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ ആയി വിരമിച്ചു. സെക്രട്ടറി ജനറൽ സ്‌ഥാനത്തേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണയോടെ മൽസര രംഗത്തുവന്നു. പിന്നീടു പിന്മാറി.

തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭ മണ്ഡലത്തിൽനിന്നു 2009ലും 2014ലും 2019ലും പാർലമെന്റിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 2009–14ൽ മൻമോഹൻ സിങ് മന്ത്രിസഭയിൽ സഹമന്ത്രി. വിദേശകാര്യം, മാനവശേഷി വികസനം എന്നീ വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്‌തു. തരൂർ മൂന്നു തവണ വിവാഹം ചെയ്തു. തിലോത്തമ മുഖർജി, ക്രിസ്റ്റാ ഗിൽസ് എന്നിവരുമായുള്ള ബന്ധം വേർപെട്ടു. മൂന്നാം ഭാര്യ സുനന്ദ പുഷ്കർ മരണമടഞ്ഞു. ഇരട്ടകളായ ഇഷാൻ, കനിഷ്ക് എന്നിവർ മക്കളാണ്.

