സ്വർണക്കടത്ത്: ‘കേരളത്തിലെ നേതാക്കളുടെയും കള്ളപ്പണം; വർഷം എനിക്കു 100 കോടി കിട്ടും’!

സോപ് മുതൽ സിപ് വരെ മാറി മറിയുകയാണു കടത്തു സ്വർണം. സ്വർണലായനിയിൽ മുക്കിയെടുത്ത ടൗവലുകളാണു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നെടുമ്പാശേരിയിൽ കസ്റ്റംസ് പിടികൂടിയത്. സ്വർണക്കടത്തിന്റെ രീതികൾ മാറി മറിമറിയാൻ വലിയ സമയമൊന്നും വേണ്ടെന്നു ദുബായ് കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണു വ്യക്തമായത്. വലിയ ബാഗുകളുടെ പൂട്ടുകൾ, സിപ്പുകൾ എന്നിവയുടെ രൂപത്തിൽ സ്വർണം കടത്തുന്നുണ്ട്. ഷാംപൂവിന്റെ രൂപത്തിൽ മാത്രമല്ല, പുസ്തകങ്ങളുടെ പേജുകൾ ചതുരത്തിൽ വെട്ടിയെടുത്ത്, അതിനു പകരം സ്വർണത്തിന്റെ നേരിയ തകിടുകൾ വച്ച് പുസ്തകമെന്ന രീതിയിൽ കടത്തുന്നുണ്ട്. വലിയ ഗംബൂട്ടുകളുടെ സിപ് ആയും സ്വർണം രൂപം മാറും. ഏതു രൂപത്തിൽ വേണമെന്നു പറഞ്ഞാലും ആ രൂപത്തിൽ സ്വർണം രൂപം മാറ്റിത്തരാൻ പറ്റിയ സംഘങ്ങൾ ദുബായിലുണ്ട്. പണം മുടക്കി, കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിന്നാൽ മതി. നിങ്ങളെ കള്ളക്കടത്തുകാരനാക്കാൻ ദുബായിലെ സംഘങ്ങളും അവരുടെ ഏജന്റ്മാരും തയാറാണ്. പേരോ വിശദാംശങ്ങളോ ഒരിക്കലും വെളിപ്പെടുത്തില്ലെന്ന ഉറപ്പിൽ സ്വർണമൊത്തവ്യാപാര മേഖലയിലെ ഒരു സുപ്രധാന കണ്ണി നൽകിയ ചില നിർണായക സൂചനകൾ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ, കേരളത്തിലെ ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെയും ആത്മീയ മേഖലയിലുള്ളവരുടെയും കള്ളപ്പണം സ്വർണക്കടത്തിൽ മുതലിറക്കുന്നുണ്ട്.



∙ കടത്ത്, നിർബാധം

സ്ത്രീകളടക്കം ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വിദേശികളെ വിസിറ്റ് വീസയിൽ കേരളത്തിലേക്ക് അടക്കം അയച്ച് വ്യാപകമായി സ്വർണം കടത്തുന്നുണ്ട്. നൂറും ഇരുന്നൂറും ഗ്രാം സ്വർണം വാങ്ങി, കൈയിൽ വച്ചു കടത്തുന്ന കുടുംബങ്ങളും വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട്. ഉരുക്കളിൽ ഗുജറാത്തിലെ കച്ച് തുറമുഖത്തേക്ക് വൻ തോതിൽ സ്വർണക്കടത്തു നടക്കുന്നുണ്ട്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെയും ചില ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും നയതന്ത്ര ചാനലുകൾ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്വർണക്കടത്തിനു വേണ്ടി ദുരുപയോഗിക്കുന്നതായാണു സൂചനകൾ ലഭിച്ചത്. നിലവിൽ, പുരുഷന്മാരേക്കാൾ സ്ത്രീകളെ കാരിയർമാരാക്കാനാണു കള്ളക്കടത്തു സംഘങ്ങൾ താൽപര്യപ്പെടുന്നതെന്നും കണ്ടെത്തി.

