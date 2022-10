ന്യൂനമർദം അതിതീവ്രമാകും; കേരളത്തിൽ കനത്ത മഴയ്ക്കും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യത

തിരുവനന്തപുരം ∙ വടക്കൻ ആൻഡമാൻ കടലിനു മുകളിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദം, വടക്ക് കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും മധ്യ കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനു മുകളിലും തീവ്രന്യൂനമർദമായി ശക്തി പ്രാപിച്ചു. 23ന് രാവിലെയോടെ അതിതീവ്രന്യൂനമർദ്ദമായി ശക്തി പ്രാപിക്കും. തുടർന്ന് വടക്ക്- വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക്‌ തിരിഞ്ഞ് 24ന് രാവിലെ മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാനാണു സാധ്യത.

തുടർന്ന് വടക്ക് -വടക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിൽ നീങ്ങി 25ന് രാവിലെ ബംഗ്ലദേശ് തീരത്തു ടിങ്കൊണ ദ്വീപിനും സാൻഡ് വൈപിനുമിടയിൽ കരയിൽ പ്രവേശിക്കാനാണു സാധ്യതയെന്നു കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇതിന്റെ ഫലമായി കേരളത്തിൽ ശനിയാഴ്ച (ഒക്ടോബർ 22) വ്യാപകമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയും ഇടിമിന്നലും കിട്ടിയേക്കും.

English Summary: Depression formed in Bengal sea, Kerala will get heavy rain in coming days says IMD