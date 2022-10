‘മാസപ്പടി കടകംപള്ളി മുതൽ സിപിഐ വനിതാ നേതാവിനു വരെ’; മണിച്ചന്റെ ആ ഡയറിക്കുള്ളിൽ?

കല്ലുവാതുക്കൽ വിഷമദ്യദുരന്ത കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി മണിച്ചൻ 22 വർഷത്തെ ജയിൽവാസത്തിനു ശേഷം സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് പുറത്തിറങ്ങി. മണിച്ചന്റെ ഗോഡൗണിൽ നിന്ന് ആദായനികുതി വകുപ്പ് പണ്ടു പിടിച്ചെടുത്ത മാസപ്പടി ഡയറി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറെ കോളിളക്കമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഡയറിയിലെ നേതാക്കളുടെ പേരുകൾ സിപിഎമ്മിനെ പിടിച്ചു കുലുക്കി. സിപിഎമ്മിനു പുറമേ സിപിഐയുടെ വനിതാ നേതാവും പ്രതിക്കൂട്ടിലായി. വിഷമദ്യദുരന്തം അന്വേഷിച്ച വി.പി. മോഹൻകുമാർ കമ്മിഷന്റെ റിപ്പോർട്ടിലും നേതാക്കളുടെ പേരുകൾ പരാമർശിച്ചിരുന്നു. സിപിഎമ്മിന്റെ അന്വേഷണ കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ടും പുറത്തു വന്നു. വിജിലൻസിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ സിപിഎമ്മിന്റെ 2 നേതാക്കളും സിപിഐയുടെ വനിതാ നേതാവിന്റെയും പേരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും തുടർനടപടികൾ അട്ടിമറിച്ചു. എന്തു കൊണ്ട്? ആരായിരുന്നു അട്ടിമറിക്കു പിന്നിൽ..?



കല്ലുവാതുക്കൽ മദ്യദുരന്ത കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്കല കഹാർ എംഎൽഎ നിയമസഭയിൽ, അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ.കെ.നായനാരോട് ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു. ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു: ‘കല്ലുവാതുക്കൽ മദ്യദുരന്ത കേസിലെ പ്രതിയായ മണിച്ചനിൽ നിന്നും ഭരണകക്ഷി നേതാക്കളിൽ ആരെല്ലാം എന്തു തുക വീതം മാസപ്പടി വാങ്ങിയതായാണ് വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ വിഭാഗം 2000 ഡിസംബറിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതെന്നു വിശദമാക്കാമോ? റിപ്പോർട്ടിൻമേൽ എന്തു നടപടി സ്വീകരിച്ചു’?

മുഖ്യമന്ത്രി നായനാരുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെ: മണിച്ചൻ എന്നു വിളിക്കുന്ന ചന്ദ്രൻ എന്ന അബ്കാരി കരാറുകാരൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരായ ശ്രീ. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന് 60,000 രൂപയും, ശ്രീമതി ഭാർഗവി തങ്കപ്പന് പല പ്രാവശ്യമായി 3.30 ലക്ഷം രൂപയും, സത്യനേശന് ആകെ 3.37 ലക്ഷം രൂപയും, പേരൂർക്കട സദാശിവന് 1 ലക്ഷം രൂപയും, എം.ഐ. ഷാനവാസിന് അര ലക്ഷം രൂപയും, കോലിയക്കോട് കൃഷ്ണൻ നായർക്ക് 30,000 രൂപയും മുദാക്കൽ ശ്രീധരന് 2000 രൂപയും, അജിത് എന്നയാൾക്ക് 75,000 രൂപയും നൽകിയതായി ഇൻകം ടാക്സ് അധികൃതർ മണിച്ചനിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതായി വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരിൽ ശ്രീമതി ഭാർഗവി തങ്കപ്പനും, ശ്രീമാൻ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും മാത്രമേ പബ്ലിക് സെർവന്റ്സ് എന്ന നിർവനചനത്തിൽപ്പെടുന്നുള്ളൂ.’

