ലഷ്കർ ഭീകരൻ ഹാഫിസ് തൽഹ സയീദിനെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ നീക്കം തടഞ്ഞ് ചൈന

ന്യൂയോർക്ക് ∙ ഭീകര സംഘടനയായ ലഷ്കറെ തയിബയുടെ നേതാവ് ഹാഫിസ് തൽഹ സയീദിനെ(46) ആഗോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ഇന്ത്യ–യുഎസ് നിർദേശം യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയുടെ അൽ ഖായിദ സാങ്ഷൻസ് കമ്മിറ്റിയിൽ ചൈന തടഞ്ഞു. ലഷ്കറെ തയിബയുടെ മേധാവിയായിരുന്ന ഹാഫിസ് സയീദിന്റെ മകനായ ഹാഫിസ് തൽഹ സയീദിനെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടാം തവണയാണ് വിഷയത്തിൽ എതിർപ്പുമായി ചൈന രംഗത്തെത്തുന്നത്.

ലഷ്കറെ തയിബ നേതാവ് ഷാഹിദ് മഹമൂദിനെ ആഗോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ഇന്ത്യ–യുഎസ് നിർദേശം യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയുടെ അൽ ഖായിദ സാങ്ഷൻസ് കമ്മിറ്റിയിൽ ചൊവ്വാഴ്‌ച ചൈന തടഞ്ഞിരുന്നു. മഹമൂദിനെ 2016 ൽ യുഎസ് ആഗോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ലഷ്കറിലേക്കു ഭീകരരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിലും പണം ശേഖരിക്കുന്നതിലും ഇന്ത്യയിൽ ആക്രമണങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിലും തൽഹ സയീദിനുള്ള പങ്ക് കണക്കിലെടുത്താണ് ഹാഫിസ് സയീദ് ഉൾപ്പെടെ 31 പേരെ ഇന്ത്യ ഭീകരരായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

പാക്കിസ്ഥാനിൽ ലഷ്കറിന്റെ ക്യാംപുകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ഹാഫിസ് തൽഹ സയീദ്, ഇന്ത്യ, യുഎസ്, ഇസ്രയേൽ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ലഷ്കറെ തയിബ നടപ്പാക്കിയ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ യുഎസ് പൗരന്മാരുൾപ്പെടെ 160 ലേറെ പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. സംഘടനയുടെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തന വിഭാഗമായ ഫലാഹി ഇൻസാനിയത്തിന്റെ ഉന്നത നേതാവായ ഷാഹിദ് മഹമൂദ് പാക്കിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചി കേന്ദ്രമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

