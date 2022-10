‘പുരുഷന്മാരുടെ ലൈംഗികാസക്തി കുറയ്ക്കും’; ബിരിയാണിക്കട അടപ്പിച്ച് തൃണമൂൽ നേതാവ്

കൊൽക്കത്ത∙ പുരുഷന്മാർക്ക് ദോഷകരമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ബംഗാളിലെ കൂച്ച് ബെഹാറിലെ രണ്ട് ബിരിയാണി കടകൾ അടപ്പിച്ച് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ്. കൂച്ച് ബെഹാർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയർമാൻ രവീന്ദ്രനാഥ് ഘോഷാണ് വിചിത്ര നടപടിയെടുത്തത്. ബിരിയാണി കടകൾക്കെതിരെ നിരവധി പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു. അതിനാലാണ് കടകൾ അടച്ച് പൂട്ടിയത് എന്നാണ് രവീന്ദ്രനാഥ് ഘോഷിന്റെ വാദം.

‘ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചേരുവകളും മസാലകളും പുരുഷന്മാരിലെ ലൈംഗികാസക്തി കുറയ്ക്കുമെന്ന് നിരവധി ആളുകളില്‍ നിന്ന് പരാതികള്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനം. ബിഹാർ, ഉത്തർപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ പ്രദേശത്ത് ലൈസൻസില്ലാതെ ബിരിയാണി വിൽക്കുന്നുണ്ട്. പരാതി ലഭിച്ചതോടെ ഇവിടെയെത്തി പരിശോധന നടത്തി. കടകൾക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി. അതിനാൽ കടകൾ പൂട്ടിച്ചുവെന്ന് രവീന്ദ്രനാഥ് ഘോഷ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Biryani spices reducing male sex drive: TMC leader forces shops to shut down in Bengal