∙ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ കുലുക്കിയ മാസപ്പടി ഡയറി

കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെയും, എക്സൈസ്–പൊലീസ്–രാഷ്ട്രീയ സംഘങ്ങളുടെ മദ്യമാഫിയ കൂട്ടുകെട്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന കഥകൾ ഒന്നൊന്നായി പുറത്തു വന്നത് കല്ലുവാതുക്കൽ ദുരന്തകേസിലെ മുഖ്യപ്രതി മണിച്ചനിലൂടെയായിരുന്നു. മദ്യമുതലാളിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും മന്ത്രിമാരും വരെ മണിച്ചനെ കാണാൻ ക്യൂ നിന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇതിലൂടെ പുറംലോകം അറിഞ്ഞു. 2000 ഒക്ടോബർ 21 നാണ് കേരളത്തെ നടുക്കിയ കല്ലുവാതുക്കൽ വിഷമദ്യദുരന്തം ഉണ്ടായത്. 31 പേർ മരിച്ചു. 6 പേർക്ക് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു. 500ലേറെ പേർ ചികിത്സ തേടി. കല്ലുവാതുക്കലിൽ ഹയറുന്നിസ എന്ന സ്ത്രീയുടെ വാറ്റുകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള മദ്യം കഴിച്ചവർക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടായതാണ് വൻ ദുരന്തത്തിലേക്കു നയിച്ചത്. മണിച്ചനാണ് ഹയറുന്നീസയ്ക്ക് ചാരായം എത്തിക്കുന്നതെന്നു കണ്ടെത്തിയതോടെ അന്വേഷണം മണിച്ചനു നേർക്കായി. മണിച്ചന്റെ വീട്ടിലെ ഭൂഗർഭ അറകളിലായിരുന്നു വ്യാജമദ്യം സൂക്ഷിച്ചത്. സ്പിരിറ്റിൽ‍ മീഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ കലർത്തി വിതരണം ചെയ്തതാണ് ദുരന്ത കാരണം.

∙ ആദ്യവെടി പൊട്ടിച്ചത് ഹയറുന്നിസ

വാറ്റുകേന്ദ്രം നടത്തിയ ഹയറുന്നീസയും കൂട്ടാളികളും പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായി. വ്യാജ വാറ്റുകേന്ദ്രത്തിന് രാഷ്ട്രീയ സഹായമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന ഹയറുന്നീസയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ കൂടി വന്നതോടെ ഇടതു സർക്കാർ പ്രതിക്കൂട്ടിലായി.

∙ മാസപ്പടി ഡയറിത്താൾവഴികളിലേക്ക്...

അബ്‌കാരി കരാറുകാരനായ മണിച്ചന്റെ ഓഫിസിലും ഗോഡൗണിലും ആദായ നികുതി ഉദ്യോഗസ്‌ഥർ 1999 ഒക്‌ടോബറിൽ നടത്തിയ റെയ്‌ഡിലാണ് ഏറെ കോളിളക്കം സൃഷ്‌ടിച്ച മാസപ്പടി ഡയറി പിടിച്ചെടുത്തത്. ഉദ്യോഗസ്‌ഥർക്കും രാഷ്‌ട്രീയക്കാർക്കും പതിനായിരംമുതൽ ലക്ഷങ്ങൾ വരെ മാസപ്പടി നൽകിയിരുന്നതായി ഡയറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യം ആദായ നികുതി ഉദ്യോഗസ്‌ഥർ സംസ്‌ഥാന സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചെങ്കിലും ഒരുവർഷത്തോളം ഡയറി പൂഴ്‌ത്തിവച്ചു. കല്ലുവാതുക്കൽ മദ്യദുരന്തമുണ്ടായപ്പോഴാണ് ഡയറി വീണ്ടും വിവാദമായത്.

