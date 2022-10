മൂന്നംഗ മലയാളി കുടുംബം ബെംഗളൂരുവിൽ പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ

ബെംഗളൂരു∙ മൂന്നംഗ മലയാളി കുടുംബം ബെംഗളൂരുവിൽ പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ. പാലക്കാട് സ്വദേശി കെ.സന്തോഷ് കുമാറും ഭാര്യയും 17 വയസ്സുള്ള മകളുമാണ് മരിച്ചത്. ആത്മഹത്യയെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇന്നു പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം.



ബെംഗളൂരു എച്ച്എസ്ആർ ലേഔട്ടിൽ വാടകയ്ക്കു താമസിക്കുന്ന സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ വീട്ടിൽനിന്ന് പുകവരുന്നതു കണ്ട് അയൽവാസികൾ അഗ്നിശമനസേനയെയും പൊലീസിനെയും വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ബൊമ്മനഹള്ളിയിൽ ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുകയാണ് സന്തോഷ് കുമാർ.

ഇവർക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുള്ളതായി സുഹൃത്തുകൾ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി പണം നൽകാനുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച സന്ദേശങ്ങൾ സന്തോഷ് കുമാർ സുഹൃത്തുകൾക്ക് അയച്ചിരുന്നു.

English Summary: Three of a family found dead in Bengaluru