ഗതാഗതനിയമം ലംഘിച്ചാൽ പിഴയില്ല, പകരം പൂക്കൾ; ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിന്റെ ദീപാവലി ഓഫർ

അഹമ്മദാബാദ്∙ ദീപാവലി പ്രമാണിച്ച് ഗതാഗതനിയമം ലംഘിക്കുന്നവരിൽനിന്ന് പിഴയീടാക്കില്ലെന്ന് ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ. ഒക്ടോബർ 27 വരെയാണ് ഇളവെന്ന് ഗുജറാത്ത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഹർഷ് സംഘവി അറിയിച്ചു. ഏഴ് ദിവസത്തെ കാലയളവിൽ െഹൽമറ്റില്ലാതെ, ലൈസൻസില്ലാതെ വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരെയോ മറ്റ് ഗതാഗതനിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവരെയോ കണ്ടെത്തിയാൽ അവരിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കില്ല. പകരം തങ്ങളുടെ പൊലീസ് പൂക്കൾ നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേലിന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ നടപടി. സർക്കാരിന്റെ മറ്റൊരു ജനപ്രിയ നടപടിയെന്നാണ് സംഘവി ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അതേസമയം, ദീപാവലി സ്പെഷൽ പ്രഖ്യാപനത്തെ അനുകൂലിച്ചും വിമർശിച്ചും നിരവധിപ്പേർ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ നടപടിയെന്നാണ് ചിലരുടെ വിമർശനം.

