സേർച് കമ്മിറ്റി: ‘ചീഫ്സെക്രട്ടറി ഉള്ളത് വാദമാക്കി; 9 വിസിമാരെ ബാധിക്കുമെന്നു കരുതിയില്ല’

കേരളത്തിൽ 9 സർവകലാശാലകളിലെ വിസിമാരുടെ രാജി ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമാണ്. ഈ നടപടിക്ക് കാരണമായതാവട്ടെ കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാല മു‌ൻ ഡീനും നിലവിൽ രാജഗിരി സ്കൂൾ ഓഫ് എൻജിനീയറിങ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പലുമായ ഡോ.പി.എസ്. ശ്രീജിത് നടത്തിയ സമാനതകളില്ലാത്ത ഒറ്റയാൾ നിയമപോരാട്ടമാണ്. ആ പോരാട്ടത്തിന്റെ പരിസമാപ്തിയിലാണ് എപിജെ അബ്ദുൾ കലാം സാങ്കേതിക സർവകലാശാലാ (കെടിയു) വൈസ് ചാൻസലർ എം.എസ് രാജശ്രീയുടെ നിയമനം സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് കോടതിവിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വിസിയുടെ നിയമനം റദ്ദാകുന്നത്. കെടിയു വിസി നിയമനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതിയിൽ ശ്രീജിത് തുടങ്ങിവച്ച നിയമയുദ്ധമാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ചത്. തന്റെ കേസിലെ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗവർണർ ഇറക്കി. അസാധാരണ ഉത്തരവിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡോ.പി.എസ് ശ്രീജിത് മനോരമ ഓൺലൈന്‍ പ്രീമിയത്തോടു മനസ്സുതുറക്കുന്നു.

∙ ചരിത്രപരമെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഈ വിധി. ഈ നിയമപോരാട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു?

ഡോ. പി.എസ്. ശ്രീജിത്.

2018ൽ കുസാറ്റ് ഡീൻ ആയിരുന്ന സമയത്താണ് കെടിയു വിസി സ്ഥാനത്തേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചതായി കണ്ടത്. അന്ന് ഞാനും അപേക്ഷ നൽകി. ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ വന്നു. അതനുസരിച്ച് ഇന്റർവ്യൂവിനു വിളിച്ചു. ആദ്യം വിളിച്ചിട്ട് പിന്നീട് ഇന്റർവ്യൂ മാറ്റി. രണ്ടാമതും വിളിച്ചു. പിന്നീടും മാറ്റി. ഒടുവിലറിഞ്ഞു അന്നത്തെ സേർച് കമ്മിറ്റി എന്തോ കാരണത്താൽ പിരിച്ചുവിട്ടെന്ന്. പിന്നീട് പുതിയ സേർച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് വീണ്ടും വിജ്ഞാപനമിറക്കി. പ്രവേശനനടപടികൾ ആദ്യം മുതൽ ആരംഭിച്ചു.

ഞാൻ വീണ്ടും അപേക്ഷ നൽകി. ഇത്തവണ അവരെന്നെ പരിഗണിച്ചതേയില്ല. തുടർന്ന് 2019 ഫെബ്രുവരിയിൽ എം.എസ് രാജശ്രീയെ കെടിയുവിന്റെ വൈസ് ചാൻസലറായി നിയമിച്ച വിവരം പത്രത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത്. അവരെന്നെ മനഃപൂർവം അവഗണിച്ചതാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി. കാരണം ആദ്യത്തെ വിജ്ഞാപനത്തിൽ എന്നെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമതേത്തിലും സ്വാഭാവികമായും എന്നെ വിളിക്കണമല്ലോ. എന്നെ മാത്രമല്ല, ആദ്യ ലിസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്നു മറ്റും കുറച്ചുപേരെയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒഴിവാക്കി. തുടർന്ന് ഞാൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേയധികം വിവരാവകാശ അപേക്ഷകൾ ഫയൽ ചെയ്തു. പലതിന്റെയും മറുപടി ലഭിച്ചതേയില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ആദ്യ സേർച് കമ്മിറ്റിയും അവർ നൽകിയ മാർക്കുമൊക്കെ ചോദിച്ചെങ്കിലും പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു.

∙ ഹൈക്കോടതിയിൽ എത്തിയതെങ്ങനെയാണ്?

