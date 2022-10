കൊച്ചി ∙ പ്രമുഖ സിപിഎം നേതാക്കളായ രണ്ട് മുന്‍ മന്ത്രിമാര്‍ക്കും മുന്‍ സ്പീക്കര്‍ക്കും എതിരായ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ആരോപണത്തില്‍ എഫ്‌ഐആര്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ പൊലീസ് തയാറാകണമെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശന്‍. ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് ഇവര്‍ക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയും ആരോപണമുണ്ട്. സ്പേസ് പാര്‍ക്കില്‍ തന്നെ നിയമിച്ചത് വിദേശ കമ്പനികളുമായി വിലപേശി കമ്മിഷന്‍ കൈപ്പറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയാണെന്നാണ് ആരോപണം.

സ്വപ്ന ഇപ്പോള്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍ മൊഴിയായി നല്‍കിയിട്ടു പോലും അന്വേഷണത്തിന് ഇഡി തയാറായിട്ടില്ല. ബിജെപിയും കേരളത്തിലെ സിപിഎമ്മും തമ്മില്‍ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ധാരണയാണ് ഇതിന് കാരണം. ഇപ്പോള്‍ ലൈംഗിക ആരോപണങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവയാണ് സ്വപ്ന ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ആരോപണങ്ങള്‍ വന്നാല്‍ എഫ്‌ഐആര്‍ ഇട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നതാണ് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം. ആരോപണവിധേയരായ സിപിഎം നേതാക്കള്‍ അവരുടെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കട്ടെ. അവര്‍ കുറ്റവാളികളാണെന്ന് ഇപ്പോള്‍ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ, ആരോപണം വന്നാല്‍ അന്വേഷിക്കണം. അതിന് സര്‍ക്കാരും പൊലീസും തയാറാകണം.

കേരളത്തിലെ സിപിഎമ്മും കേന്ദ്രത്തിലെ ബിജെപിയും തമ്മില്‍ ധാരണയുള്ളതു കൊണ്ടാണ് ലാവ്‌ലിന്‍ കേസ് മുപ്പത്തിമൂന്നാം തവണയും മാറ്റിവച്ചത്. അടുത്ത തവണ കേസ് എടുക്കുമ്പോഴും സിബിഐ വക്കീലിനു പനിയായിരിക്കും. ഒരു കേസിലും അന്വേഷണം നടത്തില്ല. കേസെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയാല്‍ കേരളത്തിലെ സിപിഎം തകരുമെന്ന് ബിജെപി നേതൃത്വത്തിന് അറിയാം. അതിന്റെ ഗുണം കേരളത്തിലെ ബിജെപിക്ക് കിട്ടില്ലെന്നും അവര്‍ക്കറിയാം. കോണ്‍ഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആര്‍എസ്എസും സംഘപരിവാറും കേരളത്തില്‍ യുഡിഎഫ് അധികാരത്തില്‍ വരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കില്ല.

വേറെ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നെങ്കില്‍ കേന്ദ്രത്തിലെ ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ നടപടി എടുത്തേനെ. മുഖ്യമന്ത്രി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ സര്‍വകലാശാലകളില്‍ വിസി നിയമനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ക്രമക്കേടുകള്‍ നടത്തിയത്. കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തിന് അപമാനകരമായ സാഹചര്യമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോള്‍തന്നെ കേരളത്തിലെ കുട്ടികള്‍ ഉന്നത പഠനത്തിനായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുകയാണ്. ഇതിനിടയിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍വകലാശാലകളുടെയും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെയും യശസ്സിന് കളങ്കമുണ്ടാക്കുന്ന നടപടികളുമായി സര്‍ക്കാര്‍ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.

കണ്ണൂര്‍, ഡിജിറ്റല്‍, ശ്രീനാരായണ ഗുരു, ഫിഷറീസ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സര്‍വകലാശാലകളില്‍ ക്രമവിരുദ്ധ നിയമനമാണ് നടത്തിയത്. സര്‍വകലാശാലകളില്‍ സ്വന്തക്കാരെ വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികള്‍ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യങ്ങളില്‍ തിരുത്തല്‍ വരുത്താന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ നിയമവിരുദ്ധ നിയമനങ്ങള്‍ക്ക് കൂട്ടുനിന്ന ഗവര്‍ണര്‍ക്കും ബാധ്യതയുണ്ട്– സതീശൻ പറഞ്ഞു.

∙ ലഹരിക്കെതിരെ ക്യാംപെയ്ൻ കൊണ്ടു മാത്രം കാര്യമില്ല

എക്സൈസും പൊലീസും പിടികൂടുന്നത് അഞ്ചും പത്തും ഗ്രാം ലഹരി മരുന്നുമായി നടക്കുന്ന കാരിയേഴ്സിനെയാണ്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ലഹരിമരുന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്താന്‍ പൊലീസോ എക്സൈസോ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. സിപിഎമ്മിന്റെ പല പ്രാദേശിക ഘടകങ്ങളും ലഹരി- ഗുണ്ടാ മാഫിയകള്‍ക്ക് കൂട്ടുനില്‍ക്കുകയാണ്.

പൊലീസാകട്ടെ അടുത്ത വീട്ടിലെ സ്വര്‍ണ മോഷണം, മാങ്ങാ മോഷണം, പരാതിക്കാരനെ തല്ലി കേസെടുക്കല്‍ തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളില്‍പ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം പാര്‍ട്ടിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് പൊലീസിന്റെ ഈ തകര്‍ച്ചയ്ക്ക് കാരണം. ചരിത്രത്തില്‍ പോലും ഇല്ലാത്തതരത്തിലുള്ള അപമാനകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് കേരള പൊലീസെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു.

