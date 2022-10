ന്യൂഡൽഹി∙ 100 വർഷത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മയും സ്വയംതൊഴിൽ പ്രശ്‌നവും 100 ദിവസം കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാനാകില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. 10 ലക്ഷം പേരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ‘റോസ്ഗർ മേള’യ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് വിഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



കഴിഞ്ഞ 8 വർഷമായി തൊഴിൽ, സ്വയം തൊഴിൽ മേഖലയിലേക്കുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശ്രമങ്ങളിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ് ‘റോസ്ഗർ മേള’യെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉൽപാദന, വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലാണ് സർക്കാർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ചടങ്ങിൽ 75,000 പേർക്ക് നിയമന കത്ത് കൈമാറും. വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളിലെയും സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെയും ജോലികൾക്കായാണു നിയമന കത്തുകൾ കൈമാറുക. യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും പൗരന്മാരുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതിബദ്ധത നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണ് റോസ്ഗർ മേളയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് (പിഎംഒ) പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

English Summary: "100-Year Problem Can't Be Solved In 100 Days": PM At Jobs Fair Launch