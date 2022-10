ബാധയൊഴിപ്പിക്കാനെന്ന പേരിൽ യുവതിയെ നഗ്നപൂജ നടത്തി പീഡിപ്പിച്ചു; ഭർതൃമാതാവ് അറസ്റ്റിൽ

കൊല്ലം∙ ചടയമംഗലത്ത് ഭര്‍ത്താവും ഭര്‍തൃമാതാവും ചേർന്ന് മന്ത്രവാദത്തിന് ഇരയാക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായി യുവതിയുടെ പരാതി. ബാധ ഒഴിപ്പിക്കാന്‍ നഗ്നപൂജ നടത്തിയെന്നും പരാതിയിലുണ്ട്. ആറ്റിങ്ങല്‍ സ്വദേശിനിയുടെ പരാതിയില്‍ ചടയമംഗലം പൊലീസ് ഭർതൃമാതാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഭർത്താവും മന്ത്രവാദിയും ഉൾപ്പെടെ കേസിൽ പ്രതിയായ നാല് പേർ ഒളിവിലാണ്.



2016ലാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. ചടയമംഗലത്തെ ഭര്‍തൃവീട്ടില്‍ വച്ച്‌ ഭര്‍ത്താവ്, ഭര്‍തൃമാതാവ്, ഭര്‍ത്താവിന്റെ സഹോദരി, ഇവരുടെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കള്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ ചേര്‍ന്ന് നഗ്നനയാക്കി പീഡിപ്പിക്കുകയും ദുര്‍മന്ത്രവാദത്തിനിരയാക്കുകയും ചെയ്‌തെന്നാണ് യുവതിയുടെ പരാതി. ബാധ ഒഴിപ്പിക്കാനെന്ന പേരില്‍ യുവതിയെ പല സ്ഥലങ്ങളില്‍ കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചതായും പരാതിയിലുണ്ട്.

English Summary: Women complaints against husband and mother related with sorcery