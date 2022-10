ലക്നൗ∙ ഉത്തർപ്രദേശില്‍ ഡെങ്കിപ്പനി രോഗികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്ലേറ്റ്‌ലെറ്റുകളെന്ന പേരിൽ രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മ വിറ്റതിന് 10 പേരെ പ്രയാഗ്‌രാജ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പ്രയാഗ്‌രാജിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഡെങ്കി ബാധിച്ചു ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയ രോഗിക്ക് രക്തഘടകമായ പ്ലേറ്റ്ലറ്റിനു പകരം അബദ്ധത്തിൽ മധുര നാരങ്ങാ (മൊസംബി) ജ്യൂസ് കുത്തിവച്ചതിനെ തുടർന്ന് രോഗി മരിച്ചിരുന്നു.



ഈ കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് അറസ്റ്റ്. ഇതിന്റെ പാക്കറ്റുകളിൽ ‘ജ്യൂസ്’ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതികൾ അറസ്റ്റിലായത്. പ്ലാസ്മ പായ്ക്കറ്റുകളും കുറച്ച് പണവും മൊബൈൽ ഫോണുകളും വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

അറസ്റ്റിലായ 10 പേരും രക്തബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്മ എടുത്ത് പ്ലേറ്റ്‌ലെറ്റുകളെന്ന പേരിൽ പായ്ക്ക് ചെയ്ത് വിൽക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടും രക്തത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളെങ്കിലും വ്യത്യസ്ത രോഗ ചികിത്സയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഡെങ്കിപ്പനി കേസുകളിൽ പ്ലേറ്റ്‌ലെറ്റുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ കൂടുതലാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഡെങ്കിപ്പനി കേസുകൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതു മുതലെടുത്ത് ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: 10 Arrested For Selling "Fake" Blood Platelets In UP