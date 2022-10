ചെന്നൈ ∙ തമിഴ്നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ എടപ്പാടി പളനിസാമി അറസ്റ്റില്‍. ചെന്നൈ വെള്ളുവര്‍കോട്ടത്ത് നിരോധനം മറികടന്നു സമരം ചെയ്യാനെത്തിയപ്പോഴാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

എടപ്പാടിക്കൊപ്പം നിരവധി അണ്ണാഡിഎംകെ നേതാക്കളും അറസ്റ്റിലായി. ഒ.പനീര്‍സെല്‍വത്തെ നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിനു സമീപത്തുനിന്നു മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് സമരം.

English Summary: T.N Leader Of Opposition E. Palaniswami, Other AIADMK Members Detained During Attempted Hunger Strike