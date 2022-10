ബോറിസ് ജോൺസൻ വീണ്ടും ബ്രിട്ടന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമോ? പിന്തുണയേറുന്നു

ലണ്ടൻ∙ അടുത്ത ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നതിനിടെ ബോറിസ് ജോൺസന് പിന്തുണ ഏറുന്നു. ബോറിസ് ജോൺസന്റെ കീഴിയിൽ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ച ഇന്ത്യൻ വംശജയായ പ്രീതി പട്ടേലാണ് ഒടുവിൽ ബോറിസ് ജോൺസന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്. പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ ബോറിസ് ജോൺസനാണ് ഏറ്റവും യോഗ്യനെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.

‘ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നും പ്രകടനപത്രികയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ബോറിസ് തെളിയിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ബോറിസ് ബ്രിട്ടന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തിരിച്ചുവരണം. ബ്രിട്ടനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും കൂടുതൽ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും.’– എന്നാണ് പ്രീതി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

വിദേശത്തെ അവധിയാഘോഷം അവസാനിപ്പിച്ച് ലണ്ടനിൽ ബോറിസ് തിരിച്ചെത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് പ്രീതി അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്. അധികാരത്തിലേറി 44 ദിവസം മാത്രം തികയുമ്പോഴാണ് ലിസ് ട്രസ് ബ്രിട്ടന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവച്ചത്. ഇതിനു പിന്നാലെ ലിസ് ട്രസുമായി മത്സരരംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജൻ ഋഷി സുനകിന് വീണ്ടും സാധ്യതയേറിയിരുന്നു. അതിനിടെ, തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കാൻ സഹകരിക്കണമെന്ന് ഋഷിയോടെ ബോറിസ് ജോൺസ‌ൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നു.

2019 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ഭരണത്തിലേറിയ ബോറിസ് ജോൺസൻ കോവിഡ് ലോക്ഡൗൺ സമയത്ത് പാർട്ടി നടത്തിയത് ഉൾപ്പെടെ തുടരെ വിവാദങ്ങളിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. മന്ത്രിസഭയിലെ 50 പേർ രാജിവച്ചൊഴിയുകയും പാർട്ടി എംപിമാരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും എതിരാവുകയും ചെയ്തതോടെ രാജിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ലിസ് ട്രസ് അധികാരത്തിൽവന്നത്.

വിവാദങ്ങളിൽപ്പെട്ട് രാജിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിലും കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയിൽ ഇപ്പോഴും ബോറിസ് ജോൺസൻ പ്രിയനാണ്. എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുമാകാ‍നുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ 100 പാർട്ടി എംപിമാരുടെയെങ്കിലും പിന്തുണ വേണമെന്ന വ്യവസ്ഥ ബോറിസിന് തിരിച്ചടിയായേക്കും. ആകെയുള്ള 357 എംപിമാരിൽ കൂടിവന്നാൽ 50 പേർ ജോൺസനൊപ്പം നിന്നേക്കാമെന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള ചിത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

English Summary: Indian-Origin UK Minister Priti Patel Endorses Boris Johnson In Race To Be Britain PM