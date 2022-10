ഡോളറിന്റെ കുതിപ്പാണോ രൂപയുടെ കിതപ്പിനു പിന്നിൽ?നിർമല പറഞ്ഞതിലെ യാഥാർഥ്യമെന്ത്?

‘‘രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിയുന്നില്ല, ഡോളർ ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നതാണ്’’– രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയെക്കുറിച്ചു കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിയുന്നതല്ലെന്നും ഡോളർ ശക്തിപ്പെടുന്നതിനാൽ ഡോളറിന്റെ മൂല്യം ഉയർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെന്നുമുള്ള അവരുടെ പ്രസ്താവന ഒട്ടേറെ വിമർശനങ്ങൾക്കും ട്രോളുകൾക്കും വഴി വച്ചിരുന്നു. ലോക ദരിദ്ര സൂചികയിൽ ഇന്ത്യ 106–ാം സ്ഥാനത്താണെന്നു പറയുന്നതു തെറ്റാണെന്നും ഈ 106 രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർ ഇന്ത്യക്കാരേക്കാൾ അധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ പട്ടികയിൽ താഴെയെത്തിയതാണെന്നുമുള്ള തരത്തിൽ വരെ ട്രോളുകളേറെ വന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞതിൽ സാങ്കേതികമായി തെറ്റുകളൊന്നുമില്ല, ഡോളർ കരുത്താർജിച്ച് അനുദിനം കുതിക്കുകയാണ്. മറ്റു കറൻസികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന ഐസിഇ ഡോളർ ഇൻഡക്സ് പ്രകാരം 20 വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉന്നത നിലവാരത്തിലാണ് ഡോളർ ഇപ്പോൾ. മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസികൾക്കു ഡോളറിനെതിരെ സംഭവിച്ച ഇടിവിന്റെ തോത് അനുസരിച്ചാണ് ഈ കണക്കു കൂട്ടൽ. എന്തായാലും ഡോളറിന്റെ ഈ കരുത്തിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസികളെപ്പോലെ ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്കും കാര്യമായ പിടിച്ചു നിൽപ് സാധ്യമാകുന്നില്ലെന്നും അതാണ് രൂപ പിടിവിട്ട് താഴേക്കു പോകുന്നതെന്നും കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ധനമന്ത്രിക്കു നേരെ ഇത്രയേറെ ട്രോൾ മഴയുണ്ടാകില്ലായിരുന്നു. നിർമല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞത് 100 ശതമാനം സത്യമാണെങ്കിലും ഡോളർ കരുത്താ‍ജിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് രൂപയ്ക്കും പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതുകൂടി വിശദീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. എന്തായാലും ഡോളർ ശക്തമാകുന്നത് ലോകരാജ്യങ്ങളിലെയെല്ലാം സാധാരണക്കാരുടെ ജനജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.

∙ മന്ത്രി നിർമല പറഞ്ഞത്..

ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവാണ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി ഡോളറിനെതിരെ നേരിടുന്നത്. ഈ മാസം ജനുവരി മുതലുള്ള കണക്കെടുത്താൽ 10 ശതമാനത്തോളമാണു രൂപയുടെ വീഴ്ച. രൂപ ഇടിയുന്നില്ലെന്നും ഡോളർ നിരന്തരം ശക്തിപ്പെട്ടു വരുന്നതാണെന്നുമാണ് രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയിൽ മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം. അനുദിനം ശക്തിപ്രാപിക്കുന്ന ഡോളറിനെതിരെ എല്ലാ കറൻസികളുടെയും പ്രകടനം മോശമാണ്. മറ്റു വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ രൂപ മികച്ച പ്രകടനമാണു നടത്തുന്നത്. കൂടുതൽ വില ഇടിയാതിരിക്കാനായി ആർബിഐ വിപണിയിൽ ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നുമുണ്ട്.