∙ സിപിഎമ്മിനെ ഊരാക്കുടുക്കിലാക്കിയ മാസപ്പടി ഡയറി

ആർക്കൊക്കെയാണ് പണം നൽകുന്നതെന്നതിനെക്കുറിച്ച് മാസപ്പടി ഡയറിയിൽ, മണിച്ചൻ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അന്നത്തെ സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം. സത്യനേശൻ, സിപിഎം നേതാവ് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ, അന്നത്തെ സിപിഐ എംഎൽഎ ഭാർഗവി തങ്കപ്പൻ ഉൾപ്പെടെ ‘രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും വൻ പ്രമുഖരുടെ’ നിരയാണ് ഡയറിയിലുണ്ടായിരുന്നത്. കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്ന എം.ഐ.ഷാനാവാസിന്റെ പേരും ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു. അന്നത്തെ എക്സൈസ് മന്ത്രിക്കെതിരെയും ആരോപണം ഉയർന്നു. നായനാർ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഉന്നതന്റെ പേരിലും ആരോപണം വന്നു. ആകെ 20 പേരുകളായിരുന്നു ഡയറിയിലുണ്ടായിരുന്നത്. ‍ഡയറിയിലെ പേരുകൾ പുറത്തു വന്നതോടെ മണിച്ചൻ എന്ന അബ്കാരി തഴച്ചു വളർന്നത് സർക്കാർ തണലിലായിരുന്നതായും പൊതുസമൂഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

ഹയറുന്നിസയെ പൊലീസ് ക്ലബിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി എത്തിച്ചപ്പോൾ (ഫയൽ ചിത്രം).

∙ ‘കാശു വാങ്ങുന്നത് എന്തിനാണെന്നു നന്നായി മനസ്സിലാകും’

‘മണിച്ചന്റെ കയ്യിൽ നിന്നു കാശു വാങ്ങി. പക്ഷേ പാർട്ടിക്കു വേണ്ടിയാണെന്നു കടകംപള്ളി, പാർട്ടിക്കു വേണ്ടി സത്യനേശനും വാങ്ങി... എല്ലാവരും വെവ്വേറെ കാശു വാങ്ങുന്നത് എന്തിനാണെന്നു നന്നായി മനസ്സിലാകും...’’ കല്ലുവാതുക്കൽ വിഷമദ്യദുരന്തം അന്വേഷിച്ച വി.പി.മോഹൻകുമാർ കമ്മിഷന്റെ റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർശം ഇങ്ങനെ.

∙ മണിച്ചനിൽ നിന്നു പണം വാങ്ങി, നേതാക്കൾ സമ്മതിച്ചു!

മണിച്ചനിൽ നിന്നു കാശുവാങ്ങിയെന്നു ആരോപിക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളിൽ നിന്നും മോഹൻകുമാർ കമ്മിഷൻ സത്യവാങ്മൂലം വാങ്ങിയിരുന്നു. മൂന്നു പേർക്കെതിരെ മാത്രമാണ് ഗുരുതര ആരോപണം ഉയർന്നത്. പണം വാങ്ങിയതായി ഇവർ കമ്മിഷനോടു സമ്മതിച്ചു. നേതാക്കൾക്കെതിരെ കമ്മിഷൻ നനടപടിക്കു ശുപാർശ ചെയ്തെങ്കിലും ഫയലിലൊതുങ്ങി. റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ച രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമെതിരെ സർക്കാർ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു.

