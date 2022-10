തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടബലാത്സംഗമെന്ന് യുവതി; 5 പേരെ കുടുക്കാൻ ‘വ്യാജപീഡനം’

ഗാസിയാബാദ് ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദിൽ യുവതിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയെന്ന സംഭവം വ്യാജമെന്നു പൊലീസ്. സ്വത്തുതർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ കുരുക്കാൻ യുവതി ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണു കൂട്ടബലാത്സംഗ പരാതിയെന്നാണു പൊലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. യുവതിക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകും.

അഞ്ചംഗ സംഘം തന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി പീഡിപ്പിച്ചെന്നായിരുന്നു യുവതിയുടെ പരാതി. സംഭവത്തിൽ നാല് പേർ അറസ്റ്റിലായി. അഞ്ചാമനായി തിരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കവെയാണു കേസ് വ്യാജമെന്നു മനസ്സിലായതെന്നു ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രവീൺ കുമാർ പറഞ്ഞു. ഗാസിയാബാദിലെ ആശ്രമം റോഡിൽ 36 വയസ്സുകാരിയായ ഡൽഹി സ്വദേശിനിയെ അവശനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതോടെയാണു സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. ഉടനെ പൊലീസെത്തി ഇവരെ ആശുപത്രിയിലാക്കി.

ബലാത്സംഗത്തിനിടെ പ്രതികൾ സ്വകാര്യഭാഗത്ത് ഇരുമ്പുവടി കയറ്റിയെന്നും പിന്നീട് ചാക്കിൽകെട്ടി വഴിയരികിൽ തള്ളുകയായിരുന്നെന്നും ഡൽഹി വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ സ്വാധി മലിവാൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. യുവതിയുടെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമാണെന്നും സ്വാധി പറഞ്ഞതോടെ കേസിന്റെ പ്രാധാന്യം കൂടി. പരാതിയിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്ന നാലു പേരെ കയ്യോടെ പിടികൂടി. യുവതിയുമായി മുൻ വൈരാഗ്യമുള്ളവരാണ് പ്രതികളെന്നും സ്വത്ത‌ുതർക്കമുണ്ടെന്നും പൊലീസ് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മൊബൈൽ ഫോൺ സിഗ്നലുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് പൊലീസിനു സംശയം തോന്നിയത്. യുവതിയുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലൊരാളുടെ ഫോൺ, ഇവരെ അവശയായി കണ്ടെന്നു പറയുന്ന ആശ്രമം റോഡിൽവച്ച് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയിരുന്നു. സുഹൃത്തിന്റെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തശേഷം തിരികെ ഡൽഹിയിലേക്കു മടങ്ങാൻ ബസ് കാത്തുനിൽക്കുമ്പോഴാണ് അഞ്ചംഗ സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത് എന്നായിരുന്നു യുവതിയുടെ പരാതി.

സഹോദരനാണു യുവതിയെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കൊണ്ടുവിട്ടത്. ഇതിനുശേഷം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ തന്നെ അഞ്ചുപേർ ചേർന്ന് രണ്ടു ദിവസത്തോളം കൂട്ട‍ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുമ്പുവടി കയറ്റിയെന്നും യുവതി പറഞ്ഞു. ഇവർ പറഞ്ഞതെല്ലാം നുണയാണെന്നും പ്രതികളാക്കപ്പെട്ട 5 പേരെ കുടുക്കാനായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത കള്ളക്കഥയാണെന്നും പൊലീസിനു മനസ്സിലായി.

അവശയായി ബുധനാഴ്ച വഴിയരികിൽ കാണപ്പെട്ട യുവതിയെ ആദ്യം ഗാസിയാബാദിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലാണു പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് മീററ്റിലേക്കു മാറ്റി. രണ്ടിടത്തും പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയയാകാൻ യുവതി കൂട്ടാക്കിയില്ല. പിന്നീട് ഡൽഹിയിലെ ജിടിബി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. യുവതിക്ക് ആന്തരികമായി യാതൊരു പരുക്കുകളും ഇല്ലെന്ന് ഇവിടത്തെ ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു.

‘പീഡനക്കേസിന്’ പ്രചാരണം നൽകാൻ യുവതിയും സംഘവും ഒരാൾക്കു പേടിഎം വഴി പണം കൈമാറിയതിന്റെ തെളിവും പൊലീസ് ശേഖരിച്ചു. ഇയാൾക്കെതിരെ നിലവിൽ 3 ക്രിമിനൽ കേസുണ്ട്. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിച്ചതെന്നു യുവതി പറഞ്ഞ കാർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം ഈ കാറിലാണ് യുവതി യാത്ര ചെയ്തതും രണ്ടു ദിവസം ‘ഒളിവിൽ’ കഴിഞ്ഞതും. സംഭവത്തിൽ മൂന്നുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളോടു പ്രതികരിക്കാൻ യുവതിയോ ഡൽഹി വനിതാ കമ്മിഷനോ തയാറായിട്ടില്ല.

English Summary: Ghaziabad "Gang-Rape Story" Cooked Up By The Woman, Cops Claim