ആലപ്പുഴയിൽ രണ്ടിടത്തായി ബൈക്ക് അപകടം; മൂന്നു യുവാക്കൾ മരിച്ചു

ആലപ്പുഴ∙ പുന്നപ്രയിലും മാന്നാറിലും ഇന്നലെ രാത്രി നടന്ന രണ്ടു ബൈക്ക് അപകടങ്ങളിൽ മൂന്നു മരണം. മാന്നാറിൽ ബൈക്കുകള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടു യുവാക്കൾ മരിച്ചു. ചെന്നിത്തല സ്വദേശി സുധീഷ്(23), തലവടി സ്വദേശി ശ്യാംകുമാര്‍(40) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

പുന്നപ്രയിൽ ബൈക്ക് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിലിടിച്ച് എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥി മരിച്ചു. പുന്നപ്ര വാടയ്ക്കൽ ആഞ്ഞിലിപ്പറമ്പിൽ ജാക്സൺ ടിറ്റോയുടെയും മേരിയുടെയും മകൻ ഡിക്സൺ (22) ആണ് മരിച്ചത്. കളർകോട് വാടയ്ക്കൽ ഗുരുമന്ദിരം റോ‍ഡിലായിരുന്നു അപകടം.

ആലപ്പുഴയിൽനിന്നും വീട്ടിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു. പുന്നപ്ര സഹകരണ എൻജിനീയറിങ് കോളജിലെ അവസാനവർഷം ബിടെക് വിദ്യാർഥിയാണ്. മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. സഹോദരങ്ങൾ: ബ്രില്യന്റ്, ജയ്സൺ.

English Summary: Three Youths Killed In road Accidents In Alappuzha