വയനാട് ചീരാലിൽ വീണ്ടും കടുവയുടെ ആക്രമണം; പശുവിനെ കൊന്നു– വിഡിയോ

ബത്തേരി ∙ വയനാട് ചീരാൽ, മുണ്ടക്കൊല്ലി പ്രദേശങ്ങളിൽ കന്നുകാലികളെ ആക്രമിച്ച കടുവയെ കണ്ടെത്താനായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നതിനിടെ ചീരാലില്‍ വീണ്ടും കടുവയിറങ്ങി. കുടുക്കി സ്വദേശി സ്കറിയയുടെ പശുവിനെ കടുവ കൊന്നു. പുലര്‍ച്ചെ മൂന്നുമണിക്കായിരുന്നു ആക്രമണം. ഒരാഴ്‍ച മുൻപും ഈ പ്രദേശത്ത് കടുവ ഇറങ്ങിയിരുന്നു.

ചീരാലിൽ മൂന്നാഴ്‍ചയ്‌ക്കിടെ കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിനിരയായ പശുക്കളുടെ എണ്ണം എട്ടായി. വീടിന്റെ സമീപത്തെ തൊഴുത്തിൽ കെട്ടിയ പശുവിനെയാണ് കടുവ ആക്രമിച്ചത്. പശുവിന്റെ നിലവിളി കേട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയ വീട്ടുകാരാണ് ചോരയിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന പശുവിനെ കണ്ടത്.

ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ വനംവകുപ്പ് ഓഫിസുകളിൽ നിന്നുള്ള സംയുക്തസേന ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 2 വരെ പ്രദേശം അരിച്ചുപെറുക്കിയെങ്കിലും കടുവയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 16 നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

