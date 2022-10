വന്ദേഭാരത് ട്രെയിൻ വൈകുന്നു: രാഷ്ട്രീയട്രാക്ക് പാളം തെറ്റിയതോ കാരണം? പരാതി മാത്രം മതിയോ?

വരുമോ ‘വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ്’ കേരളത്തിലേക്ക്. ഏറെ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് ‘വന്ദേ ഭാരത്’ എക്സ്പ്രസുകൾ ഓടിത്തുടങ്ങിയത്. അതിലേറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കേരളം വന്ദേ ഭാരതിനായി കാത്തിരുന്നു. പല വഴി ഓടിയെങ്കിലും വന്ദേ ഭാരത് കേരളത്തിലേക്കുള്ള വഴി മറന്നു. ഇനി വന്ദേ ഭാരത് വരാൻ എന്താണ് വഴി. ഇതു സംബന്ധിച്ച് അടുത്ത കാലത്ത് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന തമാശ ഇങ്ങനെ. ‘ അടുത്തു തന്നെ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പ്രത്യേക വാൽസല്യം തോന്നണം, അതുമല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കണം. ’ ഇതൊന്നും നടക്കാനിടയില്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാന ട്രെയിനായ വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ഉടനെയൊന്നും കേരളത്തിലേക്ക് വരില്ല. ഇതു പറയുന്നതു വെറുതയല്ല. കൽക്കരിയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞതോടെ റെയിൽവേയിൽ പുകവണ്ടികളില്ല. എന്നാൽ വന്ദേ ഭാരത് ഓടുന്നതിനൊപ്പം രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളുടെ പുകയുമുണ്ട്. വന്ദേ ഭാരത് അനുവദിക്കുന്നതിനു പിന്നിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പ്രധാന ആക്ഷേപം. എന്നാൽ കേരളത്തിലേക്ക് വന്ദേ ഭാരത് എത്താത്തിനു കാരണം രാഷ്ട്രീയം മാത്രമാണോ ? അതോ റെയിൽവേ വികസനം സംബന്ധിച്ച പോരായ്മകളും ട്രെയിന് ചുവന്ന കൊടി കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ? വന്ദേ ഭാരത് വന്നാൽ യാത്രക്കാർക്ക് എന്താണ് ഗുണം ?

∙ വന്ദേ ഭാരത് വഴി മാറി, ഇനി ലക്ഷ്യം ഹിമാചൽ

അടുത്തിടെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രഖ്യാപിച്ചു. നാലാമത്തെ വന്ദേ ഭാരത് ഹിമാചലിലേക്ക് യാത്ര തുടങ്ങി. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായതു കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ദക്ഷിണ റെയിൽവേക്ക് നൽകിയ രാജ്യത്തെ നാലാമത്തെ വന്ദേഭാരത് വഴി മാറി ഹിമാചൽപ്രദേശിലേക്ക് പോയതെന്നാണ് ആരോപണം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വന്ദേ ഭാരതിനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണോ. കേരളത്തിന്റെ രണ്ട് അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ട്രെയിൻ കിട്ടി.

അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളായ കർണാടകയേയും തമിഴ്നാടിനേയും ബന്ധിപ്പിച്ച് രാജ്യത്തെ അഞ്ചാമത്തെ വന്ദേഭാരത് ചെന്നൈയ്ക്കും മൈസൂരുവിനുമിടയിൽ നവംബർ 10ന് ഓടിത്തുടങ്ങും. കർണാടകയെ പിണക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കഴിയില്ല. താമസിയാതെ ഹൈദരാബാദിലേക്കും (സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ) വന്ദേഭാരത് എത്തുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവും വന്നു. എന്നാൽ റെയിൽവേയ്ക്ക് നല്ല വരുമാനം നൽകുന്ന കേരളത്തെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ മിണ്ടിയിട്ടില്ല. ട്രെയിനുമില്ല പ്രഖ്യാപനവുമില്ല. ഈ സ്ഥിതി തുടർന്നാൽ അതിവേഗ ട്രെയിൻ എത്താത്ത ഏക ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറും. വന്ദേ ഭാരത് ഓടാൻ രാഷ്ട്രീയ ട്രാക്ക് മാത്രം മതിയോ?

