ന്യൂനമർദം ശക്തമാകും; മൂന്നു ദിവസം മഴ: 6 ജില്ലകളിൽ യെലോ അലർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന മൂന്നു ദിവസം പരക്കെ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിൽ യെലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.



ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപമെടുത്ത ന്യൂനമർദം 48 മണിക്കൂറിനകം ശക്തമായ ന്യൂനമർദവും തുടർന്ന് ചുഴലിക്കാറ്റുമായി മാറി ബംഗാൾ തീരത്തേക്ക് നീങ്ങും. അറബിക്കടലിൽ നിന്ന് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലേക്ക് ന്യൂനമർദപാത്തിയും നിലനിൽക്കുന്നു. ഇവയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ മഴ ശക്തമായേക്കും. മലയോര മേഖലയിൽ അതിശക്‌തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.

English Summary: Rains in Kerala to continue, yellow alert in 6 districts