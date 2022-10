പ്രകോപനത്തിലും പതറാതെ തരൂർ; ആ 1072 വോട്ട് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന് നെഞ്ചിടിപ്പ്

‘‘ജോ ബൈഡനും മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയ്ക്കും ഒരേ പ്രായമാണ്. ബൈഡന് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റാകാമെങ്കിൽ ഖർഗെയ്ക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റായിക്കൂേട..?’’ 80 വയസ്സുള്ള ഖർഗെയെ പ്രസിഡന്റായി കോൺഗ്രസ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് പാർട്ടിയുടെ ഭാവി നോക്കാതെയുള്ള നടപടിയാണെന്ന് ആരോപിക്കുന്നവരോടു ഖർഗെ പക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത് – അമേരിക്കയിലാവാം, ഇവിടെ പറ്റില്ലേ? പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിലൂടെ കോൺഗ്രസ് തെറ്റായ സന്ദേശമാണു നൽകുന്നതെന്ന ശശി തരൂർ അനുകൂലികളുടെ വാദത്തിനു പ്രസക്തിയുണ്ടോ? ഒറ്റയാനായി നിന്നിട്ടും 1072 വോട്ടുകൾ തരൂരിന് എവിടെനിന്നു ലഭിച്ചു? ഖർഗെയുടെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിൽ താൽപര്യമില്ലാത്തവർ കോൺഗ്രസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നല്ലേ അതു വ്യക്തമാക്കുന്നത്? തോൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നിട്ടും പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തരൂർ ഇറങ്ങിയതിനു പിന്നിൽ കാരണങ്ങളേറെയാണ്. വരുംനാളുകളിൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ വരെ നെഞ്ചിടിപ്പേറ്റുംവിധം ദേശീയ പദവികളിലേക്കു നടന്നു കയറുമോ തരൂർ? അതോ, അവിടെയും തരൂരിന് വിലങ്ങുതടിയാകുമോ കേരളത്തിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം? വിശദമായി പരിശോധിക്കാം...

ശശി തരൂർ. ചിത്രം: PTI

∙ ഒടുവിൽ, കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചു

പ്രസിഡന്റിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം വന്ന ഒക്ടോബർ 19നു ഡൽഹി 24 അക്ബർ റോഡിലെ കോൺഗ്രസ് ആസ്ഥാനത്ത് ഉൽസവാന്തരീക്ഷമായിരുന്നു; മേളവും നൃത്തച്ചുവടുകളുമായി പ്രവർത്തകർ ആഘോഷമൊരുക്കി. പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു ആഘോഷം നടന്നിട്ട് 4 വർഷം പിന്നിടുന്നു. 2018 ഡിസംബറിൽ രാജസ്ഥാൻ, ഛത്തീസ്ഗഡ്, മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഭരണം പിടിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ഏറ്റവുമൊടുവിൽ ആഘോഷം നടന്നത്. അതിനു ശേഷം നടന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും കോൺഗ്രസ് തോറ്റു.

മഹാരാഷ്ട്രയിലും ജാർഖണ്ഡിലും സഖ്യസർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായതൊഴിച്ചാൽ തുടർച്ചയായ തോൽവികളാണു കോൺഗ്രസ് നേരിട്ടത്. അതിനിടയിലേക്കാണു സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എത്തിയത്. മറ്റൊരു പാർട്ടിയും നടത്താത്ത രീതിയിലുള്ള സംഘടനാ സംവിധാനത്തിലൂടെ പ്രസിഡന്റിനെ രഹസ്യ ബാലറ്റിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കോൺഗ്രസിന് ആഘോഷിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റ ശേഷം ശശി തരൂർ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഒാർക്കുക: ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കോൺഗ്രസിന്റെ വിജയമാണ്.

∙ ആരാണു കേമൻ? ചർച്ച അവസാനിക്കുന്നില്ല

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചൂടേറിയ ചർച്ചകൾ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിലൂടെ കോൺഗ്രസ് തെറ്റായ സന്ദേശമാണു നൽകുന്നതെന്ന് തരൂർ അനുകൂലികൾ പറയുന്നു. പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ലഭിച്ച സുവർണാവസരമാണു തരൂരിനെ തോൽപിച്ചതിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതെന്നും ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഒറ്റയാനായി നിന്നിട്ടും 1072 വോട്ടുകൾ തരൂരിന് എവിടെനിന്നു ലഭിച്ചുവെന്നതും ചർച്ചാവിഷയമാണ്. ഹൈബി ഈഡൻ, കെ.എസ്. ശബരീനാഥൻ എന്നിവരെ പോലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ യുവാക്കൾ വോട്ട് ചെയ്തുവെന്നാണു തരൂർ പക്ഷത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. പാർട്ടി ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോയാൽ ശരിയാവില്ലെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നവരും അദ്ദേഹത്തിനു വോട്ടിട്ടു. തരൂരിനു ലഭിച്ച വോട്ട് എന്നതിനേക്കാൾ ഖർഗെയുടെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിനെതിരായ നിഷേധ വോട്ട് കൂടിയാണത്.