കേരളത്തിൽ നിന്നു ഡോളർ അടക്കമുള്ള വിദേശ കറൻസികളും വൻ തോതിൽ ദുബായിലേക്കു കടത്തുന്നതായും വ്യക്തമായി. സൗദിയിൽ നിന്നു ദുബായിലേക്കുള്ള കറൻസി കടത്താണു മലയാളികളുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന കള്ളക്കടത്തു മേഖല. കള്ളക്കടത്തുകാർ കസ്റ്റംസിനു മാത്രമല്ല, കള്ളക്കടത്തു സ്വർണം തട്ടിയെടുക്കുന്ന പൊട്ടിക്കൽ സംഘങ്ങൾക്കും വിവരം ചോർത്തുന്ന സംഭവങ്ങൾ അടിക്കടി നടക്കുന്നതായും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.

∙ കറൻസി കടത്ത്

കേരളത്തിൽ നിന്നു വൻ തോതിൽ വിദേശ കറൻസി, ദുബായിലേക്കു കടത്തുന്നതായി മലയാള മനോരമ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. സംസ്ഥാനത്തെ 4 വിമാനത്താവളങ്ങൾ വഴിയും ഡോളറും ദിർഹവുമടക്കമുള്ള വിദേശ കറൻസികൾ കടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ ഡിപ്പാർച്ചർ ഹാളിൽ കസ്റ്റംസ് സാന്നിധ്യം തീരെ ഇല്ലാതായതും വിദേശ കറൻസി കടത്തിനു സഹായകരമായിട്ടുണ്ട്. കറൻസി ചുരുട്ടി, ചെറിയകെട്ടുകളാക്കി വിഴുങ്ങിയും യാത്രക്കാരുടെ കൈയിൽ ചെറിയ തുകകളാക്കി നൽകിയും കടത്തുന്നുണ്ട്.

∙ ഡോളർ കടത്ത്

ഡോളർ നന്നായി മടക്കി, ചുരുട്ടിയ ശേഷം, ഗർഭനിരോധന ഉറയുടെ അകത്തു തിരുകിക്കയറ്റും. ഇതിന്റെ വാവട്ടം നൂലു കൊണ്ട് നന്നായി ചുറ്റി മുറുക്കും. നന്നായി മുറുക്കിയ ശേഷം നൂലു സഹിതം വാവട്ടം മുറിച്ചു കളയും. ഇത്തരം ചെറിയ ക്യാപ്സൂളുകൾ കാരിയർ വിഴുങ്ങും. ഒപ്പം ഫ്രൂട്സ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ്, കഴിക്കും. ദുബായിലെത്തിയ ശേഷം വയിറളക്കും. ക്ലോസറ്റിൽ അരിപ്പ വച്ച്, കാപ്സ്യൂളുകൾ ശേഖരിക്കും. കാപ്സ്യൂളുകൾ കഴുകി, വൃത്തിയാക്കി, ഇസ്തിരിയിട്ട് ഉണക്കി നൽകേണ്ട ചുമതല കാരിയർക്കാണ്. കാസർകോട് സ്വദേശിയായ ഏജന്റ് ഹനീഫ ഇത് വ്യാപകമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഇയാൾ 150കോടിയോളം ഡോളർ ഈ രീതിയിൽ കടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കാസർകോട്ടു നിന്നുള്ള 10 കാരിയർമാരെ വരെ പ്രതിദിനം മുംബൈയിൽ നിന്നു ദുബായിലേക്ക് കറൻസി കടത്താനായി ഹനീഫ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കള്ളക്കടത്തു സംഘങ്ങളുടെ ഏജന്റായ ഷബീർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അതേസമയം, എല്ലാ കറൻസികളും കടത്താറുണ്ടെന്നു ദുബായിലെ കള്ളക്കടത്തു സംഘത്തലവനായ മിസ്റ്റർ എം പറഞ്ഞു. ‘ദിർഹമാണ് കൂടുതുലും. ദുബായിലേക്കു വരുന്ന പരിചയക്കാരുടെ കൈയിൽ കൊടുത്തുവിടും. 18,500 ദിർഹം വരെ നിയമവിധേയമായി കൊണ്ടു വരാം. (5000 യുഎസ് ഡോളറിനു തുല്യമായ തുക.). 20,000 ദിർഹം വരെ യാത്രക്കാരുടെ കൈയിൽ കൊടുത്തു വിടും.

പിടിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. പിടിച്ചാൽ, ഒഴികഴിവു പറയാനും കറൻസി കള്ളക്കടത്തല്ലെന്നു തോന്നിപ്പിക്കാനുമാണ് 20,000 ദിർഹത്തിൽ നിർത്തുന്നത്. ദുബായിലെത്തിയാൽ, 100 ദിർഹം യാത്രക്കാരനു നൽകും. നാട്ടിൽ, ലഭിക്കുന്ന ദിർഹവും ഡോളറുമൊക്കെയാണിങ്ങനെ കടത്തുന്നത്. ഒരു ലക്ഷം ദിർഹം ദുബായിലെത്തിച്ചാൽ ഹവാലക്കാരന് 1000 ദിർഹം ലാഭം കിട്ടും.’ മിസ്റ്റർ എം പറഞ്ഞു. മംഗലൂരു സ്വദേശി ശബരീഷ് ദുബായിലെ ഒരു പ്രധാന കള്ളക്കടത്ത് ഏജന്റാണ്. 60 സ്ത്രീകൾ ഇയാളുടെ കീഴിൽ കാരിയർമാരായി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും എത്ര കിലോ സ്വർണം വേണമെങ്കിലും എത്തിച്ചു നൽകാൻ കഴിയുന്ന സംഘമാണു ശബരീഷിന്റേത്.

∙ ഈ സ്വർണമൊക്കെ വരുന്നത് എവിടെ നിന്ന്?

ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതയും നികുതിയിളവുകളും മാത്രമല്ല തുറമുഖങ്ങളും വിമാനത്താവളങ്ങളുമടക്കമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുമാണു ദുബായിയെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണ വിപണിയാക്കിയത്. ഘാന, കോംഗോ, യുഗാണ്ട, കെനിയ, ഗിനിയ, സിയെറ ലിയോൺ, നൈജീരിയ, സുഡാൻ, മാലി, റഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലാണു പ്രധാനമായും സ്വർണഖനികളുള്ളത്. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും റഷ്യയിൽ നിന്നും പെറു, ബൊളീവിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വർണം കുഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, ലോകത്തെ സ്വർണ ഉൽപാദനത്തിന്റെ 70 ശതമാനവും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ്.

ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ സ്വർണത്തിൽ 60 ശതമാനവും കോംഗോയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ, രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാൽ കോംഗോയിൽ നിന്നുള്ള സ്വർണം ദുബായിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി, കോംഗോയിൽ നിന്നുള്ള സ്വർണം മറ്റ് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ വഴിയാണ് ദുബായിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്.

ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അസംസ്കൃത സ്വർണം പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കള്ളക്കടത്ത് നടത്തി, രഹസ്യ റിഫൈനറികളിൽ ശുദ്ധീകരിച്ച ശേഷം ദുബായിലെത്തിച്ചു വിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നതു രഹസ്യമല്ല. ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള സ്വർണക്കടത്തിൽ, നിയമവിധേയാമായും അല്ലാതെയും ദുബായിലെത്തുന്ന സ്വർണമുണ്ടെന്നതാണു യാഥാർഥ്യം. ദുബായിൽ മാത്രം 70 സ്വർണശുദ്ധീകരണ ശാലകളുണ്ട്. മറ്റ് എമിറേറ്റുകളിലും ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും ഇത്തരം റിഫൈനറികളുണ്ട്.

കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്ത സ്വർണം.

ഇവിടങ്ങളിൽ വച്ച്, അസംസ്കൃത സ്വർണം ശുദ്ധീകരിച്ച് 999.9 (24 കാരറ്റ്), 995 (22 കാരറ്റ്) തുടങ്ങി വിവിധ മാറ്റുകളിലുള്ള സ്വർണമാക്കുകയും ദുബായ് അടക്കമുള്ള വിപണികളിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഗ്രാമിന്റേതു മുതൽ 12 കിലോഗ്രാമിന്റെ വലിയ സ്വർണക്കട്ടികൾ വരെയുണ്ട്, ദുബായിലെ മൊത്തവ്യാപാര വിപണിയിൽ. 116.64 ഗ്രാമിന്റെ തോല ബാറുകളും വ്യാപകമാണ്. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയ സ്വർണ ബിസ്കറ്റുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാരേറെയാണ്. കള്ളക്കടത്തുകാർ കടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതു 999.95 ശുദ്ധിയുള്ള തനി തങ്കമാണ്.