വിവരാവകാശരേഖ നൽകുന്നതിനിടയിലാണ് സുഹൃത്തു കൂടിയായ അഭിഭാഷകൻ ശ്യാം കൃഷ്ണനോട് ഇക്കാര്യം പങ്കുവച്ചത്. വിസി നിയമനത്തിനായി മൂന്നിൽ കുറയാത്ത പേരുകൾ ഉൾപ്പെട്ട പാനലാണ് സെർച് കമ്മിറ്റി ചാൻസലർക്ക് നൽകേണ്ടതെന്നാണ് ചട്ടമെങ്കിലും ഒരു പേര് മാത്രമാണ് നൽകിയതെന്നുള്ള വിവരം അപ്പോഴേക്കും മനസ്സിലായിരുന്നു. യുജിസി ചട്ടങ്ങൾ എന്താണ് കൃത്യമായി വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി. സേർച് കമ്മിറ്റിയിൽ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുള്ള വിദഗ്ധർ വേണമെന്ന വ്യവസ്ഥയും പാലിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്ന് ബോധ്യമായി. 3 പേരടങ്ങിയ ആ സേർച് കമ്മിറ്റിയിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സർക്കാർ താൽപര്യം തീരുമാനത്തിൽ വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവ രണ്ടും ഞങ്ങൾ പ്രധാന വാദമായി ഉന്നയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. 2019ൽ ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൽ ഹർജി നൽകിയെങ്കിലും സർവകലാശാല ചട്ടമനുസരിച്ച് നിയമനം നിയമവിരുദ്ധമല്ലെന്ന് കോടതി വിധിച്ചു. എന്റെ ഹർജി തള്ളി. ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ സമീപിച്ചെങ്കിലും ഇതേ കാരണം ശരിവച്ച് അതും തള്ളി.

∙ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക്?

ഹൈക്കോടതിയിലെ രണ്ട് ബെഞ്ചുകളും തള്ളിയതോടെ തുടർന്നു മുന്നോട്ടുപോകാൻ എനിക്ക് വലിയ താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അഭിഭാഷകനാണ് വീണ്ടും പ്രചോദനമേകിയത്. വളരെ ശക്തമായ പോയിന്റുകൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുണ്ടെന്നും അതിനാൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇക്കൊല്ലം ആദ്യമാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്. ശ്യാം കൃഷ്ണന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ 3 പേരാണ് അവിടെ കേസ് വാദിച്ചത്.

∙ കേസ് നടത്തിപ്പിന് ഒരുപാട് റിസർച് ആവശ്യമായി വന്നിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ?

യുജിസി ചട്ടങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്നെടുത്തു. വിവരാവകാശനിയമപ്രകാരം ഒട്ടേറെ അപേക്ഷകൾ തുടർന്നും നൽകി. കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ അഭിഭാഷകർക്കും കൈമാറി. എം.എസ് രാജശ്രീയുടെ ബയോഡേറ്റയും മറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് എടുത്തത്. അതുകണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് യോഗ്യതയിൽ ഒട്ടും കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. മാർക്ക് സംബന്ധിച്ച അപേക്ഷകളിൽ മറുപടിയില്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും ഞാനറിഞ്ഞത് ആദ്യപട്ടികയിൽ മുന്നിൽ ഞാനായിരുന്നുവെന്നാണ്. ഞാനതിൽ തർക്കത്തിനോ വാദത്തിനോ ഒന്നുമില്ല. ഗുജറാത്ത്, ബംഗാൾ സർക്കാരുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്തയിടയ്ക്ക് സമാനവിഷയങ്ങിലുണ്ടായ സുപ്രീം കോടതിയും ഈ വിധിയിൽ ഏറെ സഹായകമായി. വിധിന്യായത്തിൽ ഈ കേസുകൾ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ പാനൽ, സെർച് കമ്മിറ്റി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നോ?

സത്യം പറയാമല്ലോ, ഒരിക്കലുമില്ല. മറ്റ് പല സർവകലാശാലകളിലും പാനലിനു പകരം ഒരാളുടെ പേര് മാത്രമാണ് പോയിരുന്നതെന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ആ വിഷയങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടന്നില്ല. ഞാൻ എന്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് നോക്കിയത്. എന്നെ ശരിക്കും അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു. എന്റെ പിഎച്ച്ഡി, റിസർച് പേപ്പറുകളുടെ എണ്ണം എന്നിവയൊക്കെ കണക്കാക്കുമ്പോൾ വെൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരുന്നു. മികച്ച ബയോഡേറ്റ തന്നെയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിശ്വാസം. എന്നിട്ടും അവഗണിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഏറെ വിഷമം തോന്നി. അതുമാത്രമായിരുന്നു എന്റെ വിഷയം. ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കണമെന്നു തോന്നി. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകളിൽ മിനിമം യോഗ്യത മതി. നിലവിലെ സിസ്റ്റം മാക്സിം യോഗ്യതയുള്ളവരെ നോക്കുന്നില്ലെന്നതാണ് സങ്കടകരമായ കാര്യം.

∙ നിയമപോരാട്ടത്തിനിടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കേസിൽ നിന്നു പിന്മാറണമെന്ന് ഏതെങ്കിലും കോണിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ?

ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ.

ഒരിക്കലുമില്ല. ഞാൻ ഈയറ്റം വരെ പോകുമെന്ന് സത്യത്തിൽ ആരും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. ഹൈക്കോടതി ഹർജി തള്ളിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ മതിയാക്കുമെന്നാണ് പലരും കരുതിയത്. ഒടുവിൽ ഈ കേസിൽ വിധി പത്രങ്ങളിൽ വന്നപ്പോൾ അതിലെന്റെ പേര് കണ്ടാണ് ഞാൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയ കാര്യം പലരും അറിയുന്നത്.

∙ സംസ്ഥാനചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയും നിർണായകമായ ഒരു കോടതിവിധിക്ക് കാരണക്കാരനെന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ എന്തു തോന്നുന്നു?

ഇത്രയും വലിയൊരു ഇംപാക്റ്റ് ഇതിനുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാനൊരിക്കലും കരുതിയതല്ല. ഇത്രയും വൈസ് ചാൻസലർമാരെ ബാധിക്കുമെന്നും വിചാരിച്ചില്ല. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ടിവി വച്ചുനോക്കിയപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങളറിഞ്ഞത്. സത്യത്തിൽ ഞാൻ അദ്ഭുതപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. വൈസ് ചാൻസലറായാൽ എന്നെ അറിയുമായിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാളുകൾ വിസി ആകാതെ എന്നെ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ടാകും.

∙ നിയമപോരാട്ടത്തിന്റെ ചുരുക്കം

പി.എസ് ശ്രീജിത്തിന്റെ വാദം

യുജിസി ചട്ടത്തിനു വിരുദ്ധമായി, വൈസ് ചാൻസലറെ നിയമിക്കാൻ സേർച് കമ്മിറ്റി ചാൻസലർക്ക് 3 മുതൽ 5 പേരുടെ പേരുകളടങ്ങിയ പാനൽ കൈമാറുന്നതിനു പകരം രാജശ്രീയുടെ പേര് മാത്രമാണ് നൽകിയത്.

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പ്രാഗത്ഭ്യമുള്ളവർ ഉൾപ്പെട്ടവും സർവകലാശാലയുമായി ഒരു തരത്തിലും ബന്ധപ്പെടാത്തവരുമായിരിക്കണം സേർച് കമ്മിറ്റിയിലുണ്ടാവേണ്ടതെന്ന വ്യവസ്ഥയും പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല.

∙ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വാദം

യുജിസി ചട്ടങ്ങൾ സംസ്ഥാനം പ്രത്യേകമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഈ ചട്ടങ്ങൾ ബാധകമല്ല. 2010ലെ യുജിസി ചട്ടം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 2013ലെ ചട്ടഭേദഗതി പ്രത്യേകമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

∙ എം.എസ് രാജശ്രീയുടെ വാദം

യുജിസി ചട്ടം കണക്കിലെടുത്താൽ തന്നെ സെർച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചതിൽ അപാകതയില്ല. സെർച് കമ്മിറ്റിയിലെ എഐസിടിഇ പ്രതിനിധിയെ ഉന്നവിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് പ്രാഗത്ഭ്യമുള്ളയാളായി കണക്കാക്കാം.

∙ കോടതി പറഞ്ഞത്

2015ലെ എപിജെ അബ്ദുൾ കലാം സർവകലാശാലാ നിയമം അനുസരിച്ചും യുജിസി ചട്ടമനുസരിച്ചും വിസി നിയമനത്തിനായി മൂന്നിൽ കുറയാതെ പേരുകളുള്ള പാനലാണ് സേർച് കമ്മിറ്റി ചാൻസലർക്കു നൽകേണ്ടത്. ഇവിടെ ഒരു പേര് മാത്രമാണ് നൽകിയത്.

പേര് നിർദേശിച്ച സേർച് കമ്മിറ്റിയുടെ രൂപീകരണം യുജിസി ചട്ടങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമല്ല.

2010ലെ യുജിസി ചട്ടം കേരളം അനുവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പിന്നീട് 2013ൽ വന്ന ചട്ടഭേദഗതി പ്രത്യേകമായി അനുവർത്തിച്ചിട്ടില്ലെന്നതിനാൽ അതു ബാധകമല്ലെന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വാദം അംഗീകരിക്കാനാവില്ല.

സംസ്ഥാന നിയമവും കേന്ദ്രനിയമവും തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേടുണ്ടെങ്കിൽ കേന്ദ്ര നിയമമായിരിക്കും ബാധകമെന്ന് ഭരണഘടന വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് യുജിസി ചട്ടം തന്നെയായിരിക്കും ബാധകം.

English Summary: Dr. P.S. Sreejith Opens Up about Legal Fights, Leading to the resignation of KTU Vice Chancellor