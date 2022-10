‘സ്വപ്നയുടെ തോളില്‍ കയ്യിട്ടെന്ന ആരോപണം അസത്യം: ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തുവിടട്ടെ’

തിരുവനന്തപുരം∙ നയതന്ത്ര സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ് തനിക്കെതിരെ ഉയർത്തിയ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ എംഎൽഎ. തന്റെ പേരു പറ‍ഞ്ഞതിൽ ആസൂത്രിത നീക്കമുണ്ടെന്നു കടകംപള്ളി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. സ്വപ്നയ്ക്കൊപ്പം ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും സ്വപ്നയുടെ തോളിൽ കയ്യിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തു വിടട്ടെയെന്നും കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

സ്വപ്ന മൂന്നു വർ‌ഷമായി പറയാത്ത ആക്ഷേപം ഇപ്പോൾ ബോധപൂർവം ഉയർത്തികൊണ്ടുവരികയാണ്. ഒരു മാധ്യമം നടത്തിയ സ്വപ്നയുടെ അഭിമുഖത്തിൽ തന്റെ പേര് എടുത്തു ചോദിച്ച് പേരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. സ്വപ്ന പേര് പറയാതെ അഭിമുഖം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പേര് ചോദിച്ച് പറയിപ്പിക്കാനാണ് മാധ്യമം ശ്രമിച്ചത്. തനിക്കു ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ പേര് വലിച്ചിഴയ്ക്കാനാണ് ശ്രമം. കഴിഞ്ഞ മൂന്നുവർഷത്തിനിടെ പലരെക്കുറിച്ചും സ്വപ്ന ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തനിക്കെതിരെ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. രാമപുരത്തെ വീട്ടിൽ പോയെന്നാണ് സ്വപ്നയുടെ ആരോപണം. പ്രവാസി സംഘടനയുടെ ഓഫിസ് ഉദ്ഘാടനത്തിനുശേഷം സംഘാടകരുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം ജനപ്രതിനിധികളും പാർട്ടി നേതാക്കളും ഒരുമിച്ചാണ് എതിർവശത്തുള്ള വീട്ടിലേക്ക് പോയത്. സ്വപ്നയുടെ വീടാണെന്ന് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് മനസിലായത്. അവരും പ്രവാസി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.ചായ കുടിച്ചശേഷം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് മടങ്ങിയത്.

യുഎഇ കോണ്‍സുലേറ്റിലെ രണ്ടു പരിപാടികളിൽ സ്ഥിരം പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. യുഎഇ സ്ഥാപകദിന പരിപാടികളിലും പെരുനാൾ ദിനത്തിലെ ചടങ്ങിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചടങ്ങിൽ വൈകി എത്തുന്നതിനാലാകും തന്റെ ഫോട്ടോ ഈ പരിപാടികളിൽ എടുത്തിട്ടില്ല. സ്വപ്നയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അറിയാം. കുറേവർഷം കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അവരെ ഉപദ്രവിച്ചു. ഇപ്പോൾ അവർ ബിജെപി പാളയത്തിലാണ്. അവരുടെ നിർദേശം അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

സ്വപ്നയുമായി നല്ല ബന്ധമായിരുന്നെന്നു കടകംപള്ളി പറഞ്ഞു. കോൺസുലേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറുതും വലുതുമായ കാര്യങ്ങൾക്കു മന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ അവർ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോൺസുലേറ്റിലെ പരിപാടികൾ പറയാനായി ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ ഫോൺ വിളി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവരുടെ സഹോദരനെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു മൂന്നാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർഥിക്ക് നീതി കിട്ടാൻ വലിയ പോരാട്ടം നടത്തേണ്ടി വന്നു. ആ പോരാട്ടത്തിന്റെ കാര്യം പുറത്തു പറയുന്നില്ല. സ്വപ്ന പെട്ടിരിക്കുന്നത് പത്മവ്യൂഹത്തിലാണ്. ബിജെപിയുടെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും പത്മവ്യൂഹത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് പ്രയാസമായിരിക്കുമെന്നും കടകംപള്ളി പറഞ്ഞു. ആരോപണങ്ങളില്‍ നിയമനടപടി പാര്‍ട്ടിയുമായി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുമെന്നും കടകംപള്ളി മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

English Summary: Allegations of Swapna Suresh is baseless, says Kadakampally Surendran