∙ സത്യനേശനും കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും ഉൾപ്പെടെ 15 പേർക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം

മാസപ്പടിക്കേസിൽ മൂന്നു രാഷ്‌ട്രീയക്കാരും 12 പൊലീസ്-എക്‌സൈസ് ഉദ്യോഗസ്‌ഥരുമടക്കം 15 പേർക്കെതിരെ 2004 മാർച്ചിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. സിപിഎം. ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന എം.സത്യനേശനെതിരെ ആറ് കുറ്റപത്രവും മറ്റു 14 പ്രതികൾക്കെതിരെ ഓരോ കുറ്റപത്രവുമാണ് വിജിലൻസ് സ്‌പെഷൽ ഇൻവെസ്‌റ്റിഗേഷൻ യൂണിറ്റ് മുൻ എസ്പി ടി. ശ്രീസുകൻ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ നൽകിയത്.

കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ.

സിപിഎം നേതാവ് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ, സിപിഐ നേതാവും മുൻ എംഎൽഎയുമായ ഭാർഗവി തങ്കപ്പൻ, നർക്കോട്ടിക് സെൽ ഡിവൈഎസ്പിയായിരുന്ന സി. രാജഗോപാൽ, ആറ്റിങ്ങൽ ഡിവൈഎസ്പിയായിരുന്ന എസ്. ഐസക്ക്, ആറ്റിങ്ങൽ സിഐയായിരുന്ന രാധാകൃഷ്‌ണപിള്ള, തിരുവനന്തപുരം അസിസ്‌റ്റന്റ് എക്‌സൈസ് കമ്മിഷണർമാരായിരുന്ന എൻ.കെ. കനകരാജൻ, എം.മോഹൻദാസ്, സ്‌പെഷൽ സ്‌ക്വാഡ് എക്‌സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്‌പെക്‌ടർമാരായിരുന്ന എസ്.വേലായുധൻ നായർ, പി.ശശിധരൻ, തിരുവനന്തപുരം എക്‌സൈസ് ഡിവിഷനൽ ഓഫിസ് മാനേജർമാരായിരുന്ന എ.എസ്. നസിമുദ്ദീൻ, എച്ച്. റഹിം, എം.അബ്‌ദുൾ അസീസ്, അഡീഷനൽ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേട്ടായിരുന്ന സി.എ.ലത, ചിറയിൻകീഴ് തഹസിൽദാർ ആയിരുന്ന കെ.എ.ഗോപിനാഥൻ നായർ എന്നിവർക്കെതിരായാണ് കുറ്റപത്രം. ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ പലരെയും പിന്നീട് കുറ്റവിമുക്തരാക്കി. ചിലർ സർവീസിൽ തിരിച്ചു കയറി. മണിച്ചനെയും മാനേജർ ബാലചന്ദ്രനെയും കേസിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ സാക്ഷികളാക്കി. കേസിൽ പ്രതികളായിരുന്ന ഏഴ് ഉദ്യോഗസ്‌ഥരെയും മണിച്ചന്റെ സഹോദരൻ സുനിൽദത്തിനെയും നേരത്തെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.

∙ പടിയുടെ കണക്കുകൾ ഇങ്ങനെ

സത്യനേശൻ 4.27 ലക്ഷം, ഭാർഗവി തങ്കപ്പൻ 2.90 ലക്ഷം, ഡിവൈഎസ്പി രാജഗോപാൽ 4.50 ലക്ഷം, സത്യനേശൻ 4.27 ലക്ഷം രൂപ വിവിധ കാലയളവിലായി മണിച്ചനിൽ നിന്നു മാസപ്പടിയായി കൈപ്പറ്റിയെന്ന് ആറ് കുറ്റപത്രങ്ങളിലായി വിജിലൻസ് ആരോപിച്ചു. ഭാർഗവി തങ്കപ്പൻ 2.90 ലക്ഷം രൂപയും കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ 50,000 രൂപയും കൈപ്പറ്റിയതായാണ് കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഉദ്യോഗസ്‌ഥരായ രാജഗോപാൽ 4.50 ലക്ഷം രൂപയും ഐസക്ക് 2.75 ലക്ഷം രൂപയും രാധാകൃഷ്‌ണപിള്ള 1.95 ലക്ഷം രൂപയും വാങ്ങിയതായി വ്യത്യസ്‌ത കുറ്റപത്രങ്ങളിൽ വിജിലൻസ് ആരോപിച്ചു.