കർണാടകയിലെ റായ്ചൂരിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ കൽബുർഗി സ്റ്റേഷനിൽ നിർമല സീതാരാമന് ബിജെപി നൽകിയ സ്വീകരണം. ചിത്രം: twitter/nsitharaman

∙ ഡോളർ ശക്തിപ്പെടുന്നതു മാത്രമോ?

ലോകത്തിലെ 6 പ്രധാന കറൻസികൾക്കെതിരെ യുഎസ് ഡോളർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് അളക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് ഡോളർ സൂചിക. കഴിഞ്ഞ ഒരുവർഷമായി ഇത് തുടർച്ചയായി ഉയരുകയാണ്. വർഷാരംഭത്തിൽ 92 ആയിരുന്ന മൂല്യം 114 ആയി. ലോകത്തിലെ എല്ലാ കറൻസികൾക്കെതിരെയും ഡോളർ ശക്തിപ്പെടുകയാണെന്നതു തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ അർഥം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ ഒരു അമേരിക്കൻ ഡോളർ (യുഎസ്ഡി) എന്നാൽ 75 ഇന്ത്യൻ രൂപയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഒക്ടോബറിൽ ഒരു യുഎസ്ഡി എന്നാൽ 82 രൂപയായി ഇടിഞ്ഞു. ഇത്രയധികം മൂല്യശോഷണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഡോളർ ശക്തിപ്പെടുന്നതു മാത്രമാണോ കാരണമെന്നു ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റു കറൻസികൾക്കെതിരെ രൂപയുടെ പ്രകടനം കൂടി വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റ് കറൻസികൾ ഡോളറിനെതിരെ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്നത് രൂപയുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്. മറ്റ് കറൻസികൾക്കെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം കുറയുകയാണെങ്കിൽ രൂപ ഇടിയുന്നു എന്നു പറയണം.

ബ്രിട്ടിഷ് പൗണ്ട്, യൂറോ, ജാപ്പനീസ് യെൻ എന്നിവയാണ് ലോകത്തിലെ മറ്റു പ്രധാന കറൻസികൾ. പൗണ്ടിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം 2021 ഒക്ടോബറിൽ 104 രൂപയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് 92 ആയി. പൗണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് രൂപ ശക്തിപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. യൂറോയുമായുള്ള താരതമ്യമെടുത്താൽ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ഒരു യൂറോ എന്നാൽ 88 രൂപയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് 82 രൂപയായി. യൂറോയ്ക്കെതിരെയും രൂപ ശക്തി പ്രാപിക്കുകയാണുണ്ടായത്. ജാപ്പനീസ് യെന്നുമായി താരതമ്യം ചെയ്താൽ, ഒരു യെൻ 0.55 രൂപ ആയിരുന്നത് ഇപ്പോഴും 0.55 രൂപയായി തുടരുന്നു. യെന്നുമായുള്ള താരതമ്യത്തിലും രൂപ കരുത്തുകാട്ടുകയാണ്.

ചിത്രം: AFP

ഡോളറുമായുള്ള വിനിമയത്തിൽ രൂപ ഇടിയുകയാണെങ്കിലും മറ്റ് പ്രധാന കറൻസികൾക്കെല്ലാം എതിരെ രൂപ നില മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഡോളറിനെതിരെ കരുത്തോടെ പോരാടുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ കറൻസി. ചിലപ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്ക് രൂപയ്ക്കു കനത്ത പിന്തുണയേകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അടുത്തിടെയായി റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ കാര്യമായ പിന്തുണ ‘യുദ്ധഭൂമി’യിൽ രൂപയ്ക്കു ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. വിദേശനാണ്യ ശേഖരം ഇടിയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പരിധിവിട്ട് ഡോളർ വിറ്റഴിച്ച് രൂപയെ രക്ഷിക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്കിനും കഴിയില്ല. രണ്ടു വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലാണ് രാജ്യത്തെ വിദേശനാണയ ശേഖരം ഇപ്പോൾ.

∙ റഷ്യയുടെ ശാപമോ അനുഗ്രഹമോ?

റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധവും അതേത്തുടർന്നുള്ള ക്രൂഡ്ഓയിൽ വിലക്കയറ്റവും ഇന്ധനക്ഷാമവും വിതരണശൃംഖലകളുടെ തകർച്ചയുമെല്ലാം ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ വിലപ്പെരുപ്പമുണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇതാണ് അമേരിക്ക പലിശ നിരക്കു കൂട്ടാനും അങ്ങനെ കറൻസികൾ തകർന്നടിയാനും കാരണമായത്. രൂപയെ തകർക്കുന്നതിൽ റഷ്യ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചെങ്കിലും രൂപയുടെ ഇടിവിന്റെ തോതു കുറയുന്നതിനും റഷ്യ കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നതാണു വസ്തുത. കാരണം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡോളർ ആവശ്യമായി വരുന്നത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതിക്കാണ്. ആവശ്യമായതിന്റെ 80 ശതമാനത്തിലേറെയും എണ്ണ ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം ഇറക്കുമതിയുടെ 30-40% ക്രൂഡ്ഓയിലാണ്. റഷ്യയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കൂടുതൽ എണ്ണ ഇന്ത്യ വാങ്ങിയത് ഡോളർ ആവശ്യകതയിൽ കാര്യമായ കുറവുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കാനായി റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ പലിശ ഉയർത്തൽ നടപടിയും, വലിയ തോതിൽ രൂപ ഇടിയുമ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഡോളർ വിറ്റഴിച്ച് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതുമെല്ലാം രൂപയുടെ വൻവീഴ്ചയെ ചെറുക്കുന്നുണ്ട്.

∙ പലിശ ഉയർത്തൽ ഡോളറിനു കരുത്തേകിയതെങ്ങനെ?

അമേരിക്കയുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡ് റിസർവിന്റെ അടിസ്ഥാന പലിശ നിരക്ക് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി വരെ 0 മുതൽ 0.25 ശതമാനമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഏഴു മാസങ്ങൾക്കൊണ്ട് നിരക്ക് 3.5 ശതമാനം വരെ ഉയർന്നു. യുഎസ് ഫെഡ് റിസർവ്, ബാങ്കുകൾക്ക് അവരുടെ അധിക കറൻസി നൽകുന്നതിനുള്ള പലിശ നിരക്കാണിത്. പണമില്ലാത്ത ബാങ്കുകൾക്ക് വായ്പ നൽകുന്നതിന് കേന്ദ്രബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള ഈ വായ്പകൾ ആവശ്യമാണ്. ഫെഡ് റിസർവ് നിരക്ക് പൂജ്യമായപ്പോൾ യുഎസിലെ വായ്പകൾ ചെലവുകുറഞ്ഞവയായിരുന്നു. നിക്ഷേപത്തിന്റെ പലിശയുടെ കാര്യത്തിലും ഇതുതന്നെ സ്ഥിതി. അതിനാൽ പല ബാങ്കുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും യുഎസിൽ നിന്ന് ഡോളർ എടുത്ത് പലിശ നിരക്ക് കൂടുതലുള്ള ഇന്ത്യ പോലുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഉയർന്ന പണപ്പെരുപ്പം നേരിടുന്നതിനാൽ വില നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിലാണ് സർക്കാർ. അതുകൊണ്ട് പണലഭ്യതയും പണത്തിന്റെ ഒഴുക്കും കർശനമാക്കുന്നതിനാണ് പലിശ നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചത്.

