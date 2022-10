തിരുവനന്തപുരം∙ സന്ദീപാനന്ദ ഗിരിയുടെ ആശ്രമം ഔഷധി വാങ്ങും. വെല്‍നെസ് സെന്റര്‍ തുടങ്ങാനാണ് പദ്ധതി. സ്ഥലവും കെട്ടിടവും വിലയിരുത്തുന്നതിന്റെ ചുമതല ജില്ലാ കലക്ടര്‍ക്കാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അധികൃതർ ആശ്രമത്തിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. ഏറ്റെടുക്കാൻ ശുപാർശയും നൽകി.

കെട്ടിടം, സ്ഥലം എന്നിവയ്ക്കുള്ള വില എത്രയെന്ന് കലക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിലയിരുത്തും. 73 സെന്റ് സ്ഥലവും ഇരുനില കെട്ടിടവുമാണ് ആശ്രമത്തിനുള്ളത്. ദീർഘകാലത്തേക്ക് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിനും ആദ്യം പദ്ധതിയുണ്ടായിരുന്നു. ഔഷധിയുടെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ വെൽനെസ് സെന്റർ ആക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമാണെന്ന് അറിയിച്ച് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.

തുടർന്ന് ഇന്നു േചർന്ന ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിലാണ് ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. 2018 ഒക്ടോബറിൽ ഈ ആശ്രമത്തിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ തീവച്ച് നശിപ്പിച്ചിരുന്നു. നാല് വർഷമായിട്ടും ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പൊലീസിനു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