മണിച്ചൻ.

∙ സിപിഎം അന്വേഷണ കമ്മിഷൻ

മണിച്ചനിൽ നിന്നു കോടികൾ വാങ്ങിയെന്നായിരുന്നു സിപിഎം ചുമതലപ്പെടുത്തിയ അന്വേഷണ കമ്മിഷന്റെ കണ്ടെത്തിൽ പിരപ്പൻകോട് മുരളി കൺവീനറായ കമ്മിറ്റിയാണ് ഇതു പരിശോധിച്ചത്. പാർട്ടി പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ നിർദേശ പ്രകാരമായിരുന്നു ഇത്. മുൻ ഡപ്യുട്ടി സ്പീക്കർ കൂടിയായ ഭാർഗവി തങ്കപ്പനെ സിപിഐ പുറത്താക്കി. പിന്നീട് ഇവർ പാർട്ടിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും, സജീവമാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം. സത്യനേശനെ പുറത്താക്കി സിപിഎം നടപടികൾ അവസാനിപ്പിച്ചു. സത്യനേശൻ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യത്തിനു കാശുവാങ്ങിയെന്നു സിപിഎമ്മിന്റെ അന്വേഷണ കമ്മിഷൻ, മോഹൻകുമാർ കമ്മിഷനു മുൻപാകെ സമ്മതിച്ചു. പാർട്ടിക്കു വേണ്ടിയാണ് കാശുവാങ്ങിയതെന്നൊക്കെ പാർട്ടി മുൻപാകെ പറഞ്ഞതോടെ ഒരു മുൻ മന്ത്രിക്കെതിരായ നടപടികൾ സിപിഎം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഈ നേതാവ് പിന്നീട് പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും മന്ത്രിയുമൊക്കെയായി.

∙ കടകംപള്ളിക്ക് പണം നൽകിയതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല: മണിച്ചൻ

2005ൽ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോൾ മണിച്ചൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന് 50,000 രൂപ നൽകിയെന്ന വിജിലൻസ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മണിച്ചൻ കോടതിയിലെത്തിയത്. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന് താൻ പണം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നു മണിച്ചൻ കോടതി മുൻപാകെ ബോധിച്ചു. സുരേന്ദ്രന് 50,000 രൂപ നൽകിയതായി മണിച്ചന്റെ മാസപ്പടി ഡയറിയിലുണ്ടല്ലോ എന്നു ജഡ്ജി ചോദിച്ചപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് തനിക്കൊന്നും അറിയില്ലെന്നായിരുന്നു മണിച്ചന്റെ പ്രതികരണം. മാസപ്പടിയുമായി തനിക്ക് ബന്ധമൊന്നുമില്ലെന്നും ആരോപണങ്ങളിൽ കഴമ്പില്ലെന്നും പിന്നീട് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞിരുന്നു.

∙ വിജിലൻസ് കേസിൽ നിന്നു ഒഴിവാക്കില്ലെന്നു പറഞ്ഞു, ഒടുവിൽ അട്ടിമറിച്ചു.

മണിച്ചന്റെ മാസപ്പടി ഡയറിയിൽ പേരുള്ള കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെയും ഭാർഗവി തങ്കപ്പനെയും വിജിലൻസ് കേസിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടെന്നു സർക്കാർ പിന്നീടു തീരുമാനിച്ചു. ഇക്കാര്യം മോഹൻകുമാർ കമ്മിഷനെ വിജിലൻസ് അറിയിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. മുൻ എംഎൽഎമാരെ കേസിൽ നിന്നൊഴിവാക്കിയതിനു വിജിലൻസ് ഡയറക്‌ടറെ സിറ്റിങിനിടെ കമ്മിഷൻ വിമർശിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു സർക്കാർ നടപടി. എന്നാൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനം നടപ്പായില്ല.