അടിസ്ഥാന നിരക്ക് ഉയർന്നതോടെ യുഎസിലെ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളിലെ പലിശ നിരക്കും കുത്തനെ കൂടി. 5 തവണയാണ് ഈ വർഷം ഇതുവരെ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്തിയത്. ഇതോടെ 0–.25 ശതമാനം മാത്രമായിരുന്ന നിരക്ക് 3.25– 3.5 ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു. ഇനിയും പലിശ വർധന ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയും ഫെഡ് ചെയർമാൻ ജെറോം പവലും പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും നൽകുന്നുമുണ്ട്. ഇതോടെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ ബോണ്ടുകളിലും ഓഹരി വിപണികളിലും കറൻസികളിലും നിക്ഷേപിച്ച എല്ലാ നിക്ഷേപകരും അവരുടെ ഫണ്ടുകൾ അമേരിക്കയിലേക്കു തിരികെക്കൊണ്ടുപോകുകയാണ്. ഡോളറും യുഎസ് ട്രഷറി ബോണ്ടുകളും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപങ്ങളായതിനാൽ പണം യുഎസിൽത്തന്നെ സൂക്ഷിക്കാമെന്ന ചിന്തയിലേക്ക് നിക്ഷേപകർ മാറി. ഫണ്ടുകളുടെ സുരക്ഷയും മികച്ച വരുമാനവുമാണ് ഈ ചിന്തയ്ക്കു പിന്നിൽ.

ജെറോം പവൽ. ചിത്രം: Nicholas Kamm / AFP

ലോകം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ വക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഒരു ഇടപാടിനും വൻകിട നിക്ഷേപകർ തയാറുമല്ല. ഇതാണ് ഡോളറിന്റെ കരുത്ത് അനുദിനം കൂടാനുള്ള കാരണം. ഇതേ സ്ഥിതി തുടർന്നാൽ രൂപയുടെ ഇടിവ് തുടരുമെന്നാണു സൂചനകളും. ഈ വർഷം ഇതുവരെ 18 ശതമാനം മൂല്യവർധനയാണ് അമേരിക്കൻ ഡോളറിനുണ്ടായത്. ഇതോടെ 20 വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലാണ് ഡോളറിന്റെ മൂല്യം. സർക്കാർ, കോർപറേറ്റ് ബോണ്ടുകളിലെ പലിശ നിരക്ക് ഉയർന്നത് നിക്ഷേപകരെ ഡോളറിലേക്കു മാറാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്.

∙ പ്രതിസന്ധി എല്ലായിടത്തും

ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളും ഇറക്കുമതിക്ക് ആശ്രയിക്കുന്ന കറൻസി ഡോളറായതിനാൽ തന്നെ ഡോളറിന്റെ മൂല്യം ഉയരുന്നതും മറ്റു കറൻസികളുടെ മൂല്യമിടിയുന്നതും രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറക്കുമതിച്ചെലവു കൂടുമെന്നതാണ് പ്രധാന പ്രതിസന്ധി. ഇന്ധനം, മരുന്ന്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉൽപന്നങ്ങൾ തുടങ്ങി അവശ്യ വസ്തുക്കൾ വലിയ തോതിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഡോളറിന്റെ മൂല്യവർധന വലിയ ബാധ്യതയാകുന്നുണ്ട്. ഇറക്കുമതിച്ചെലവു കൂടുന്നത് ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വിലവർധനയ്ക്കും അതുവഴി ഉയർന്ന പണപ്പെരുപ്പത്തിനും കാരണമാകും. ഇത് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കും. രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെയും ബാധിക്കും. രാജ്യങ്ങളുടെ വിദേശ കടങ്ങൾ വലിയ ബാധ്യതയായി മാറാനും ഡോളറിന്റെ മൂല്യവർധന കാരണമാകും.

വാഷിങ്ടൻ ഡിസിയിലെ ഫെഡറൽ റിസർവ് ബിൽഡിങ്ങിനു മുന്നിലെ കാഴ്ച. ചിത്രം: Jim WATSON / AFP