ഇൻവോയ്സ്, ഇൻഷുറൻസ്, നികുതി രസീത്, എവിടെ നിന്നാണ് അസംസ്കൃത സ്വർണം കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ, സ്വർണത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥത തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കസ്റ്റംസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഡ്യൂട്ടി അടച്ചതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ശുദ്ധി എത്രയെന്നു കാണിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയവയുണ്ടെങ്കിലേ യുഎഇയിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റൂ. യുഎഇയിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല. ദുബായിൽ സ്വർണം ഇറക്കുമതിക്കു നികുതിയില്ല. ഘാനയിൽ ഒരു കിലോ അസംസ്കൃത സ്വർണത്തിന് 38,000 യുഎസ് ഡോളർ മുതൽ 47,000 യുഎസ് ഡോളർ വരെയാണു വില. കോംഗോയിലാണ് ഏറ്റവും വിലക്കുറവ് – 35,000 യുഎസ് ഡോളർ. വലിയ ലാഭം തന്നെയാണ് അംഗീകൃത സ്വർണ ബിസിനസിലേക്ക് ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്നത്.

ചിലപ്പോൾ 50% ലാഭം വരെ മൊത്തവ്യാപാരത്തിൽ ലഭിക്കാറുണ്ടെന്ന്, പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിയും വൈറ്റ്സ്റ്റോൺ എന്ന, സ്വർണ ഖനന കമ്പനിയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ഓഫിസറുമായ റെജിനോ ഏബ്രഹാം പറഞ്ഞു. ‘30% മുതൽ 40% വരെ ലാഭം ഉറപ്പാണ്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിസ്കും ആഫ്രിക്കയിലെ സ്വർണഖനികളിലുണ്ടെ്. വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലായിരിക്കും ഏക്കർ കണക്കിനു പരന്നു കിടക്കുന്ന ഖനികളുണ്ടാവുക. കൊള്ളക്കാർ ഏതു നിമിഷവുമെത്താം. അവിടുത്തെ സർക്കാരിന്റെ ലൈസൻസോടെയാണു പ്രവർത്തനമെങ്കിലും പൊലീസ് സുരക്ഷയൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. കൊള്ളയടി നടന്നാൽ, കേസിനൊന്നും പോയിട്ടൊരു കാര്യവുമില്ല. സ്വന്തമായി, അന്നാട്ടുകാരായ പ്രൈവറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരെ നിർത്തേണ്ടി വരും.

ഈ സെക്യൂരിറ്റിക്കാർ തന്നെ കൊള്ളക്കാരുമായി ഒത്തുകളിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളാനാവില്ല. പല മലയാളികളും ഇപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിലെ സ്വർണഖനികളിൽ നിക്ഷേപമിറക്കാൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങുന്നുണ്ട്. വലിയ റിസ്കാണ് ഈ മേഖലയെന്നു മാത്രമേ പറയാനുള്ളു. മാത്രമല്ല, തട്ടിപ്പുകാരും വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ തുകയ്ക്കു സ്വർണം വാങ്ങി, പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ചെത്തുന്നവരും തട്ടിപ്പിനിരയാകാറുണ്ട്. പൊലീസിന്റെ വേഷത്തിൽ, പരിശോധനയ്ക്കെത്തി കൊള്ളക്കാർ ഇത്തരം ആളുകളിൽ നിന്നു സ്വർണം തട്ടിയെടുക്കുകയും അവരെ കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ പലതവണയുണ്ടായിട്ടുമുണ്ട്.

