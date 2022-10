നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: കോടതി മാറ്റില്ല; ഹർജി തള്ളി, അതിജീവിതയ്ക്ക് തിരിച്ചടി

ന്യൂഡൽഹി∙ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വിചാരണക്കോടതി മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അതിജീവിത നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതിയും തള്ളി. ഹൈക്കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തി‍ൽ ഇടപെടുന്നത് തെറ്റായ കീഴ്‍വഴക്കം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ അജയ് രസ്തോഗി, സി.ടി. രവികുമാർ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. വിചാരണക്കോടതി മാറ്റണമെന്ന അതിജീവിതയുടെ ആവശ്യം, ജഡ്ജിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളിൽ കഴമ്പില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കി ഹൈക്കോടതിയും മുൻപ് തള്ളിയിരുന്നു.

വിചാരണക്കോടതി മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നീതി കിട്ടില്ലെന്ന അതിജീവിതയുടെ വാദം തള്ളിയ കോടതി ജഡ്ജിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളും അംഗീകരിച്ചില്ല. എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി ഹണി എം. വർഗീസ്, എട്ടാം പ്രതി ദിലീപുമായി നേരിട്ടു ആശയവിനിമയം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇല്ലെന്നായിരുന്നു നടിയുടെ അഭിഭാഷകന്റെ മറുപടി. ദിലീപ് അഭിഭാഷകന് അയച്ച ശബ്ദസന്ദേശത്തിൽ ജഡ്ജിയുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ട്. ജഡ്ജിയും പ്രതിയും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്നതിന് കൃത്യമായ തെളിവില്ല. ശബ്ദസന്ദേശം ഇതിനു തെളിവായി കാണാൻ കഴിയില്ല. ഇത് കേസിലെ വിചാരണയെ ബാധിക്കുമെന്നു കരുതാനാകില്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ജ‍ഡ്ജിയുടെ ഭർത്താവ് അങ്ങനൊരു പ്രശ്നത്തിൽ പെട്ടതുകൊണ്ട് ഭാര്യയായ ജഡ്ജിയെ നമുക്ക് അങ്ങനെ വിലയിരുത്താനാകുമോ. കീഴ്ക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാർക്കെതിരെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ജുഡീഷ്യറിയെ മലിനമാക്കുന്നു. ഇത്തരം മുൻവിധികൾ വരുന്നത് ക്രിമിനൽക്കേസുകളിൽ കീഴ്ക്കോടതികളിലെ ജഡ്ജിമാരെ വിധി പറയുന്നതിൽനിന്ന് പിന്നോട്ടുവലിക്കുന്നു. ഈ പ്രശ്നം രാജ്യത്താകമാനം ഉണ്ടെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

അതിനിടെ, നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വിചാരണ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള എല്ലാ നടപടിയും വിചാരണക്കോടതി ജഡ്ജി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കേസിന്റെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് 6 ആഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം നൽകാൻ വിചാരണക്കോടതിയോട് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഡിസംബർ 13ന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.



English Summary: Actress Attack Case: Supreme court rejected the plea of the survivor