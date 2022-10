എത്ര വലിയ നേതാക്കൾക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അടിപതറാറുണ്ട്. എതിർ കക്ഷിയുടെ പ്രചാരണ മികവോ അവരവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ പാകപ്പിഴയോ ഒക്കെയാവാം കാരണം. എന്നാൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്ക് പുതുപ്പള്ളി പോലെയും അന്തരിച്ച കെ.എം മാണിക്ക് പാലാ പോലെയും ഒക്കെ ‘സ്വന്തം’ മണ്ഡലങ്ങളുമുണ്ട്. പക്ഷേ, കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ സ്വന്തം പുതുപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ വിജയിച്ചത് എൽഡിഎഫ് ആണ്. മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെയും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെയും വീടിരിക്കുന്ന വാർഡുകളിലും യുഡിഎഫ് കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽക്കുകയുണ്ടായി. ആഞ്ഞു പിടിച്ചാൽ കൂടെപ്പോരും എന്ന തത്വമാണ് ഇത്തരം മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ വേണ്ടി പലപ്പോഴും എതിർ കക്ഷികൾ പിന്തുടരാറ്. ഇതിൽ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ കാര്യം എടുത്തു പറയാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഏറെക്കുറെ തകർന്നടിഞ്ഞു പോയ കോൺഗ്രസ് ആര്‍എസ്എസ്–ബിജെപിയുടെ ‘സ്വന്ത’മായ നാഗ്പുർ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നത് എന്നു പറയാനാണ്. ഇത്തവണത്തെ നിർണായകമായ പഞ്ചായത്ത് സമിതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മിന്നുന്ന വിജയമാണ് നാഗ്പുരി‍ല്‍ കോൺഗ്രസ് കാഴ്ചവച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നാഗ്പൂരി‍ൽ കോൺഗ്രസിന് ഒരു തിരിച്ചു വരവ് സാധ്യമായത്? ബിജെപി അവകാശപ്പെടുന്നതു പോലെ ഇതൊരു താത്കാലിക പ്രതിഭാസം മാത്രമാണോ? ഇപ്പോഴത്തെ വിജയം നിയമസഭ, ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കുമോ? പരിശോധിക്കാം.

∙ നിലംപരിചാക്കി കോൺഗ്രസ്

ഗ്രാമ–ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾക്കിയില്‍ താലൂക്ക് തലത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് സമിതികൾ. സർക്കാർ വികസന പദ്ധതികൾ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതും നടപ്പാക്കുന്നതും ഈ സമിതികളാണ്. ഈ പഞ്ചായത്ത് സമിതികളിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് കോൺഗ്രസ്, എൻസിപി തുടങ്ങിയവർ വൻ വിജയം കൊയ്തത്. നാഗ്പുർ ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്ത് സമിതി ചെയർപഴ്സൻ, ഡപ്യൂട്ടി ചെയർപഴ്സൻ എന്നീ പദവികള്‍ കോൺഗ്രസ് സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ ബിജെപിക്ക് ഒരു ചെയർപഴ്സൻ പോലുമില്ല. ആകെ ലഭിച്ചത് മൂന്ന് ഡപ്യൂട്ടി ചെയർപഴ്സൻ പദവികൾ മാത്രം.

കേന്ദ്ര മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി, മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ്, ബിജെപി മഹാരാഷ്ട്ര അധ്യക്ഷൻ ചന്ദ്രശേഖർ ബാവങ്കുലെ എന്നിവരുടെ നാടാണ് നാഗ്പുർ. അതുപോലെ ആർഎസ്എസ് കേന്ദ്ര ആസ്ഥാനവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇവിടം ബിജെപിയുടെ ശക്തികേന്ദ്രമായാണ് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത്.

