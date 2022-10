കണ്ണൂര്‍∙ വടക്കെപൊയിലൂരില്‍ അമ്മയെ വെട്ടിപ്പരുക്കേല്‍പ്പിച്ച കേസില്‍ മകന്‍ അറസ്റ്റില്‍. വടക്കയിൽ ജാനുവിനെ വെട്ടിപ്പരുക്കേൽപ്പിച്ച മകൻ നിഖിൽരാജാണ് പിടിയിലായത്. ലഹരിക്ക് അടിമയായ നിഖില്‍രാജിനെതിരെ വധശ്രമത്തിനാണ് കേസ്. പൊലീസ് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ നിഖിൽരാജ് കൈഞരമ്പ് മുറിച്ച് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. പൊലീസ് ആണ് ഇയാളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. പരുക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാകുകയും വൈകിട്ടോടെ കേസെടുക്കുകയുമായിരുന്നു.

വ്യാഴാഴ്ചയാണ് നിഖിൽരാജ് അമ്മയെ വെട്ടിപരുക്കേൽപ്പിച്ചത്. രാത്രിയിൽ മദ്യപിച്ചെത്തിയ നിഖിൽരാജ്, ഒരു നായയെ വീട്ടിൽകൊണ്ടുവരികയും അതിനെ വളർത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച കാര്യം ജാനുവിനോട് പറയുകയും ചെയ്തു. നായയെ വളർത്താൻ കഴിയില്ലെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രകോപിതനായ നിഖിൽ, കത്തിയെടുത്ത് ജാനുവിന്റെ കൈ വെട്ടുകയായിരുന്നു. രണ്ടു കൈയ്ക്കും പരുക്കേറ്റ ജാനു രാത്രിയിൽ തന്നെ ചികിത്സ തേടി. പരുക്ക് ഗരുതരമല്ല. സ്ഥിരമായി മർദിക്കുന്ന നിഖിൽ, അക്രമാസക്തനായി വീട്ടിലെ വസ്തുക്കൾ അടിച്ചുതകർക്കാറുണ്ട്. ആദ്യം കേസ് കൊടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച ജാനു, നാട്ടുകാർ ഇടപെട്ടതോടെയാണ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്.