എനിക്കും ഇത്തരമാളുകളിൽ നിന്നു പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദുബായിൽ, 100 കിലോഗ്രാം സ്വർണം വേണമെന്നാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. നൽകാമെന്നേറ്റു. സാംപിളായി 3 കിലോഗ്രാം നൽകി. സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന പ്രത്യേക ബാങ്കിടപാട് സംവിധാനം വഴി, ഓൺലൈൻ പേമെന്റ് നൽകിയതിന്റെ രസീത് അവർ മുൻകൂറായി അയച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, അതു വ്യാജ രസീതായിരുന്നു. 1.5 കോടിയിലധികം രൂപ വരും. എന്നെ പറ്റിച്ച സംഘത്തിലെ ഒരാൾ മലയാളിയാണ്. തട്ടിപ്പു തിരിച്ചറിഞ്ഞയുടൻ ഞാൻ കേസ് കൊടുത്തു. 3 പേർക്കും യാത്രാ നിരോധനം വന്നതിനാൽ, അവരിപ്പോൾ യുഎഇയിൽ തന്നെയുണ്ട്. കേസ് നടക്കുന്നു.’ റെജിനോ പറഞ്ഞു.

സ്വർണത്തിനു തിളക്കവും പരിശുദ്ധിയും കൂടുന്തോറും തട്ടിപ്പിന്റെ വ്യാപ്തിയും ആഴവും കൂടുമെന്നർഥം. തട്ടിപ്പിനു പറ്റിയ മറ്റൊരു ലോഹമില്ല, സ്വർണത്തിൽ കവിഞ്ഞ്. ‘സ്വർണം കൈയിലുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞ്, മറ്റുള്ളവരുടെ പണം തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ നിറയെയുണ്ട്, ദുബായിലും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും. അതിൽ മലയാളികളും കുറവല്ല.

സ്വർണത്തിന്റെ സാംപിളുകളുടെ വിഡിയോ കാണിച്ച്, ഇതെല്ലാം തന്റെ കൈയിലുള്ള സ്വർണമാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണിവർ ചെയ്യുക. ഇതിനു വേണ്ടി ഇവർ യഥാർഥവും നിയമപരവുമായും സ്വർണ ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരെ സമീപിക്കും. എന്നിട്ട്, ഗോൾഡ് ബാറുകളുടെ വിഡിയോയെടുത്ത്, ഇവയൊക്കെ തന്റേതാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുയാണു ചെയ്യുന്നത്. കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ സ്വർണം വാങ്ങിത്തരാമെന്നു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. വൻ ലാഭം ലക്ഷ്യമിട്ടിറങ്ങുന്ന, ബിസിനസ് പരിചയമില്ലാത്തവരും കള്ളക്കടത്തിലേക്ക് എടുത്തുു ചാടുന്നവരുമൊക്കെ ഈ കെണിയിൽ വീഴുകയും െചയ്യും. വീണിട്ടുമുണ്ട്. ആഫ്രിക്കയിലാകട്ടെ, വിഡിയോ എടുക്കാനായി മാത്രം ഇത്തരം സാംപിൾ ഗോൾഡ് വാടകയ്ക്കു നൽകുന്ന സംഘങ്ങൾ വരെയുണ്ട്.

ഘാനയിൽ ദിവസേനയിറങ്ങുന്ന പതിനഞ്ചോളം രാജ്യാന്തര വിമാനങ്ങളിലെല്ലാം ഇത്തരം ഭാഗ്യാന്വേഷികളാണ്. ഇവരെ വിമാനത്താവളത്തിൽ വച്ചു തന്നെ ചാക്കിടുന്ന ഏജന്റ്മാരുണ്ട്. നല്ല എക്സിക്യുട്ടീവ് ലുക്കുള്ളവർ. ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ മുറിയിലും ലോബിയിലുമൊക്കെയാണു ചർ‍ച്ച നടക്കുക. ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകളിൽ പല മലയാളികളും പെട്ടിട്ടുണ്ട്, കൂടുതൽ പേർ പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്.’ റെജിനോ പറഞ്ഞു. ഘാനയിൽ ഖനി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി, തട്ടിപ്പു നടത്തിയ മലയാളിയുടെ കഥയും ദുബായിലുണ്ട്. ഘാനയിൽ ആറേഴു പേരെ താമസിപ്പിക്കുകയും ഖനിയുടെ പേരിൽ അബുദാബിയിലെ ചിലരിൽനിന്ന് വൻതുക മുൻകൂറായി വാങ്ങുകയും െചയ്ത ഇയാളിപ്പോൾ ഘാനയിൽ ജയിലിലാണ്. ഭക്ഷണം പോലും ശരിക്കു ലഭിക്കാതെ ഘാനയിലെ വിദൂര ഗ്രാമത്തിൽ മാസങ്ങളോളം കഷ്ടപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾ എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ടു നാട്ടിലെത്തുകയായിരുന്നു.’ റെജിനോ പറഞ്ഞു.

