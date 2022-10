കാസര്‍കോട് ∙ മഞ്ചേശ്വരം ഉപജില്ല ശാസ്ത്രോത്സവം നടന്ന ബേക്കൂർ ഗവ. എച്ച്എസ്എസിലെ പന്തൽ തകർന്നു. മുപ്പതോളം വിദ്യാർഥികൾക്കും ഏതാനും അധ്യാപകർക്കും പരുക്കേറ്റു. ഏഴുപേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.

ബേക്കൂർ ഗവ. എച്ച്എസ്എസിലെ പന്തൽ തകർന്ന നിലയിൽ. ചിത്രം∙ മനോരമ

ഇവരെ മംഗലാപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ബേക്കൂർ സ്കൂളിൽ ശാസ്ത്രമേള തുടങ്ങിയത്. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് എഡിഎമ്മിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായി കലക്ടർ ഭണ്ഡാരി സ്വാഗത് രൺവീർ ചന്ദ് അറിയിച്ചു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടിയും പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറോട് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

English Summary: The marquee collapsed during the Kasargod school science fair