2014, 2019 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ തോറ്റ പാർട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യം പ്രവർത്തനരീതിയിലെ അടിമുടി മാറ്റമാണെന്നും അതിനു ഖർഗെയല്ല തരൂർ ആണ് പ്രസിഡന്റാകേണ്ടതെന്നും തരൂർ വാദികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. രാജ്യത്തുടനീളം സാന്നിധ്യമുള്ള കോൺഗ്രസിനെ നയിക്കാൻ സംഘടനാതലത്തിൽ അനുഭവസമ്പത്തുള്ള േനതാവിനെയാണു വേണ്ടതെന്നും നിലവിൽ അതിന് ഏറ്റവും യോഗ്യൻ ഖർഗെയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ വാദിക്കുന്നു. സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൽ അനുഭവസമ്പത്തില്ലാത്ത തരൂരിനു സ്വന്തം സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിൽ പോലും എത്ര നേതാക്കളെ നേരിട്ടു പരിചയമുണ്ടെന്നും ഇവർ ചോദിക്കുന്നു.

∙ മനസ്സില്ലാമനസ്സോടെ ഖർഗെ

മനസ്സില്ലാമനസ്സോടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കളത്തിലിറങ്ങിയ നേതാവാണു ഖർഗെ. രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പദം സച്ചിൻ പൈലറ്റിനു വിട്ടുകൊടുത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ അശോക് ഗെലോട്ട് വിസമ്മതിച്ചതോടെയാണു സോണിയ ഗാന്ധിയും ഹൈക്കമാൻഡും ഖർഗെയിലേക്കു തിരിഞ്ഞത്. ഇതിനിടെ, സോണിയയുടെ വിശ്വസ്തനായ എ.കെ. ആന്റണിയോട് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ ദേശീയ നേതാക്കളിൽ ചിലർ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും താൻ ഇനി ഡൽഹി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം തീർത്തുപറഞ്ഞു. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ മുകുൾ വാസ്നിക്കിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹവും ഒഴിഞ്ഞുമാറി.

ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്കിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടൊപ്പം ശശി തരൂർ. ചിത്രം: ആർ.എസ്.ഗോപൻ ∙ മനോരമ

മധ്യപ്രദേശ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ദി‌ഗ്‍വിജയ് സിങ് നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൽ പൂർണ വിശ്വാസമർപ്പിക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡ് തയാറായില്ല. മനസ്സിലുള്ളത് തുറന്നടിച്ചു പറയുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ദി‍ഗ്‍വിജയ് പ്രസിഡന്റാക്കുന്നതു പാർട്ടിയെ ഭാവിയിൽ വിവാദങ്ങളിൽ ചാടിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കിയേക്കുമെന്നു നേതാക്കളിൽ ചിലർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതിനു പിന്നാലെയാണ് നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പണം അവസാനിക്കുന്നതിന്റെ തലേദിവസം രാത്രി നേതൃത്വം ഖർഗെയെ തീരുമാനിച്ചത്. താൻ നേതൃത്വത്തിന്റെ സമ്മർദത്തിനു വഴങ്ങിയല്ല സ്ഥാനാർഥിയായതെന്ന് ഖർഗെ ആവർത്തിച്ചു പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിനു മുൻപ് എഐസിസിയിൽ നടന്ന അണിയറ നീക്കങ്ങൾ, മറിച്ചുള്ള സൂചനയിലേക്കാണു വിരൽചൂണ്ടുന്നത്.

ദലിത് നേതാവായ ഖർഗെയെ പ്രസിഡന്റാക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായി ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണു പാർട്ടിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. കർണാടകയിൽ അടുത്ത വർഷം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ, അവിടുത്തുകാരനായ ഖർഗെയെ പ്രസിഡന്റാക്കിയത് നേട്ടമാകുമെന്നും പാർട്ടി വിലയിരുത്തുന്നു. അതേസമയം, കർണാടകയിൽ അടിതെറ്റിയാൽ അതു ഖർഗെയുടെ കൂടി വീഴ്ചയായി വിലയിരുത്തപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയുമുണ്ട്. പഞ്ചാബിൽ ദലിത് വിഭാഗക്കാരനായ ചരൺജിത് സിങ് ഛന്നിയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയിട്ടും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തകർന്നടിഞ്ഞതിന്റെ അനുഭവപാഠം കോൺഗ്രസിനു മുന്നിലുണ്ട്. 30 ശതമാനത്തോളം ദലിതരുള്ള പഞ്ചാബിൽ മത്സരിച്ച രണ്ടു സീറ്റിലും ഛന്നി തോറ്റിരുന്നു.

