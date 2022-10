ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മുൻപാകെ എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളി; ഫോണും പാസ്പോർട്ടും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു

തിരുവനന്തപുരം∙ പീഡനക്കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം ലഭിച്ച പെരുമ്പാവൂർ എംഎൽഎ എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളി ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു മുന്നില്‍ ഹാജരായി. കമ്മിഷണർ ഓഫിസിലെത്തിയ എൽദോസിനെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. എൽദോസിന്റെ ഫോണും പാസ്പോർട്ടും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

ഇന്നു രാവിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനു മുന്നിൽ ഹാജരാകാൻ അഡി. സെഷൻസ് കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. പാസ്പോർട്ട് അന്വേഷണ സംഘത്തിനു കൈമാറണമെന്നും കേരളം വിട്ടു പോകരുതെന്നും അടക്കമുള്ള 11 നിബന്ധനകളോടെയാണ് കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുമെന്ന് എംഎൽഎയുടെ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു. കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചതോടെയാണ് ഒളിവിലായിരുന്ന എൽദോസ് പെരുമ്പാവൂരിലെ വീട്ടിലെത്തിയത്. എൽദോസിനെതിരെ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെ സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടി ഉടൻ തീരുമാനമെടുക്കും. കെപിസിസി അംഗമാണ് എൽദോസ്.

കഴിഞ്ഞ മാസം 28നാണ് എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളി ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിച്ചെന്നു കാട്ടി പേട്ട സ്വദേശിയായ അധ്യാപിക പരാതി നൽകിയത്. മദ്യപിച്ചു വീട്ടിലെത്തി തന്നെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിച്ചെന്നും പിന്നീട് കാറിൽ ബലമായി കയറ്റി കോവളത്തേക്കു പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഉപദ്രവിച്ചെന്നും യുവതി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. കമ്മിഷണർ കോവളം സിഐയ്ക്ക് പരാതി കൈമാറിയെങ്കിലും ഒക്ടോബർ എട്ടിനാണ് യുവതിയെ സ്റ്റേഷനിലേക്കു വിളിപ്പിച്ചത്. കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ സിഐ ശ്രമിച്ചെന്നു യുവതി ആരോപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കോവളം സിഐയെ സ്ഥലം മാറ്റിയിരുന്നു.

പീഡനക്കേസിൽ തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് എൽദോസിനു മുൻകൂർജാമ്യം നൽകിയത്. തുടർന്ന്, 11 ദിവസത്തിനു ശേഷം വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 12 മണിക്കാണ് എംഎൽഎ മൂവാറ്റുപുഴയിലെ പണ്ടപ്പിള്ളിയിലെ വീട്ടിൽ എത്തിയത്. ഇന്നേവരെ ഒരു ജീവിയെ പോലും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. താൻ മാറി നിന്നതല്ലെന്നും കോടതി മുൻപാകെ അപേക്ഷ നൽകി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

