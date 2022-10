കിളികൊല്ലൂർ: ന്യായീകരിക്കാൻ വിഡിയോ പുറത്തുവിട്ടു; പൊലീസിൽ ചേരിതിരിവ്

കൊല്ലം ∙ കിളികൊല്ലൂർ സ്റ്റേഷനിലെ മർദനത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്തു വന്നതിൽ പൊലീസിൽ ചേരിതിരിവ്. ഡിവൈഎഫ്ഐ പേരൂർ മേഖലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പേരൂർ ഇന്ദീവരത്തിൽ വിഘ്നേഷ് (25), സൈനികനായ ജ്യേഷ്ഠസഹോദരൻ വിഷ്ണു (30) എന്നിവരെ മര്‍ദിച്ചില്ലെന്നു വരുത്താൻ പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ട വിഡിയോ പൊലീസിനുതന്നെ തിരിച്ചടിയായെന്നാണു വിലയിരുത്തല്‍. സസ്പെന്‍ഷനിലായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് നീക്കമെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്.

മര്‍ദനമേറ്റ യുവാക്കളുടെ പരാതിയില്‍ ഉന്നതതല അന്വേഷണം തുടരുമ്പോൾ വിഡിയോ പുറത്തു വന്നത് പൊലീസിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി. പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ട വിഡിയോയിൽ പൊലീസുകാരന്‍ തന്നെയാണ് സൈനികനെ അകാരണമായി ആദ്യം അടിച്ചതെന്നു വ്യക്തമാണ്. പൊലീസുകാരനായ പ്രകാശ് ചന്ദ്രൻ, സൈനികനായ വിഷ്ണുവിന്റെ മുഖത്തടിക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. വിഷ്ണു പ്രതിരോധിക്കുന്നതും പിടിവലിയിൽ ഇരുവരും താഴെവീഴുന്നതും വിഡിയോയിലുണ്ട്.

എംഡിഎംഎ കേസുള്ളയാളെ ജാമ്യത്തിലിറക്കാൻ സ്റ്റേഷനിലേക്കു വിളിച്ചുവരുത്തിയാണ് പേരൂർ സ്വദേശികളും സഹോദരങ്ങളുമായ വിഷ്ണുവിനെയും വിഘ്നേഷിനെയും മർദിച്ചതും കേസിൽ കുടുക്കിയതും. ഓഗസ്റ്റ് 25നായിരുന്നു സംഭവം. രണ്ടുമാസമായി മൂടിവച്ച വിഡിയോ പുറത്തുവിടുകയും പൊലീസ് പ്രതിക്കൂട്ടിലാവുകയും ചെയ്തതില്‍ പൊലീസില്‍തന്നെ ഒരുവിഭാഗത്തിന് അമര്‍ഷമുണ്ട്.

യഥാര്‍ഥ പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാനാണിതെന്നാണ് പരാതിക്കാരനായ വിഘ്നേഷിന്റെ ആരോപണം. സംഭവത്തിൽ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ കെ.വിനോദ്, എസ്ഐ എ.പി.അനീഷ്, എഎസ്ഐ ആർ.പ്രകാശ് ചന്ദ്രൻ, സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ മണികണ്ഠൻ പിളള എന്നിവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്‌തിരുന്നു. അനീഷ്, പ്രകാശ് ചന്ദ്രൻ, വി.ആർ ദിലീപ് എന്നീ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരെ നേരത്തേ സ്ഥലംമാറ്റിയിരുന്നു.

ഓഗസ്റ്റ് 25ന് ലഹരിമരുന്നുമായി 2 യുവാക്കൾ പൊലീസ് പിടിയിലായതോടെയാണു സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. ഇവരിൽനിന്നു കിട്ടിയ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കിളികൊല്ലൂരിലെ ലോഡ്ജിൽനിന്ന് എംഡിഎംഎയും പണവുമായി ദമ്പതികളടക്കം 4 പേരും അറസ്റ്റിലായി. ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ ഇവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ വിഷ്ണുവും വിഘ്നേഷും സ്റ്റേഷനിൽ അതിക്രമം കാട്ടുകയും വിഷ്ണു കയ്യിലെ ഇരുമ്പുവള ഊരി എഎസ്ഐ പ്രകാശ് ചന്ദ്രനെ മർദിക്കുകയും ചെയ്തെന്നായിരുന്നു പൊലീസ് വിശദീകരണം.

തലയ്ക്കു സാരമായി പരുക്കേറ്റ പ്രകാശ് ചന്ദ്രനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. യുവാക്കള്‍ക്ക് എംഡിഎംഎ വിതരണസംഘവുമായുളള ബന്ധം അന്വേഷിക്കുകയാണെന്നു കൊല്ലം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണര്‍ പുറത്തിറക്കിയ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്നു. വിഷ്ണുവിന്റെ ബൈക്ക് പാർക്കു ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തിനൊടുവിൽ മർദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിഘ്നേഷ് പറയുന്നത്. സ്റ്റേഷനിലെ മറ്റു പൊലീസുകാരും മർദിച്ചു.

കേസിൽപെട്ടതോടെ തന്റെ നിശ്ചയിച്ച വിവാഹം മുടങ്ങിയെന്നും പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികയുടെ ശാരീരികക്ഷമതാ പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും വിഘ്നേഷ് പറയുന്നു. സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ സഹോദരന്മാർക്കും പൊലീസുകാരനും മർദനമേറ്റെന്നു കണ്ടെത്തി. എംഡിഎംഎയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത യുവാക്കളെ കളളക്കേസില്‍ കുടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് സാധൂകരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ പുറത്തു വന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് ന്യായീകരിക്കാൻ സിസിടിവി ദൃശ്യം പൊലീസ് തന്നെ പുറത്തുവിട്ടത്.