13 ചെയർപഴ്സൻ പോസ്റ്റിൽ ഒമ്പതെണ്ണത്തിലും ഡപ്യൂട്ടി ചെയർപേഴ്സൺ പോസ്റ്റിൽ എട്ടെണ്ണത്തിലുമാണ് കോൺഗ്രസ് വിജയിച്ചത്. എൻസിപി മൂന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ പോസ്റ്റുകൾ വിജയിച്ചപ്പോൾ ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ വിഭാഗത്തിന്റെ ശിവസേന ഒരു ചെയർപഴ്സൺ പോസ്റ്റിൽ വിജയം കണ്ടു.

‘വിജയിക്കുന്നതും തോൽക്കുന്നതുമൊക്കെ സാധാരണയാണ്. എന്നാൽ ഈ വിധത്തിൽ ബിജെപി തറപറ്റിയത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജില്ലയിൽ പാർട്ടിക്ക് യാതൊരു സ്വാധീനവും ഇല്ലെന്നാണ്’, എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ രാജേന്ദ്ര മുലാക് വാർത്താ ഏജൻസിയോട് പ്രതികരിച്ചത്.

ശരത് പവാർ, ഉദ്ധവ് താക്കറെ (Photo by STR / AFP)

∙ കോൺഗ്രസിന് എവിടെയായിരുന്നു പിഴച്ചത്?

2014–ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷയായിരുന്ന സോണിയാ ഗാന്ധി വിദർഭയിലെ രണ്ട് സീറ്റുകളിൽ വന്ന് വോട്ടഭ്യർഥിച്ചു പോയിട്ടും വിദർഭയുടെ തലസ്ഥാനമെന്നറിയപ്പെടുന്ന നാഗ്പുരിലെ പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥിക്ക് വേണ്ടി വോട്ടഭ്യർഥിക്കാൻ എത്താതെ പോയ സംഭവമുണ്ട്. നാഗ്പുരിലും അനുബന്ധമെന്നോണം മഹാരാഷ്ട്ര കോൺഗ്രസ് ഘടകത്തിലും നിലനിന്നിരുന്ന തമ്മിൽത്തല്ല് കൊണ്ടായിരുന്നു അന്ന് സോണിയ നാഗ്പുരിലെത്താതിരുന്നത്. എൻസിപി നേതാവ് പ്രഫുൽ പട്ടേൽ മത്സരിച്ച ഭണ്ഡാര–ഗോണ്ടിയ മണ്ഡലത്തിലും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായ മുകുൾ വാസ്നിക് മത്സരിച്ച രാംടെക് മണ്ഡലത്തിലും പ്രചരണം നടത്തിയെങ്കിലും പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥിയായി വിലാസ് മുത്തംവാർ മത്സരിച്ച നാഗ്പുരിൽ പാർട്ടി അധ്യക്ഷ പോയില്ല. (ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി പട്ടേലിനെ തോൽപ്പിച്ച നാനാ പട്ടോലെയാണ് ഇന്ന് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മഹാരാഷ്ട്ര അധ്യക്ഷൻ എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്). ഇതിന്റെ തലേവർഷം കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംൈബയിൽ സോണിയാ ഗാന്ധി പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അന്ന് സംസ്ഥാന വ്യവസായ മന്ത്രിയായ നാരായൺ റാണെയും അനുയായികളും മുഖ്യമന്ത്രി വിലാസ് റാവു ദേശ്‍മുഖിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച സംഭവം വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. (ശിവസേനാ നേതാവായിരുന്ന റാണെ ആദ്യം കോൺഗ്രസിലും ഒടുവിൽ ബിജെപിയിലുമെത്തി.)

1990-കൾ വരെ കോൺഗ്രസിന് നല്ല വേരോട്ടമുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാണ് നാഗ്പുർ. 1996–ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പോടെ കാര്യങ്ങൾ മാറി. വിദർഭ മേഖലയിലെ 11 സീറ്റിൽ ഒമ്പതെണ്ണവും ബിജെപി പിടിച്ചെടുത്തു. നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള പടലപ്പിണക്കങ്ങളും പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പോയതുമാണ് തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായത്.

പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഉയർത്തിയ സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ കട്ട്–ഔട്ട് (Photo by Dibyangshu SARKAR / AFP)

എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 2–3 വർഷമായി നാഗ്പുരിൽ കോണ്‍ഗ്രസ് തിരിച്ചു വരവിന്റെ പാതയിലാണ്. 2020–ലെ നാഗ്പുർ ജില്ലാ പ‍ഞ്ചായത്തിൽ എൻസിപി സഹായത്തോടെ കോൺഗ്രസ് ആധിപത്യം നേടി. ആകെയുള്ള 58 സീറ്റിൽ 30 എണ്ണം കോൺഗ്രസും 10 എണ്ണം എൻസിപിയും നേടി. ബിജപിക്ക് 15 സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചു. അതേ വർഷം തന്നെയാണ് ഗഡ്കരി ഒരിക്കൽ കൈവശം വച്ചിരുന്ന ലജിസ്ലേറ്റിവ് കൗൺസിലിലേക്കുള്ള നാഗ്പുർ ഡിവിഷനിലെ ഗ്രാജ്വേറ്റ് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതും. മാത്രമല്ല, ബിജെപിയും അതിനു മുമ്പ് ജനസംഘവും 58 വർഷമായി കൈവശം വച്ചിരുന്ന സീറ്റായിരുന്നു ഇത്.

സമാനമായ സാഹചര്യമായിരുന്നു 2021–ലും ഉണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒമ്പത് സീറ്റിൽ കോൺഗ്രസ് വിജയിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് സീറ്റാണ് ബിജെപിക്ക് ലഭിച്ചത്. പ‍ഞ്ചായത്ത് സമിതിയിലേക്കുള്ള ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 21 സീറ്റുകൾ കോൺഗ്രസ് നേടിയപ്പോൾ ആറ് സീറ്റിലൊതുങ്ങി ബിജെപി. നാഗ്പുരിൽ നിന്നുള്ള നേതാവും ശിവസേന–എൻസിപി–കോൺഗ്രസ് പാർട്ടികളുടെ മഹാ വികാസ് അഘാഡി സർക്കാരിൽ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായിരുന്ന സുനിൽ കേദാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ പ്രചാരണമാണ് കാഴ്ച വച്ചത്. സുനിൽ കേദാറിനു പുറമെ മന്ത്രിയായിരുന്ന നിതിൻ റൗത്, കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസി‍ഡന്റ് നാനാ പട്ടോലെ എന്നിവരുടെ നിരന്തര പ്രചരണമാണ് നാഗ്പുർ മേഖലയിൽ കോൺഗ്രസിന് വീണ്ടും വേരോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

മഹാരാഷ്ട്ര കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ നാനാ പട്ടോലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം (ഫയൽ ചിത്രം)

കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷമായി താഴേത്തട്ടിൽ പാർട്ടി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വിജയത്തിന്റെ കാരണമെന്നാണ് നാഗ്പുരിൽ നിന്നുള്ള നേതാവ് കൂടിയ നിതിൻ റൗട്ട് പറയുന്നത്. മഹാ വികാസ് അഘാഡി സർക്കാർ അധികാരത്തിലിരുന്ന സമയത്ത് നിരവധി പൊതുക്ഷേമ പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കി. മന്ത്രിമാരും നേതാക്കളുമെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

∙ അമിത ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ബിജെപി?

ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ ബിജെപി നേതാക്കൾ കാര്യമായി എടുക്കുകയോ നേതാക്കൾ കൃത്യമായി പ്രചാരണം നടത്തുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഗഡ്കരിയോ ഫഡ്നാവിസോ ഇവിടെ ഒരു ദിവസം പോലും പ്രചാരണത്തിന് എത്തിയതുമില്ല എന്ന് പിന്നീടു വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. അതാണ് ഇത്തവണത്തെ വലിയ പരാജയത്തിലേക്കും എത്തിച്ചത്.

