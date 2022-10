സ്റ്റാലിൻ മുതൽ ഗെലോട്ട് വരെ; മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ വട്ടം കറക്കി ഗവർണർമാർ: പോരിടം കേരളം മാത്രമല്ല

കേരള സർവകലാശാലയിലെ 15 സെനറ്റ് അംഗങ്ങളെ പുറത്താക്കിയും സംസ്ഥാനത്തെ ഒൻപതു സർവകലാശാലാ വൈസ് ചാൻസലർമാരോട് പുറത്തു പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ രംഗത്തുവന്നതോടെ ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള പോര് മറ്റൊരു ദിശയിലേക്കു മാറുകയാണ്. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഗവർണർക്കെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിലാണു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രതികരിച്ചതും. ഗവർണർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കാൻ എൽഡിഎഫ് തീരുമാനിച്ചതോടെ സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം തെരുവിലേക്കു നീങ്ങുമെന്നുറപ്പായി.

സാങ്കേതിക സർവകലാശാലാ വിസി ഡോ.എം.എസ്.രാജശ്രീയെ പുറത്താക്കിയ സുപ്രീം കോടതി വിധിയാണു സർക്കാരിനെതിരെ പോരാട്ടം കടുപ്പിക്കാൻ ഗവർണർക്ക് ഇന്ധനമായത്. സർവകലാശാലാ വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ - ഗവർണർ ഏറ്റുമുട്ടൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടന്നിട്ടുണ്ട്, നടക്കുന്നുമുണ്ട്. ഗവർണർമാർക്കെതിരെ വിവിധ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തു വന്നതായും കാണാം.

∙ എം.കെ സ്റ്റാലിൻ– ആർ.എൻ.രവി പോര്

തമി‌ഴ്‌നാട്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിനും ഗവർണർ ആർ.എൻ.രവിയും തമ്മിലുള്ള പോര് സംസ്ഥാനത്തെ 13 സർവകലാശാലയിലെ വിസി നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായതാണ്. വിസി നിയമനാധികാരം സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കാനുള്ള ബിൽ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ നിയമസഭാ പാസാക്കി ഗവർണർക്ക് അയച്ചതാണ്. ആറുമാസമായിട്ടും ബിൽ പരിഗണനയിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഗവർണർ അളഗപ്പ സർവകലാശാലാ, മനോൻമന്യം സുന്ദരനാർ സർവകലാശാലാ, തിരുവള്ളൂർ സർവകലാശാലാ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൂടി വൈസ് ചാൻസലറെ നിയമിച്ചാണു സർക്കാരിന് മറുപടി നൽകിയത്.

ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിനു വൈസ് ചാൻസലറെ നിയമിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ലാത്തത് ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നായിരുന്നു സ്റ്റാലിന്റെ പക്ഷം. ഗവർണറുമായുള്ള പരിപാടി മന്ത്രിമാർ ബഹിഷ്കരിക്കലും ഗവർണർ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ പ്രതിഷേധിക്കലും വരെ എത്തി കാര്യങ്ങൾ.

പഞ്ചാബ് ഗവർണർ ബൽവാരിലാൽ പുരോഹിത്: (Photo by NARINDER NANU / AFP), പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത്‌ മൻ ചിത്രം:facebook.com/BhagwantMann1/

∙ പഞ്ചാബിലും ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും നേർക്കുനേർ

പഞ്ചാബിലെ കാർഷിക സർവകലാശാലാ വൈസ് ചാൻസലറായി ഡോ.സത്ബീർ സിങ്ങിനെ നിയമിച്ചതോടെയാണു ഭഗവന്ത്‌ സിങ് മൻ സർക്കാരും ഗവർണർ ബൽവാരിലാൽ പുരോഹിതും തമ്മിൽ പോര് തുടങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ നടന്ന നിയമനത്തിൽ യുജിസി ചട്ടങ്ങളോ തന്റെ അനുമതിയോ ഉണ്ടായില്ലെന്നാണു ഗവർണറുടെ ആരോപണം. ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഗവർണർ ഇടപെടേണ്ടതില്ലെന്നായിരുന്നു കത്തിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി. നേരത്തെ നിയമസഭാസമ്മേളനം വിളിക്കാൻ അനുമതി നിഷേധിക്കുകയും ബാബ ഫരീദ് സർവകലാശാലാ വിസി നിയമനം റദാക്കുകയും ചെയ്ത നടപടിക്കെതിരെ ഗവർണറോടു സർക്കാരിന് മുറുമുറുപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ കൂടി ഗവർണർ ഇടപെട്ടതോടെ രംഗം വഷളായി.

