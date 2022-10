ഗവർണറുടെ നടപടി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധം; പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഇല്ലാത്ത അധികാരം: യച്ചൂരി

ന്യൂഡൽഹി∙ വൈസ് ചാൻസലർമാരോട് രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ നടപടി നിയമവിരുദ്ധവും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവുമാണെന്നു സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരി. ഗവർണറെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് ആലോചിക്കും. ഗവർണർ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഇല്ലാത്ത അധികാരമാണെന്നും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പിടിച്ചെടുക്കാനും തകർക്കാനുമാണ് ശ്രമമെന്നും സീതാറാം യച്ചൂരി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഗവർണറുടെ നടപടി നിയമപരമായി ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും നടപടിക്ക് പിന്നിൽ ഹിന്ദുത്വ അജൻഡയാണെന്നും സീതാറാം യച്ചൂരി പറഞ്ഞു. സുപ്രീം കോടതി വിധി ഒരു കേസിൽ മാത്രമാണെന്നും യച്ചൂരി പ്രതികരിച്ചു.

സാങ്കേതിക സർവകലാശാലാ വിസി ഡോ. എം.എസ്.രാജശ്രീയെ പുറത്താക്കിയ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് വിസിമാരുടെ രാജി ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഗവർണറുടെ നടപടി അസ്വാഭാവികമാണെന്നും, ഗവർണർ ചാൻസലർ പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഇല്ലാത്ത അധികാരം ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു.

ഒൻപത് സർവകലാശാലകളുടെയും നിയമന അധികാരി ഗവർണറാണ്. നിയമനം ചട്ടവിരുദ്ധമെങ്കിൽ അതിനു ഉത്തരവാദി ഗവർണർ തന്നയാണെന്നും ആദ്യം ഒഴിയേണ്ടത് വിസിമാരാണോയെന്ന് ഗവർണര്‍ ചിന്തിക്കണമെന്നും പിണറായി വിജയൻ തുറന്നടിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Kerala Governor abusing powers by asking V-Cs to resign: Yechury