∙ കേരളത്തിനു വേണം, കരാർ, അതു കഴിഞ്ഞു മതി ട്രെയിൻ

എന്തു കൊണ്ടാണ് കേരളം പിന്തള്ളപ്പെടുന്നത്. വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ. ‘കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ജനപ്രതിനിധിയോ മന്ത്രിയോ നടക്കാനിടയുള്ള ജനോപകാര പദ്ധതികളുമായി എന്നെ വന്നു കണ്ടിട്ടില്ല. മറിച്ച് റെയിൽവേ പദ്ധതികളുടെ കരാർ ഉറപ്പിക്കാൻ പലരും വരാറുമുണ്ട്’. ഈ പ്രസ്താവനയെത്തുടർന്നു കേരളത്തിലുണ്ടായ ബഹളം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പിന്നീട് കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് പറഞ്ഞത് പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു.

എന്നാൽ യാഥാർഥ്യം ഇപ്പോഴും ഇതിനോടടുത്തു നിൽക്കുന്നു. കെ–റെയിലിന്റെ സിൽവർലൈനിനു വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവരും അതിനെ എതിർക്കുന്നവരും വന്ദേഭാരത് എന്ന കേന്ദ്രപദ്ധതി കേരളത്തിന് വേണം എന്ന് ഓർക്കുന്നതു പോലുമില്ല. അതിനു വേണ്ട സൗകര്യം ഒരുക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതു പോലുമില്ല. കേന്ദ്രത്തിലെ ബിജെപി സർക്കാർ തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മുഖം തിരിക്കുന്നു എന്ന പതിവു ന്യായം ഉയർത്തുന്നവർ കേന്ദ്രത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ടു തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഡിഎംകെ സർക്കാർ കാര്യം നേടുന്നത് കാണുന്നുമില്ല.

∙ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് 6 പിറ്റ് ലൈനൊരുക്കി ചെന്നൈ, കേരളമോ ?

വാസ്തവത്തിൽ കേരളത്തിനു വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് വേണോ. മറ്റ് സോണുകൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നു. കേരളമോ. പരാതി പറയുന്നു. പതിവു പോലെ. വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ഓടിക്കാനാവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലില്ല എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. എന്നാൽ അത് ഒരുക്കാൻ ചെറിയൊരു നീക്കം പോലും ഇവിടെയാരും നടത്തുന്നുമില്ല. വികസനത്തിൽ പിന്നാക്കം നൽക്കുന്ന വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയിലേതടക്കം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും വന്ദേഭാരതിനു വേണ്ടി നിലമൊരുക്കുന്ന തിരക്കിലാണിപ്പോൾ.

എന്നാൽ വന്ദേഭാരതിനെ പാടേ മറന്ന നിലയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട് റെയിൽവേ ഡിവിഷനുകൾ. സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ ട്രെയിൻ വരുന്നതിനെ ജീവനക്കാരും അനൂകൂലിക്കുന്നില്ല. പുതിയ ഒരു പദ്ധതി വന്നാൽ ജോലിഭാരം കൂടും എന്നു വരുന്നതോടെ അതിനെ മരവിപ്പിക്കാനാണ് ഇവരുടെ ശ്രമം. വന്ദേഭാരത് ഓടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുക എന്നത് ആദ്യത്തെ ജോലി. ഓരോ റേക്കും അതതു ദിവസം ചെറിയ തോതിലും ആഴ്ചയിലൊരിക്കലെങ്കിലും പൂർണതോതിലും അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തണം.

അതിന് കോച്ച് മെയിന്റനൻസ് ഡിപ്പോകൾ ആരംഭിക്കണം. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പോലും കേരളത്തിലെ ഡിവിഷനുകൾ തയാറായിട്ടില്ല. താമസിയാതെ വന്ദേഭാരത് എല്ലാ ഡിവിഷനിലും എത്തുമെന്നും ഉടനെ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്നും കാണിച്ച് റെയിൽവേ ബോർഡ് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 28ന് എല്ലാ സോണൽ ജനറൽ മാനേജർമാർക്കും നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഈ കത്തിൽ പറഞ്ഞതനസരിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷന് രണ്ടു റേക്ക് വന്ദേഭാരത് അനുവദിക്കും.