∙ ദ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഗോൾഡ്

സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കള്ളപ്പണം സ്വർണക്കടത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ടോ? സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തിനെ പറ്റി ദുബായിൽ മലയാള മനോരമയിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം ഇതായിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ കണ്ട, മിസ്റ്റർ എം അടക്കമുള്ള കള്ളക്കടത്തുകാർക്കോ മൊത്ത വ്യാപാരികൾക്കോ ഇതേക്കുറിച്ചു കാര്യമായ വിവരമൊന്നുമില്ല. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പണം സ്വർണക്കടത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെന്നും അവർ നേരിട്ടു തന്നെ ഇവിടെ അടിക്കടി സന്ദർശനത്തിനെത്താറുണ്ടെന്നുമാണവർക്കു പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ, ദുബായിൽ നിന്നു മടങ്ങും മുൻപു തന്നെ, ദുബായിലെ സ്വർണമൊത്തവ്യാപാര മേഖലയിലെ ഒരു സുപ്രധാന കണ്ണിയെ കണ്ടെത്താനും മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ തന്നെ സംസാരിക്കാനും സാധിച്ചു. പേരോ വിശദാംശങ്ങളോ ഒരിക്കലും വെളിപ്പെടുത്തില്ലെന്ന ഉറപ്പിൽ ഇയാൾ ചില നിർണായക സൂചനകൾ നൽകി. അതു വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ, കേരളത്തിലെ ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെയും ആത്മീയ മേഖലയിലുള്ളവരുടെയും കള്ളപ്പണം സ്വർണക്കടത്തിൽ മുതലിറക്കുന്നുണ്ട്. അത്, ആഫ്രിക്ക വഴിയാണെന്നു മാത്രം. അവിടത്തെ സ്വർണഖനികളിൽ നിന്നു തുടങ്ങുന്ന, പൊളിറ്റിക്കൽ ഗോൾഡ് എന്ന് സ്വർണത്തിന്റെ മൊത്തവ്യാപാരികൾ പേരിട്ടു വിളിക്കുന്ന, ആ ഇടപാടുകളുടെ ഈ സുപ്രധാന കണ്ണി തന്നെ പറയുന്നു:.

∙ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കള്ളപ്പണം സ്വർണക്കടത്തിലുണ്ടോ?

ഏറെ വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ഈ മേഖലയിലുണ്ട്. നേരിട്ട് ആരുടെയും പേരു പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം, അത്തരം ആളുകളൊന്നും നേരിട്ടു വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ, പണവുമായി എന്നെ സമീപിച്ച ചിലർ ബെനാമികളാണെന്നും അവർ ആരുടെ ബെനാമികളാണെന്നും എനിക്കു മനസിലാക്കാൻ കഴിയും. കേരളത്തിലെ ചില രാഷ്ട്രീയക്കാരുമായും ആത്മീയ മേഖലയിലുള്ളവരുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ബിസിനസുകാരാണവർ. അവരെ കണ്ടാലറിയാം, അവരുടേതല്ല സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പണമെന്ന്. പക്ഷേ, ഈ പറഞ്ഞ യഥാർഥ ഉടമകൾ ഒരിക്കലും ചിത്രത്തിൽ വരില്ല. അവരാരും രംഗത്തു വരില്ല. അവരുടെയോ ബന്ധുക്കളുടെയോ പേരു പോലും രേഖകളിലുണ്ടാവില്ല. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ചില രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കള്ളപ്പണവും ധാരാളമായി ഈ രീതിയിൽ സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. കേരളത്തെ അപേക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പല മടങ്ങാണ് അവരുടെ നിക്ഷേപം.