∙ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച് തരൂർ

തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചാണു തരൂർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കളത്തിലിറങ്ങിയത്. വിമത പരിവേഷം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു. ഗാന്ധി കുടുംബത്തിൽനിന്ന് ആരെങ്കിലും സ്ഥാനാർഥിയായാൽ താൻ മത്സരിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കുടുംബത്തിൽനിന്ന് ആരും മത്സരിക്കില്ലെന്ന് രാഹുലും പിന്നീട് സോണിയയും ഉറപ്പ് നൽകിയതിനു ശേഷമാണു തന്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വം തരൂർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സോണിയയെയും രാഹുലിനെയും അറിയിച്ച ശേഷമാണു മത്സരിക്കാനിറങ്ങിയതെന്ന് ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കിയതു വഴി താൻ ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന് എതിരല്ലെന്ന സന്ദേശം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചു. ജനാധിപത്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ഉറപ്പാക്കാൻ മത്സരിക്കുന്നുവെന്ന് നിലപാടെടുത്ത് കളത്തിലിറങ്ങിയ തരൂരിനു പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ വൻ സ്വീകാര്യതയും ലഭിച്ചു.

കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് അകന്ന യുവാക്കൾ, മധ്യ വർഗം എന്നിവയെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്തായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഈ 2 വിഭാഗങ്ങളിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ബിജെപിക്കും മോദിക്കുമൊപ്പമാണ്. ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ ബിജെപിക്കുള്ള അപ്രമാദിത്വം അവസാനിപ്പിച്ച് അവരെ കോൺഗ്രസിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ തരൂരിനു സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുള്ളവർ വാദിക്കുന്നു. രാജ്യാന്തര പ്രതിച്ഛായയുള്ള തരൂരിനെ പോലൊരാൾ കൈവെള്ളയിലുണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാത്ത കോൺഗ്രസിനെ എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കുമെന്നും കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി വരെ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ തരൂർ യോഗ്യനല്ലേ എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ ചോദിക്കുന്നു.

∙ തരൂരിന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ്

തോൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നിട്ടും പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു തരൂർ ഇറങ്ങിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തം. തോൽക്കുമെങ്കിലും പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കു മത്സരിക്കുന്നതിലൂടെ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്റെ പ്രതിച്ഛായ മിനുക്കിയെടുക്കാൻ അത് അവസരമാകുമെന്ന് തരൂർ കണക്കുകൂട്ടി. അത് ഏറെക്കുറെ ഫലം കണ്ടു. പ്രസിഡന്റ് പദവി ഏറ്റെടുക്കാൻ താൻ യോഗ്യനാണെന്ന വാദം പ്രവർത്തകർക്കും യുവാക്കൾക്കൾക്കുമിടയിൽ ചർച്ചയാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തെ എംപിയെന്ന നിലയിൽനിന്ന് ദേശീയ നേതാവ് എന്ന നിലയിലേക്കുയരാൻ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടം അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു. ഈ വിധം ലഭിച്ച ദേശീയ പ്രതിച്ഛായ ഭാവി നേട്ടങ്ങൾക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാക്കാൻ തരൂർ ശ്രമിക്കും.

ആയിരത്തിലധികം വോട്ട് ലഭിച്ച തനിക്ക് പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ സ്വാഭാവികമായി അംഗത്വം നൽകേണ്ടതല്ലേ എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നു. ഖർഗെയ്ക്കു താഴെ വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാരെയോ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരെയോ നിയമിച്ചാൽ ആ പദവികളിലേക്കും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ പട്ടികയിൽ തരൂരിന് ഇടം പിടിക്കാം. കേരളത്തിൽ നിന്നടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കൈവരിച്ച അനുഭവസമ്പത്തിനെ കടത്തിവെട്ടി അവർക്കു മുകളിലൂടെ ദേശീയ പദവികളിലേക്കെത്താനുള്ള ‘ഇന്ധനവും’ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തരൂരിനു നൽകുന്നു. ഗ്രൂപ്പുകൾക്കു സ്വാധീനമുള്ള കേരളത്തിൽ ഏതാനും നേതാക്കളെ തനിക്കൊപ്പം നിർത്താൻ സാധിച്ചുവെന്നതും തരൂരിനു നേട്ടമാണ്.

പ്രതിച്ഛായ ഉയർത്തിയ തരൂർ കൂടുതൽ വളരുന്നതിനു തടയിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേതാക്കൾക്കു കോൺഗ്രസിൽ പഞ്ഞമില്ല. പ്രകോപനപരമായ പ്രസ്താവനകളിൽ വീഴാതെ സൂക്ഷ്മതയോടെ മുന്നോട്ടു നീങ്ങുക എന്ന നയമാണു നിലവിൽ തരൂർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോണിയ ഗാന്ധിയുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തി, ഗാന്ധി കുടുംബം ഒപ്പമുണ്ടെന്ന സന്ദേശം നൽകി പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ എതിരാളികളെ ചെറുക്കാനും അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കും. പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടം തരൂരിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവാണ്. കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തരൂരിന്റെ ഇനിയുള്ള നീക്കങ്ങൾ പാർട്ടിക്കുള്ളിലും പുറത്തും സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

