പട്ടയ വിതരണ ചടങ്ങിനിടെ യുവതിയുടെ മുഖത്തടിച്ച് കർണാടക മന്ത്രി – വിഡിയോ

ബെംഗളൂരു∙ പട്ടയ വിതരണ ചടങ്ങിനിടെ യുവതിയുടെ മുഖത്തടിച്ച് കർണാടക മന്ത്രി. ചാമരാജനഗർ ജില്ലയിലെ ഹംഗല ഗ്രാമത്തിൽ 175 പേർക്ക് പട്ടയം വിതരണം ചെയ്ത ചടങ്ങിനിടെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസന മന്ത്രി വി.സോമണ്ണയാണ് യുവതിയുടെ മുഖത്തടിച്ചത്. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തുവന്നു.

പട്ടയം ലഭിക്കാത്തതിൽ യുവതി ക്ഷുഭിതയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ മന്ത്രി യുവതിയുടെ മുഖത്തടിച്ചു. അടിയേറ്റതിനു പിന്നാലെ യുവതി മന്ത്രിയുടെ കാൽക്കൽ വീഴുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. പിന്നീട് മന്ത്രി സംഭവത്തിൽ മാപ്പു പറഞ്ഞു.

നേരത്തേ, കർണാടകയിലെ കോളജ് പ്രിൻസിപ്പലിനെ ജനതാദൾ (സെക്കുലർ) നേതാവ് എം.ശ്രീനിവാസ് അടിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോയും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. പരാതിക്കത്ത് നൽകാനെത്തിയ സ്ത്രീയോട് കർണാടകയിലെ ബിജെപി എംഎൽഎ അരവിന്ദ് ലിംബാവലി മോശമായി പെരുമാറുന്ന വിഡിയോയും പ്രചരിച്ചു.