അതേ സമയം ദക്ഷിണ റെയിൽവേയിൽ പാലക്കാട് ഡിവിഷനും മധുര ഡിവിഷനും ഈ പട്ടികയിൽ ഇല്ല. ഈ നിർദേശത്തെത്തുടർന്ന് ചെന്നൈയിലെ ബേസിൻ ബ്രിജിൽ ഒരേ സമയം ആറ് വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസുകൾക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താനുള്ള പിറ്റ്‌ലൈനിന്റെ നിർമാണം അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. 19 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് ഇതിനായി ആവശ്യം വന്നത്. തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ രണ്ട് റേക്കിനാവശ്യമായ പണികൾ നടന്നുവരുന്നു. ‌കർണാടകയിലെ ഹുബ്ബള്ളിയും ബെംഗളൂരുവും പുതിയ ട്രെയിനിനായി ഒരുങ്ങിക്കഴി‍ഞ്ഞു.

∙ കൊച്ചുവേളിയുണ്ട്, എറണാകുളമുണ്ട്, സൗകര്യങ്ങളില്ലെന്നു മാത്രം

പതിവുപോലെ കേരളത്തിലെ ഡിവിഷനുകൾ ആലസ്യത്തിലാണ്. അടുത്തൊന്നും ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കുന്ന ലക്ഷണമില്ല. പതിറ്റാണ്ടുകളായി കൊച്ചവേളിയെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി നിർത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്.അവിടെ മൂന്നാമതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നിർമിക്കാൻപോലും വർഷങ്ങളെടുക്കുന്നവർ പുതിയൊരു പദ്ധതിയും അതേത്തുടർന്ന് അധികരിക്കുന്ന ജോലിയും ഏറ്റെടുക്കാൻ തയാറാവുന്നില്ല. ഫണ്ട് ലഭ്യമല്ല, ജീവനക്കാരുടെ കുറവ്, സ്ഥലപരിമതി എന്ന പല ന്യായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതെല്ലാം നീക്കാനാവശ്യമായ ഒരു നടപടിയും ഡിവിഷന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിൽ കൊച്ചുവേളിയിലോ സെൻട്രലിലോ എറണാകുളത്തോ നിലവിലുള്ള മെയിന്റനൻസ് യാഡുകളിൽ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താവുന്നതേയുള്ളു. ഏതാനും കോടിയുടെ അധികച്ചെലവു മാത്രമാണ് വരിക. വന്ദേഭാരതിനു വേണ്ടി എത്ര കോടിയും ചെലവാക്കാനൊരുക്കമാണ് റെയിൽവേ.എന്നാൽ ഈ അവസരം മുതലാക്കിയാൽ തങ്ങൾക്ക് വരുന്ന അധിക ബാധ്യത ഡിവിഷൻ അധികൃതരെ പിന്നോട്ടുവലിക്കുന്നു. 3 വർഷം മുൻപ് റെയിൽവേ ബോർഡ് അനുവദിച്ച പാലക്കാട്ടെ പിറ്റ്‌ലൈനിന്റെ നിർമാണം തുടങ്ങാൻ തടസ്സങ്ങളില്ലെന്ന് സോണൽ മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഡിവിഷൻ മേലധികാരികളാണ്.

ഒൻപതു കോടി മാത്രമാണ് പിറ്റ്‌ലൈനിന് ചെലവ്. അവിടെയും സ്റ്റാറ്റസ് കോ പ്രശ്നം തന്നെ കാരണം, അധികപ്പണി ഏറ്റെടുക്കാൻ വയ്യ എന്ന ശാഠ്യം. അതേ സമയം ഇതിനോടൊപ്പം അനുവദിച്ച മംഗളൂരു പിറ്റ്‌ലൈൻ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്, കാരണം മംഗളൂരു പാലക്കാട് ഡിവിഷനിലാണെങ്കിലും കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിലാണ്. പാലക്കാട്ടും കൊല്ലത്തും ഇപ്പോൾ മെമു ഡിപ്പോകളുണ്ട്. ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ മെമു മാത്രമാണ് വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ്. ഈ രണ്ടു ഷെഡും വികസിപ്പിച്ചാൽ വന്ദേഭാരതിന് മറ്റൊരു ഡിപ്പോ തിരഞ്ഞ് നടക്കേണ്ടി വരില്ല.

കൊച്ചുവേളി യാർഡ്.

∙ കേരളത്തിൽ വന്ദേ ഭാരത് പാസഞ്ചറാകുമോ ?