മറ്റൊന്ന് 2019–ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബാവങ്കുലയ്ക്ക് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിത്വം നിഷേധിച്ചതാണ് നാഗ്പുരിൽ പാർട്ടിക്ക് അടിപതറാൻ കാരണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട്. നാഗ്പുരിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ ഒബിസി നേതാവ് കൂടിയായ അദ്ദേഹം മൂന്നു വട്ടം എംഎൽഎയും മുന്‍ മന്ത്രിയുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ബാവങ്കുലയാണ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റ പരാജയവും.

ചന്ദ്രശേഖർ ബാവങ്കുലെ (Photo - Twitter/@ANI)

‘ഒരു പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന്റെ മുന്നോടിയാണ് ഈ ഫലമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ അവർക്ക് തെറ്റി. നാഗ്പുരിലെ പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ആ രീതിയിൽ കാണേണ്ടതില്ല’ എന്നാണ് ബാവങ്കുലെ പറയുന്നത്. മഹാ വികാസ് അഘാഡി സർക്കാർ അധികാരത്തിലിരുന്നപ്പോഴാണ് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് പഞ്ചായത്ത് സമിതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ സമിതികളിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുണ്ട്. അവർക്ക് കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുണ്ട് എന്നതു െകാണ്ട് തന്നെ ചെയർപഴ്സൻ പദവികളിലേക്കും സ്വാഭാവികമായി അവർക്ക് മുൻതൂക്കം കൂടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

അതേ സമയം, പരാജയത്തെക്കുറിച്ച് കാര്യമായിത്തന്നെ പഠിക്കാനും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുമാണ് ബിജെപി നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. നാഗ്പുരിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ശക്തി വർധിച്ചതിനെ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെയാണ് പാർട്ടി കാണുന്നതും.

ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് (ഫയൽ ചിത്രം)

∙ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നത് ആരുടെ?

നാഗ്പൂരിലെ ഫലം വിദർഭയിലെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ 11 ലോക്സഭാ സീറ്റുകളെയും 62–ഓളം നിയമസഭാ സീറ്റുകളേയും അത് ബാധിക്കുമെന്നും ബിജെപി നേതൃത്വം കണക്കുകൂട്ടുന്നുണ്ട്. ആകെ 288 സീറ്റുകളാണ് മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയിൽ ഉള്ളത്. ബിജെപിക്ക് പൊതുവേ മേൽക്കൈയുള്ള സ്ഥലമാണ് വിദർഭ. 2014ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 62ൽ 44 സീറ്റുകളും ബിജെപി നേടിയിരുന്നു. 2019ലാകട്ടെ ഇത് 29 ആയി കുറഞ്ഞു, ബിജെപി അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുകയും ചെയ്തു.

അതേ സമയം, പഞ്ചായത്ത് സമിതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മികച്ച വിജയം നേടാനായത് ബിജെപിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല മത്സരമെങ്കിലും 1079 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ 397 ഇടത്ത് തങ്ങളാണ് വിജയിച്ചത് എന്ന് ഫഡ‍്നാവിസ് അവകാശപ്പെട്ടു. ‘മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള പാർട്ടിയായി ബിജെപി വീണ്ടും മാറി’, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയുടെ ശിവസേനയ്ക്ക് കിട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകൾ കൂടി ചേർത്താൽ 478 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളാണ് സഖ്യത്തിനുള്ളത്. ഷിൻഡെ 114 ഇടത്ത് വിജയിച്ചു. അതേ സമയം, കോൺഗ്രസ് 134, എൻസിപി 110, ശിവസേന (താക്കറെ) 128 എന്നിങ്ങനെയാണ് സഖ്യത്തിന്റെ സീറ്റ് നില. അതുപോലെ, 581 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള 236 സർപഞ്ചുകളെ (പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്) വിജയിപ്പിക്കാനും ബിജെപി–ഷിൻ‍ഡെ സേനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ നാഗ്പുർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസി‍ഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് നിലനിർത്തി. നാഗ്പുര്‍ ജില്ലയിലെ 17 പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. അതേ സമയം, നാഗ്പുരിൽ തങ്ങൾക്ക് 11 സർപഞ്ചുമാരെ വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ റൂറൽ യൂണിറ്റ് പ്രസി‍ഡന്റ് രാജേന്ദ്ര മുലാക് അവകാശപ്പെട്ടപ്പോൾ 10 പേർ തങ്ങൾക്കാണുള്ളത് എന്നാണ് ബിജെപി നേതാവ് അരവിന്ദ് ഗജ്ഭിയേയുടെ വാദം. എന്നാൽ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് സ്ഥാനാർഥികൾ പാർട്ടി ടിക്കറ്റിലല്ല മത്സരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ ഒരേ സ്ഥാനാർഥിയുടെ വിജയത്തിന് മൂന്നോ നാലോ പാർട്ടികൾ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് എന്നതു കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ആറു വീതം പഞ്ചായത്തുകൾ ഇരു കൂട്ടർക്കും ലഭിച്ചു എന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പക്ഷേ 58 സീറ്റിൽ 39 എണ്ണത്തിൽ കോൺഗ്രസ്–എൻസിപി സഖ്യമാണ് വിജയിച്ചത്.