ഹവാല വഴി ആഫ്രിക്കയിൽ ഡോളർ ആയി ആണു പണം എന്റെ കൈയിലെത്തുന്നത്. ബെംഗളൂരു, മുംബൈ, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഹവാല ഏജന്റ്മാർ വഴിയാണു പണം എത്തുന്നത്. നേരത്തെ കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു ഹവാല ഗ്രൂപ് വഴിയും വന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ, ഈ ഗ്രൂപ് ബെംഗളൂരു വഴിയാണ് ഹവാല അയക്കുന്നത്. അതു മിറർ ടു മിറർ ട്രാൻസാക്‌ഷൻ ആണ്. കള്ളവും ചതിവുമില്ല.

∙ എന്താണു മിറർ ടു മിറർ?

കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുഖം കാണുന്നതു പോലെയാണു ഹവാല ഇടപാട്. അതാണു മിറർ ടു മിറർ. അവർ മുംബൈയിലോ ഡൽഹിയിലോ പണം നൽകിയാൽ, ആ നിമിഷം തന്നെ ആഫ്രിക്കയിലെ ഏതു രാജ്യത്തും ഡോളർ എന്റെ കൈയിലെത്തും. ഗുജറാത്തിലെയും മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും വൻകിട മാർവാഡി ബിസിനസുകാരാണീ ഹവാല ഇടപാടുകാർ. ചതിയില്ല, വഞ്ചനയില്ല. നേർക്കുനേർ ഇടപാട്.

∙ ഹവാല വഴി എത്തുന്ന പണം, രേഖാമൂലമല്ലാത്തതിനാൽ ബിസിനസിനെ ബാധിക്കില്ലേ?

ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ചെറുകിട, അനധികൃത സ്വർണഖനികൾ ധാരാളമുണ്ട്. ലൈസൻസില്ലാത്ത അവർക്ക് നിയമപരമായി ആ സ്വർണം വിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട്, അവർ ഞങ്ങൾക്കു കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ സ്വർണം തരും. ഹവാല വഴി ലഭിക്കുന്ന കറൻസിയാണ് ഇവർക്കു നൽകുക.

∙ എന്താണിതിന്റെ ബിസിനസ് വിശദാംശങ്ങൾ?

അവർ നൽകുന്ന തുകയ്ക്കു കണക്കായുള്ള സ്വർണം യുഎഇയിലോ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തെയോ, അവർ പറയുന്ന റിഫൈനറിയിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. കള്ളപ്പണക്കാരാണെങ്കിലും വിലപേശാൻ അവരും മോശമല്ല. ആഫ്രിക്കയിൽ സ്വർണം വാങ്ങുന്നതാണ് അവർക്കു ലാഭകരം. ബുള്ള്യൻ നിരക്കിൽ നിന്നു നല്ല കുറവുണ്ട്, ആഫ്രിക്കയിൽ സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ. ബെനാമികളുടെ പേരിലുള്ള കമ്പനികളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ്, ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് 22 കാരറ്റ് ശുദ്ധിയുള്ള സ്വർണം അയക്കുക. ഇത്, റിഫൈനറിയിൽ നിന്നു ശുദ്ധീകരിച്ച ശേഷം അവർ വിറ്റഴിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്.

∙ അവർ ഈ സ്വർണം എന്താണു ചെയ്യുന്നതെന്നറിയുമോ?

അതറിയില്ല. ഏതായാലും സ്വർണം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നവർ ബെനാമികളാണെന്ന് ഇത്രയും കാലത്തെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നു വ്യക്തമാണ്. അവർ വാങ്ങുന്ന സ്വർണം നിയമവിധേയമായോ അല്ലാതെയോ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടാം. അതു ഞങ്ങളുടെ വിഷയമല്ല.

∙ ബെനാമികളാണെന്നു സംശയിക്കാൻ കാരണം?

ഇടപാടുകാരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കാറുണ്ട്. ഇത്, ബ്ലഡ്മണിയാണോ (ആരെയെങ്കിലും കൊലപ്പെടുത്തി നേടുന്ന പണം.), തീവ്രവാദസംഘടനകളുടേതാണോ എന്നൊന്നുമറിയില്ലല്ലോ. ഒരു ബെനാമി കമ്പനിയുമായി പരമാവധി നാലോ അഞ്ചോ ഇടപാടുകളേയുണ്ടാകൂ. അപ്പോഴേക്കും അടുത്ത കമ്പനിയുമായി ഇതേ ആളുകൾ എത്തും. അന്വേഷണം വന്നാൽ, പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനും തെളിവു നശിപ്പിക്കാനുമാണു പുതിയ കമ്പനികളുടെ പേരിൽ ഇടപാട് തുടരുന്നത്.