ഭാർഗവി തങ്കപ്പൻ.

∙ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പണം പറ്റുന്നത് സംഭാവനയുടെ പരിധിയിൽ....?

രാഷ്‌ട്രീയക്കാർ പണം പറ്റുന്നതു സംഭാവനയുടെ പരിധിയിൽ വരുമെന്നും, മണിച്ചനിൽനിന്ന് ഇവർ പണം വാങ്ങി വ്യാജമദ്യവിൽപ്പനക്ക് ഒത്താശ ചെയ്‌തു കൊടുത്തു എന്നു വ്യക്‌തമായ തെളിവു ലഭിച്ചാലേ അഴിമതിനിരോധന നിയമപ്രകാരം രാഷ്‌ട്രീയക്കാർക്കെതിരായ കേസ് നിലനിൽക്കൂവെന്നും വിജിലൻസിനു നിയമോപദേശം ലഭിച്ചു. മണിച്ചൻ സമർപ്പിച്ചിരുന്ന, ആദായനികുതി വകുപ്പിനു നൽകിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ രാഷ്‌ട്രീയക്കാരുടെ പേരും പറയുന്നുണ്ട്. ഇതു തെളിവായി സ്വീകരിക്കാനും വിജിലൻസ് തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും അതും ഉന്നത ഇടപെടലിനെ തുടർന്നു മുക്കി.

∙ മാസപ്പടി ഡയറി കേസ് ആവിയായി!

കള്ളുഷാപ്പിന്റെ മറവിൽ നടന്ന വ്യാജവാറ്റിനും മദ്യക്കച്ചവടത്തിനു രാഷ്ട്രീയ–ഉദ്യോഗസ്ഥ ഒത്താശയുണ്ടായെന്നും കേസ് അന്വേഷിച്ച അന്നത്തെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഐജി സിബി മാത്യൂസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. കേസിൽ മണിച്ചനും കൂട്ടുപ്രതികളും ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. കേസിൽ 26 പ്രതികൾ. കൂട്ടുപ്രതി ഹയറുന്നിസ 2009ൽ ശിക്ഷയ്ക്കിടെ മരിച്ചു. മണിച്ചന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് കോടതി ശിക്ഷയിളവു നൽകി മോചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആഭ്യന്തര വകുപ്പും എക്സൈസും പൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ നായനാർ സർക്കാരിനെ പൂർണമായും പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കിയ സംഭവമായിരുന്നു കല്ലുവാതുക്കൽ ദുരന്തം.

തുടർന്നു നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുമുന്നണിക്ക് വൻ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണവും കല്ലുവാതുക്കൽ സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു. വൈപ്പിൻ ദുരന്തത്തിനു ശേഷം കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിഷമദ്യദുരന്തവും കല്ലുവാതുക്കലായിരുന്നു. അന്വേഷണ കമ്മിഷന്റെയും വിജിലൻസിന്റെയും റിപ്പോർട്ടുകളിൻമേൽ തുടർനടപടിയെടുക്കാതെ സർക്കാർ ഒളിച്ചു കളിച്ചതോടെ മാസപ്പടി ആരോപണങ്ങൾക്കു പതിയെ തിരശീല വീണു. സ്പിരിറ്റ് പച്ചവെള്ളമായതു പോലെ മാസപ്പടി കേസും ആവിയായി. നായനാർ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് അകത്തായ മണിച്ചൻ, പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ഭരണകാലയളവിലാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. കല്ലുവാതുക്കൽ മദ്യദുരന്ത കേസിൽ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന അവസാന പ്രതിയാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്.

∙ മാസപ്പടി ഡയറി ഇപ്പോൾ?

വിജിലൻസ് കോടതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ മാസപ്പടി ഡയറി എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഇതിന്റെ പകർപ്പുകൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലും ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ പക്കലും ഉണ്ട്.