∙ നാഗ്പുർ ഫലം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പ്രതിഫലിക്കുമോ?

2024-ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പമായിരിക്കും മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയിലേക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. ശിവസേനയെ വെട്ടിപ്പിടിച്ച ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയ്ക്കൊപ്പം ബിജെപിയാണ് ഇപ്പോൾ അധികാരത്തിൽ. ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ ശിവസേനയുമായുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്ന് നഷ്ടമായ ഭരണമാണ് ബിജെപി തിരിച്ചുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ 2019ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ട ബിജെപി 105 സീറ്റോടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷി ആവുകയും ചെയ്തെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കാനായിരുന്നു നിയോഗം. അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഷിൻഡെ പക്ഷത്തിനൊപ്പം ചേർന്ന് ഭരണം നിലനിർത്താനാവും ബിജെപി ശ്രമിക്കുക, അതുവഴി ഷിൻഡെയിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രം പദം തിരിച്ചെടുക്കുക എന്നത് ദേവേന്ദ്ര ഫ‍ഡ്നാവിസിനും ആവശ്യമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നപ്പോഴാണ് പാർട്ടി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദേശ പ്രകാരം ഫ‍ഡ്നാവിസ് ഇത്തവണ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയത്. എന്നാല്‍ മഹാ വികാസ് അഘാഡി സഖ്യത്തിലെ മൂന്നു പാർട്ടികളും ഒരുമിച്ച് മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഈ കണക്കുകൂട്ടലുകളൊക്കെ പിഴയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

അതുപോലെ, കോണ്‍ഗ്രസിനും ബിജെപിക്കും നാഗ്പുർ ചില മുന്നറിയിപ്പുകളും നൽകുന്നുണ്ട്. ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിവച്ച് ജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി രംഗത്തിറങ്ങിയാൽ കോണ്‍ഗ്രസിന് ഇന്നും ജനപിന്തുണയുണ്ട് എന്നതാണ് അതിലൊന്ന്. ബിജെപി–ആർഎസ്എസിന്റെ ശക്തികേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരമൊരു പ്രവര്‍ത്തന മികവ് കാട്ടാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് പാർട്ടിക്ക് അസാധ്യമല്ലെന്നും നേതാക്കൾ തന്നെ പറയുന്നു.

ബിജെപിക്കാകട്ടെ, നാഗ്പുർ എന്ന ശക്തികേന്ദ്രം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിനേറ്റ വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം. ഒപ്പം, ബിജെപിക്കുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഗഡ്കരിയെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൽ പലതുമെന്നാണ് അഭ്യൂഹങ്ങള്‍. ഗഡ്കരിക്കു പുറമെ ഏറെ ജനസ്വാധീനമുള്ള ഫഡ്നാവിസും പാർട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും ഒക്കെ വരുന്ന നാഗ്പുരിൽ തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചു വരവ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ബിജെപിയെ കുഴപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന കാര്യം.

