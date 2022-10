പേസ്റ്റാക്കി കാൽപാദത്തിനടിയിൽ ഒട്ടിച്ചു; നെടുമ്പാശേരിയിൽ 78 ലക്ഷത്തിന്റെ സ്വർണം പിടികൂടി

കൊച്ചി∙ കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ കസ്റ്റംസ് 78 ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന 1762 ഗ്രാം സ്വർണം പിടികൂടി. പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി ഇരു കാല്‍പാദങ്ങളോട് ഒട്ടിച്ചു ചേർത്ത നിലയിലായിരുന്നു സ്വർണം. മലപ്പുറം സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ദിൽഷാദിനെ ആണ് പിടികൂടിയത്.

ഷാർജയിൽ നിന്നും എത്തിയ ഇയാൾ, ഇരു കാല്‍പാദങ്ങളുടെയും താഴെയാണ് സ്വർണം ചേർത്തുവച്ചത്. തുടർന്ന് ടേപ് വച്ച് സ്വർണം തിരിച്ചറിയാത്ത വിധം പൊതിഞ്ഞ് സോക്സും ഷൂസും ധരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇയാളുടെ നടത്തത്തിൽ സംശയം തോന്നിയ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഷൂസ് അഴിപ്പിച്ച് പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു. നേരത്തേ, സ്വർണം ലായനിയാക്കിയശേഷം തോർത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതും പിടികൂടിയിരുന്നു.



English Summary: Man tried to smuggle gold via Cochin International Airport