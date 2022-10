കൽപ്പറ്റ∙ പൊഴുതന അച്ചൂരിലെ തേയില തോട്ടത്തിൽ വച്ച് കടന്നല്‍ക്കുത്തേറ്റ് തൊഴിലാളി മരിച്ചു. വയനാംകുന്ന് തൂമ്പിൽ ബീരാൻ (65) ആണ് മരിച്ചത്. അഞ്ചു പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു.



English Summary: One killed in wasp attack in Wayanad