‘ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ സഹകരിക്കണം’: പിന്മാറാൻ ഋഷി സുനകിനോട് ബോറിസ്

ലണ്ടൻ∙ യുകെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ ഇന്ത്യൻവംശജനുമായ ഋഷി സുനകിന് വീണ്ടും സാധ്യതയേറുന്നതിനിടെ ഇടപെട്ട് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൻ. പ്രധാനമന്ത്രിയാകാനുള്ള നീക്കത്തിൽനിന്നു പിൻമാറി, വീണ്ടും തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കാൻ സഹകരിക്കണമെന്ന് ഋഷി സുനകിനോട് ബോറിസ് ജോൺസൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നു. പാർട്ടി നേതൃത്വ മത്സരത്തിൽ ഋഷി സുനകിനെ തോൽപ്പിച്ച് ആറാഴ്ച മുൻപാണ് ലിസ് ട്രസ് യുകെ പ്രധാനമന്ത്രിയായത്. ലിസ് ട്രസ് രാജിവച്ചതോടെ അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ളത് ഋഷി സുനകിനാണ്.

2024ൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ തനിക്കെ കഴിയൂ എന്ന് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി എംപിമാരെ ബോധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ബോറിസ് ജോൺസൻ. പുതിയ നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഭരണകക്ഷിയായ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം പൂർത്തിയാക്കും. അതുവരെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടരുമെന്ന് ലിസ് ട്രസ് അറിയിച്ചു.

മുൻധനമന്ത്രിയും ഇന്ത്യൻ വംശജനുമായ ഋഷി സുനകിനെ പിന്തള്ളിയാണ് ഒന്നര മാസം മുൻപ് ലിസ് ട്രസ് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവും ബ്രിട്ടന്റെ മൂന്നാമത്തെ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായത്. യുകെയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കുറച്ചുകാലം പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന വ്യക്തിയായും ലിസ് മാറി. അടുത്ത നേതാവാകാനുള്ള മത്സരം ഋഷി സുനകും (42) പെനീ മോർഡന്റും (49) തമ്മിലാണെന്നാണ് ആദ്യം പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. വാതുവയ്പുകാർ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നതു സുനകിനാണ്. പ്രതിരോധമന്ത്രി ബെൻ വാലസിനും (52) സാധ്യത കൽപിക്കുന്നു. പാർട്ടിയിലെ മറ്റൊരു പ്രമുഖനും ധനമന്ത്രിയുമായ ജെറമി ഹണ്ട് മത്സരത്തിനില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അതിനിടെ, മുൻപ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൻ തിരിച്ചുവന്നേക്കാമെന്ന ഊഹങ്ങളും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ലിസ് ട്രസിനേക്കാളും ആളുകൾക്ക് താൽപര്യം ബോറിസ് ജോൺസനോട് ആണെന്ന് അഭിപ്രായ സർവേകളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഋഷി സുനകും ബോറിസ് ജോൺസനും തമ്മിൽ മത്സരം നടന്നേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