ജഗ്ദീപ് ധൻകറും ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയും: ചിത്രം: ട്വിറ്റർ@/jdhankhar1

∙ മമതാ ബാനർജിയുമായി കൊമ്പുകോർത്ത ജഗ്ദീപ് ധൻകർ

ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗ്ദീപ് ധൻകർ ബംഗാൾ ഗവർണറായിരിക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയുമായി കൊമ്പുകോർക്കാൻ സർവകലാശാലയിലെ വിസി നിയമനം പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിരുന്നു. 32 സർക്കാർ സർവകലാശാലകൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനത്ത് വിസി നിയമനാധികാരം സർക്കാരിലും മുഖ്യമന്ത്രിയിലും കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാർ ബംഗാള്‍ സർവകലാശാല ഭേദഗതി ബില്ല് പാസാക്കി ഗവർണർക്ക് അയച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലർ ആകാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലറായി കൂടായെന്നായിരുന്നു ബിൽ അവതരണ വേളയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ബ്രത്യാ ബസുവിന്റെ ചോദ്യം. ബില്ലിൽ ഒപ്പിടാൻ തയാറാകാതിരുന്ന ഗവർണർ സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം ആരാഞ്ഞ് ബിൽ തിരിച്ചയച്ചു.

∙ ഉദ്ധവിനെ വട്ടംകറക്കിയ കോഷിയാരി

ഉദ്ധവ് താക്കറെ നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന മഹാ വികാസ് അഘാഡി സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തെ സർവകലാശാലകളിൽ വിസിയെ നിയമിക്കുന്നതടക്കമുള്ള അധികാരം സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കാൻ പബ്ലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ടിൽ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നു. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ബിൽ പാസാക്കി മഹാരാഷ്ട്ര ഗവര്‍ണര്‍ ഭഗത് സിങ് കോഷിയാരിയ്ക്ക് അയച്ചു. സർവകലാശാലകൾക്ക് മേൽ സർക്കാർ അധികാരം വർധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള ബിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന ഉദയ് സാമന്താണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. നിരന്തരം ഗവർണറുമായി കൊമ്പ് കോർത്തിരുന്ന സർക്കാരിന് ബില്ലിൽ കാര്യമായ പുരോഗതിയൊന്നും നേടാനായില്ല. വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനത്തിനുള്ള സെർച് കമ്മിറ്റിയിലെ ഗവർണർ നോമിനിയെ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കും എന്നായിരുന്നു ബില്ലിലെ പ്രധാന ഭാഗം. ഒപ്പിടാൻ വിസമ്മതിച്ച ഗവർണർ ബിൽ ആറുമാസം പിടിച്ചു വച്ചു. രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയച്ച ബിൽ ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെ പിൻവലിച്ചു.

രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് (Photo by Sajjad HUSSAIN / AFP)

∙ വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനാധികാരം പിടിക്കാൻ അശോക് ഗെലോട്ട്

രാജസ്ഥാനിലും തൽസ്ഥിതി തന്നെയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ സർവകലാശാലകളിലെ വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനാധികാരം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഗെലോട്ട് ശ്രമം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 28 സർക്കാർ സർവകലാശാലകളുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് നിയമനാധികാരം തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യം. രാജസ്ഥാന്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആക്ട് എന്ന ബില്ലിനാണ് അണിയറ നീക്കം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവർണർ കൽരാജ് മിശ്രയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് ചർച്ച നടത്തിയതായും വാർത്തയുണ്ട്.

