‘രാജ്യസഭാ ഡപ്യൂട്ടി ചെയർമാനോട് രാജി ആവശ്യപ്പെടൂ; രണ്ടു തോണിയിൽ കാൽവയ്ക്കാനാകില്ല’

പട്‌ന∙ ബിജെപിയുമായി ജെഡിയുവിന് ഇപ്പോഴും ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണം തള്ളിയ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ്കുമാറിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞൻ പ്രശാന്ത് കിഷോർ. എൻഡിഎയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടെ എംപി ഹരിവംശിനോട് രാജ്യസഭാ ഡപ്യൂട്ടി സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് പ്രശാന്ത് കിഷോർ പറഞ്ഞു. രണ്ടു തോണിയിൽ കാൽവയ്ക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

‘എനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം നിതീഷ് കുമാർ മഹാസഖ്യത്തിനൊപ്പമാണ്. പക്ഷേ ബിജെപിയുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് ജെഡിയു എംപിയായ രാജ്യസഭാ ഡപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഹരിവംശ് തന്റെ സ്ഥാനം രാജിവച്ചില്ല എന്നതാണ്. അദ്ദേഹം ഒഴിയാൻ മടിക്കുന്നെങ്കിൽ പാർട്ടിയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കാമായിരുന്നു. എൻഡിഎ സഖ്യത്തിൽ നിന്നും പുറത്തുപോയാൽ പിന്നെന്തിനാണ് ജെഡിയു എംപി രാജ്യസഭയിലെ പ്രധാന സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ രണ്ടുതോണിയിൽ കാൽവയ്ക്കാനാകില്ല.’– പ്രശാന്ത് കിഷോർ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റേത് പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തുന്ന ആരോപണങ്ങൾ എന്നാണ് നിതീഷ് കുമാർ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഏതു പാർട്ടിക്കുവേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

