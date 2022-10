ബെയ്ജിങ്: ചൈനയില്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ സുപ്രധാന യോഗത്തില്‍ പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിന്‍പിങ്ങിന്റെ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഹു ജിന്റാവോയെ വേദിയില്‍നിന്ന് ഇറക്കിവിട്ടു. ഇതിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തുവന്നു. ശനിയാഴ്ച നടന്ന സമാപന സമ്മേളനത്തില്‍ ഷി ചിന്‍പിങ്ങിന്റെ തൊട്ടടുത്ത കസേരയിലാണ് എഴുപത്തിയൊമ്പതുകാരനായ ജിന്റാവോ ഇരുന്നത്.

പൊടുന്നനെ രണ്ട് പേര്‍ എത്തി ജിന്റാവോയോടു സംസാരിച്ചതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ എഴുന്നേല്‍പ്പിച്ച് വേദിക്കു പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് വിഡിയോയിലുള്ളത്. അദ്ദേഹം അവിടെത്തന്നെ ഇരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അനുവദിക്കാതെ പുറത്തേക്കു കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തില്‍ ഹു ജിന്റാവോ വേദിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ ചേരുന്ന പാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് ഷി ചിന്‍പിങ്ങിന് പാര്‍ട്ടിയില്‍ കൂടുതല്‍ മേധാവിത്വം നല്‍കുന്ന തീരുമാനങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ചാണു പിരിഞ്ഞത്.



English Summary: China's Ex-President Escorted Out, Sat Next To Xi Jinping