വന്ദേ ഭാരതിനു തടസം സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമാണോ. കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളുടെ ഘടനയും ട്രെയിനു പാര വയ്ക്കുമോ. മെയിന്റനൻസ് ഡിപ്പോകൾ നിർമിച്ചാലും കേരളത്തിൽ വന്ദേഭാരത് എളുപ്പമല്ലെന്ന ന്യായം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അധികൃതർ. കേരളത്തിലെ ഭൂപ്രകൃതി കാരണം ട്രെയിനുകൾക്ക് വേഗം കുറച്ച് ഓടിക്കേണ്ടി വരും. കേരളത്തിലെ പല ട്രാക്കുകളെയും ചുരങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മലനിരകളുടെ ഗണത്തിലാണ് റെയിൽവേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വളവും തിരിവും കയറ്റവും ഇറക്കവും നിറഞ്ഞതാണ് പാളങ്ങൾ. ഇവിടെ വേഗത്തിൽ പോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന ജാഗ്രതാ നിർദേശവുമുണ്ട്. അതിവേഗ ട്രെയിനാണ് വന്ദേ ഭാരത്. പാസഞ്ചറിന്റെ വേഗത്തിൽ ഓടിയാൽ വന്ദേഭാരതും പാസഞ്ചറാകും.

കൊല്ലം നഗരത്തിൽ 15 കിലോമീറ്ററിലധികം വേഗത്തിൽ ട്രെയിൻ ഓടിക്കാനാവില്ല. ഏറെ വളവുകളുള്ള കോട്ടയം റൂട്ടിൽ ഉദ്ദേശിച്ചതിന്റെ പകുതി വേഗം പോലും കൈവരിക്കാനാവില്ല. ആലപ്പുഴ ലൈൻ ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ ഇപ്പോഴും അപൂർണമാണ്. മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്തു നിർമിച്ച എറണാകുളം–ഷൊർണൂർ ലൈനിൽ താങ്ങാവുന്നതിലേറെ ട്രെയിനുകൾ ഇപ്പോൾത്തന്നെയുണ്ട്. ഭാരതപ്പുഴയിലെ പാലവും ഷൊർണൂരിലെ ഒറ്റപ്പാളവും വന്ദേഭാരതിന്റെ വരവിന് വിലങ്ങുതടിയാണ്. എന്നാൽ ഷൊർണൂർ മുതൽ മംഗളൂരു വരെയുള്ള ട്രാക്കിൽ ആവശ്യത്തിന് വേഗം കൈവരിക്കാനാവും, ഇഷ്ടം പോലെ സമയലഭ്യതയുമുണ്ട്. ഈ വിഷമങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തിന് അനുവദിച്ച വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസുകൾ തടസ്സങ്ങളേതുമില്ലാതെ നാഗർകോവിൽ വഴി തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പറക്കും

സിൽവർലൈൻ (പ്രതീകാത്മക ചിത്രം).

∙ യാത്രാ സമയം കുറയും, സൗകര്യങ്ങൾ കൂടും, വരമോ കേരളത്തിലേക്ക് ?

വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ലഭിച്ചാൽ കേരളത്തിലെ ട്രെയിൻ യാത്രയുടെ മുഖം മാറും. പ്രധാന നഗരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യാത്രാ സമയം കുറയും. ഒപ്പം ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും യാത്രക്കാർക്കു ലഭിക്കും. ഇതാണ് കേരളത്തിന്റെ സ്വപ്നം. സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയാൽ വന്ദേ ഭാരതും കേരളത്തിലേക്കു വരും. അതിവേഗ ട്രെയിന് കേരളത്തിൽ നല്ല സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന് റെയിൽവേയ്ക്കും അറിയാം.

ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതാനും പദ്ധതി നിർദേശങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് ശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് എന്ന നിർദേശം നിലവിലുണ്ട്. കേരളം ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ ഈ ശതാബ്ദി വന്ദേഭാരതായി ഓടിത്തുടങ്ങും. സേലം ഡിവിഷനിലെ കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് രണ്ടു വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസുകൾ അനുവദിക്കുമെന്ന് ബോർഡ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ ഒന്ന് ബെംഗളൂരുവിലേക്കാകും. ഇപ്പോൾ നഷ്ടത്തിലോടുന്ന ഉദയ് എക്സ്പ്രസിനു പകരമായിരിക്കും പുതിയ വന്ദേഭാരത്. ഇത് കോഴിക്കോട്ടു നിന്ന് പുറപ്പെടാൻ ഒരു തടസ്സവും ഉണ്ടാവില്ല.