വിദേശവായ്പകൾ എടുത്തിട്ടുള്ള കമ്പനികൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും ഇതുതന്നെ സ്ഥിതി. മാത്രമല്ല, കറൻസിയെ രക്ഷിക്കുന്നതിന്റെയും പണപ്പെരുപ്പം തടയുന്നതിന്റെയും ഭാഗമായി രാജ്യങ്ങളുടെ കേന്ദ്രബാങ്കുകൾക്ക് ഫെഡ് റിസർവിന്റെ ചുവടുപിടിച്ച് വലിയ തോതിൽ പലിശ നിരക്കുകൾ ഉയർത്തേണ്ടതായി വരുന്നുണ്ട്. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ തന്നെ വായ്പാനിരക്കുകൾ അടിക്കടി കൂട്ടുകയാണ്. ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട്, സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് യൂറോപ്പ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്തി. ഉയർന്ന പലിശ നിരക്ക് ജനങ്ങളുടെ പലിശ ഭാരം കൂട്ടുമെന്നു മാത്രമല്ല, വളർച്ചാ മുരടിപ്പും സൃഷ്ടിക്കും. ഇത് തൊഴിലില്ലായ്മ അടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കാണ് രാജ്യങ്ങളെ എത്തിക്കുക.

ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡോളറിന്റെ മുന്നേറ്റം ദോഷകരമാകുന്നത് ഇക്കാരണങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടാണ്. ഡോളറിന്റെ മുന്നേറ്റം തുടർന്നാൽ ഇക്കാരണംകൊണ്ടു മാത്രം അടുത്ത വർഷം ആഗോള സാമ്പത്തികമാന്ദ്യമുണ്ടായേക്കാമെന്നു പ്രവചിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുമുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ പണപ്പെരുപ്പം കുറയ്ക്കാനയി അമേരിക്ക സ്വീകരിക്കുന്ന പണനയങ്ങൾ ആഗോള തലത്തിൽ വലിയ പണപ്പെരുപ്പമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം മൂലം ആഗോള തലത്തിൽ ഇന്ധനവില ഉയർന്നത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും വലിയ വിലപ്പെരുപ്പത്തിലേക്കു തള്ളിവിടുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ കറന്റ് അക്കൗണ്ട് കമ്മിയും വ്യാപാരക്കമ്മിയും കുതിച്ചുയരുന്നുണ്ട്. ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചാ നിരക്കിനെ സാരമായി ബാധിക്കും.

∙ താരതമ്യേന ആശ്വാസം

മറ്റു കറൻസികളുടെ ഇടിവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ രൂപയുടെ മൂല്യത്തിലുണ്ടായ നഷ്ടം കുറവാണെന്നു തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസികൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടി നേരിട്ടു. ഈജിപ്ഷ്യൻ പൗണ്ടിന് 20 ശതമാനമാണ് നഷ്ടം. ടർക്കിഷ് ലിറയ്ക്ക് 28.3 ശതമാനം ഇടിവുണ്ടായി. വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയും മറിച്ചല്ല. ജാപ്പനീസ് കറൻസിയായ യെന്നിന് ഈ വർഷം ഡോളറിനെതിരെ 22 ശതമാനം ഇടിവു നേരിട്ടു. യൂറോ 14.3 ശതമാനത്തിലേറെ ഇടിഞ്ഞു. പണപ്പെരുപ്പവും ഉയർന്ന ഇന്ധനവിലയും യൂറോപ്പിനെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 20 വർഷത്തിനിടെ ആദ്യമായി ഒരു യൂറോയുടെ മൂല്യം ഒരു ഡോളറിനു താഴെപ്പോകുകയും ചെയ്തു. ബ്രിട്ടിഷ് പൗണ്ടിന് ഈ വർഷം ഇതുവരെ ഡോളറിനെതിരെയുണ്ടായ നഷ്ടം 18.12 ശതമാനമാണ്. തയ്‌വാനീസ് ഡോളറിന്12.4 ശതമാനം ഇടിവുണ്ടായി. അതേസമയം കയറ്റുമതി കൂടുതലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഡോളറിന്റെ ഉയർന്ന മൂല്യംകൊണ്ട് നേട്ടവുമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ലോകത്താകെ നിലനിൽക്കുന്ന സാമ്പത്തിക മുരടിപ്പുമൂലം കയറ്റുമതിയിൽ കാര്യമായ വർധനവുണ്ടാകുന്നില്ലെന്നതാണു യാഥാർഥ്യം.

English Summary: Finance Minister Nirmala Sitharaman says Indian Rupee is Weakening because the Dollar is Strengthening; What's the Fact?