പരസ്യമായി മാപ്പു പറയണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി; ചാനലിലൂടെ പറയാമെന്ന് ബൈജു കൊട്ടാരക്കര

കൊച്ചി∙ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ വിചാരണക്കോടതി ജഡ്ജിക്കെതിരെ അപകീർത്തികരമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയ സംവിധായകൻ ബൈജു കൊട്ടാരക്കര പരസ്യമായി മാപ്പു പറയണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ചാനലിലൂടെ തന്നെ പരസ്യമായി മാപ്പു പറയാമെന്നു ബൈജു കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കോടതിയിൽ നേരിട്ടു ഹാജരായാണ് ബൈജു ചാനലിലൂടെ മാപ്പു പറയാമെന്നു കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ നടത്തിയ പരാമർശത്തിൽ ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ എടുത്ത കോടതി അലക്ഷ്യ കേസ് പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി.

കോടതിക്കെതിരെ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയത് കോടതിയോടുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്താനാണോ എന്നു കോടതി ആരാഞ്ഞു. എന്തിനാണ് ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്നും ചോദിച്ചു. പൊതു‌ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കരുത്തിലാണു നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങൾ നിലനിന്നു പോരുന്നതെന്നു വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി ജനശ്രദ്ധ നേടാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുകയല്ല വേണ്ടതെന്നു താക്കീതു നൽകി.

ജഡ്ജിയെ ആക്ഷേപിക്കാനോ ജുഡീഷ്യറിയെ അപമാനിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചായിരുന്നില്ല തന്റെ പരാമർശങ്ങൾ എന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ബൈജു കൊട്ടാരക്കര കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. മാപ്പ് അപേക്ഷ എഴുതി നൽകാൻ നിർദേശിച്ച കോടതി വിശദീകരണം എഴുതി നൽകാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കോടതിയിൽ നേരിട്ടു ഹാജരാകുന്നതിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണമെന്ന ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല.

ജസ്റ്റിസ് എ.കെ. ജയശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ, ജസ്റ്റിസ് സി.പി. മുഹമ്മദ് നിയാസ് എന്നിവരുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് അപകീർത്തികരമായ പരമർശങ്ങൾക്കെതിരെ സ്വമേധയാ കോടതി അലക്ഷ്യ കേസ് എടുത്ത് ബൈജു കൊട്ടാരക്കരയ്ക്കു നോട്ടീസയച്ചത്. നവംബർ 15ന് കോടതി കേസ് വീണ്ടും പരഗണിക്കും.

English Summary: Court asks Baiju Kottarakkara to apologize publicly, it will be done through the channel, says him