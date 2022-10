‘പിടി വിട്ട്’ അരി വില; കിലോയ്ക്ക് 60 കടന്നു: സംഭരിക്കാതെ കെട്ടിക്കിടന്ന് നശിക്കുന്നു

തിരുവനന്തപുരം∙ ആന്ധ്രയില്‍ നിന്നുള്ള വരവ് കുറഞ്ഞതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് അരിവില കുതിച്ചുയരുന്നു. ചില്ലറ വില കിലോയ്ക്ക് 60 രൂപ കടന്നിട്ടും വിപണിയിൽ സർക്കാരിന് ഫലപ്രദമായി ഇടപെടാൻ സാധിക്കാത്തതു സാധാരണക്കാരുടെ ദുരിതം വർധിപ്പിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് നെല്ല് സംഭരണം പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി മില്ലുടമകളുടെ നിസഹകരണ സമരം പരിഹാരമില്ലാതെ തുടരുന്നതും കർഷകർക്ക് ഇരുട്ടടിയായി. വയലുകളിൽ സംഭരിക്കാതെ നെല്ല് കെട്ടിക്കിടന്ന് നശിക്കുമ്പോൾ അരിവില കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടുകയാണ് സാധാരണക്കാർ. ഒരുമാസത്തിനുള്ളില്‍ അരിക്ക് കൂടിയത് 15 രൂപയാണ്. നെല്ല് സംഭരണം മുടങ്ങിയതിനെത്തുടർന്നു കുട്ടനാട്ടിലും പാലക്കാട്ടുമായി പതിനായിരക്കണക്കിനു ടൺ നെല്ലാണ് കെട്ടിക്കിടന്നു നശിക്കുന്നത്.

അടുത്ത ജനുവരി വരെ അരി വിലയിലെ കുതിപ്പ് തുടരാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യതയെന്നാണു വിപണിയിൽനിന്നുള്ള സൂചന. ആന്ധ്രയിലും കർണാടകയിലും നെല്ല് ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞതും പാക്കറ്റ് അരിക്ക് 5% ജിഎസ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയതുമാണു വിലയിലെ പെട്ടെന്നുള്ള കുതിച്ചു ചാട്ടത്തിനു കാരണമായി പറയുന്നത്. ആന്ധ്രയിൽനിന്നു നേരിട്ട് അരി വാങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തീരുമാനമായില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന നെല്ല് സർക്കാർതന്നെ സംഭരിച്ച്, മില്ലുകളിൽ കുത്തി പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തിലൂടെ വിതരണം ചെയ്‌താൽ അരിവിലയിലെ കുതിപ്പ് ഒരു പരിധി വരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും നെല്ലുസംഭരണം നടക്കാത്തതു സാഹചര്യം കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുന്നു.

നെല്ല് സംഭരണത്തിനുള്ള തടസ്സം നീക്കാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിതല ചർച്ച നടത്താൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി.പി.ജോയ് മിൽ ഉടമകളുമായി ഇന്നു ചർച്ച നടത്തിയേക്കും. മിൽ ഉടമകൾ നിസ്സഹകരിച്ചാൽ സപ്ലൈകോ വഴി നെല്ല് സംഭരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളും ആലോചിക്കും. നെല്ല് കെട്ടിക്കിടന്നു കർഷകർ ദുരിതത്തിലായ സാഹചര്യത്തിലാണു സംഭരണം ഊർജിതമാക്കാൻ ഉന്നതതല ചർച്ചയ്ക്കു നിർദേശം നൽകിയത്.

പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തെ തുടർന്നു നെല്ല് സംഭരിച്ച വകയിൽ മിൽ ഉടമകൾക്കു സർക്കാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത തുക നൽകണമെന്നാണു പ്രധാന ആവശ്യം. 15 കോടി ആയിരുന്നു മില്ലുടമകളുടെ ആവശ്യം. 4.96 കോടി സർക്കാർ തത്വത്തിൽ സമ്മതിച്ചെങ്കിലും നൽകിയില്ല. ഇത് ഉടനടി കൊടുക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. പ്രളയകാലത്തെ കുടിശിക വിതരണത്തിലും ജിഎസ്ടിയില്‍ ഇളവ് നല്‍കുന്നതിലുള്‍പ്പെടെ സര്‍ക്കാര്‍ അലംഭാവത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സമരമെന്നും വർഷങ്ങളായി അനുകൂല നടപടിയില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സംഭരണം നിര്‍ത്തിവെച്ചതെന്നാണു മില്ലുടമകളുടെ വിശദീകരണം.

സംഭരിച്ച നെല്ല് അരിയാക്കി തിരികെ നൽകുമ്പോൾ, ക്വിന്റലിന് 2140 രൂപ വീതം മില്ലുടമകൾക്കു സർക്കാർ നൽകും. ചരക്ക് സേവന നികുതി നിലവിൽ വന്നതോടെ ഇതിൽ നിന്ന് 5% തുക ജിഎസ്ടിയായി നൽകണമെന്നു നിർദേശിച്ചു മില്ലുടമകൾക്കു നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു. ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ തീരുമാനം ആയതിനാൽ ഇതിൽ സംസ്ഥാനത്തിനു മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയില്ലെന്നാണു നിലപാട്.

നെല്ല് സംഭരിച്ച് അരിയാക്കുമ്പോൾ ക്വിന്റലിന് 68 കിലോ വീതം മില്ലുടമകൾ, സപ്ലൈകോയ്ക്കു കൈമാറണമെന്നാണു പുതിയ നിർദേശം. നേരത്തെ 64.5 കിലോ വീതം നൽകിയാൽ മതിയായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ഉള്ളതിനാൽ 68 കിലോ നൽകണമെന്ന നിലപാടിലും മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയില്ലെന്നാണു സർക്കാർ പറയുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണു മില്ലുടമകൾ നെല്ല് സംഭരണം നിർത്തിയത്.സംഭരണത്തിനു സർക്കാർ മറ്റു മാർഗങ്ങളും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. പൊതു, സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ 4 പുതിയ മില്ലുകൾ തുടങ്ങുന്നതും ആലോചനയിലുണ്ട്.

