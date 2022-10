ന്യൂഡൽഹി∙ വടക്കൻ ഡല്‍ഹിയില്‍ പിടിയിലായ ചൈനീസ് യുവതി ചാരപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയതായി സൂചന. ബുദ്ധ സന്യാസിനിയുടെ വേഷത്തിൽ ടിബറ്റൻ അഭയാർഥി സെറ്റിൽമെന്റിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന യുവതിയാണിത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിനോട് ഇവർ സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഡല്‍ഹി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. രേഖകളില്ലാതെ താമസിച്ച യുവതിയെ ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് പിടികൂടിയത്.

തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളിൽ ഡോൽമ ലാമ എന്നും നേപ്പാൾ തലസ്ഥാനമായ കഠ്മണ്ഡുവിലെ വിലാസവുമാണു നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ അവരുടെ യഥാർഥ പേര് കയ് റുവോ എന്നാണെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ടിബറ്റൻ അഭയാർഥി കോളനിയായ മജ്നു കാ ടില്ലയിലാണ് ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നത്. ഡൽഹി സർവകലാശാലയുടെ വടക്കൻ ക്യാംപസിനടുത്തുള്ള ഈ പ്രദേശം വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കു പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്.

അതേസമയം, ചൈനയിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ ചില നേതാക്കൾക്ക് തന്നെ കൊല്ലണമെന്ന് ഉദ്ദേശ്യമുണ്ടെന്ന് പൊലീസിനോട് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇവർ പറഞ്ഞു. ഇംഗ്ലിഷ്, മാൻഡരിൻ, നേപ്പാളി ഭാഷകൾ ഇവർക്ക് അറിയാം. ഡൽഹി പൊലീസ് സ്പെഷൽ സെല്ലാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.