∙ കേരളത്തിൽ നിന്നു സ്വർണക്കടത്തിലുള്ള കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപത്തിന്റെ ഏകദേശ കണക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ?

തുടർച്ചയായ ഇടപാടുകളാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ശരാശരി 10 കോടിയോളം രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം ഒരു വർഷം എനിക്കു തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5 വ്യത്യസ്ത ഇടപാടുകാരിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും കള്ളപ്പണം വന്നത്. ഈ മേഖലയിൽ വൻ തോക്കുകൾ വേറെയുണ്ട്. ഇവർക്കു പുറമെ, ചെറുകിട മൊത്തവ്യാപാരികൾ ധാരാളമുണ്ട്. ഇതേ ആൾക്കാർ അവരെയും സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നു വൻ തോതിലാണു കള്ളപ്പണമെത്തുന്നത്. ഒരു വർഷം ശരാശരി 100 കോടിയോളം രൂപ എനിക്കു തന്നെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, ഞങ്ങൾക്കതു കള്ളപ്പണമല്ല. ഞങ്ങളുടെ കൈയിലെത്തിയ ശേഷം ആ പണം കള്ളപ്പണമല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട്, സ്വർണക്കടത്തിലൂടെ അതു വീണ്ടും കള്ളപ്പണമാവുന്നുണ്ടോയെന്നതു വേറെ കാര്യം.

തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ യാത്രക്കാരിൽനിന്നു പിടിച്ചെടുത്ത വിദേശ കറൻസികൾ.

∙ ഈ ഇടപാടുകളുടെ ആശയവിനിമയം എങ്ങനെയാണ്?

ടെലിഗ്രാം, സിഗ്നൽ, വാട്സാപ് എന്നീ ആപ്പുകളിലൂടെയാണു വിവര കൈമാറ്റം. തെളിവുകളില്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണിത്.

∙ ഇന്റർനാഷനൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഗോൾഡ്

സ്വർണത്തിന്റെ, നിയമവിധേയമായ മൊത്തവ്യാപാരം നടത്തുന്നവർ പോലും ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്, ദുബായിൽ – പൊളിറ്റിക്കൽ ഗോൾഡ്. ഇത്, സ്വർണഖനികളുള്ള ചില ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികളുടെ കൈയിലുള്ള സ്വർണത്തെയാണു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പല മൊത്തവ്യാപാരികളും ഇതു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്.

ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ചില ഭരണാധികാരികളെയോ അവരുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളെയോ പാർട്ണർമാരാക്കിയാണ് ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള വിദേശരാജ്യങ്ങളിലെ ബിസനസുകാർ സ്വർണഖനി തുടങ്ങുക. ഖനി നിയമവിധേയമാണ്. പക്ഷേ, നിയമവിധേയമല്ലാത്ത ഖനികൾ ധാരാളം വേറെയുണ്ട്. ഇത്, വ്യക്തികൾ അവരുടെ പറമ്പുകളിൽ കുഴിക്കുന്ന,തീർത്തും അശാസ്ത്രീയമായ ഖനികളാണ്. അവിടെ നിന്നു പിടിച്ചെടുക്കുന്ന സ്വർണവും സ്വർണത്തിന്റെ ചില മൊത്തക്കച്ചവടക്കാർ വഴിയാണു വിദേശത്ത് എത്തിക്കുകയും നിക്ഷേപമാക്കുകയും െചയ്യുന്നത്. രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും 2500 കിലോഗ്രാം പൊളിറ്റിക്കൽ ഗോൾഡ് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു പേരു വെളിപ്പെടുത്താനാഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു സ്വർണഖനിയുടമ പറഞ്ഞു.

English Summary: Behind The Gold Smugglings and Benami Dealings in Dubai, an Investigation