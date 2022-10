ന്യൂഡൽഹി∙ ഗവര്‍ണറുടെ നടപടിയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ആശയക്കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശന്‍. യുഡിഎഫ് നേതാക്കളോട് ആശയവിനിമയം നടത്തിയിട്ടാണു നിലപാടു പറഞ്ഞത്. ബിജെപിയുടെയോ പിണറായിയുടെയോ തന്ത്രത്തില്‍ വീഴില്ല. സുപ്രീം കോടതി വിധിയാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്നത്.

ഗവര്‍ണര്‍ തെറ്റുതിരുത്തിയത് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പതിനൊന്നരയ്ക്ക് വിസിമാര്‍ രാജിവയ്ക്കണമെന്നതല്ല സ്വാഗതം ചെയ്തത്. ഗവര്‍ണറുടെ നടപടികളോടു പ്രതിപക്ഷത്തിനു യോജിപ്പില്ല. സുപ്രീം കോടതി വിധിപ്രകാരം വിസിമാര്‍ക്കു തുടരാനാകില്ല. വിധി എല്ലാ വിസി നിയമനങ്ങള്‍ക്കും ബാധകമാണെന്നും വി.ഡി.സതീശന്‍ പറഞ്ഞു.

മന്ത്രിസഭയിൽനിന്ന് മന്ത്രിസഭാ അംഗങ്ങളെ പിൻവലിക്കാൻ ഗവർണർക്ക് അധികാരമുണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗവർണർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള അധികാരവും ഇല്ലെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം അന്നു പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ യുജിസി ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചു നടന്ന വിസി നിയമനങ്ങളെല്ലാം നിയമവിരുദ്ധമാണ് എന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നിരിക്കുകയാണ്. സുപ്രീം കോടതിയിലെ കേസിൽ ഗവർണറും സർവകലാശാലയും സർക്കാരും എല്ലാം ഒരു പക്ഷത്തായിരുന്നു. ഈ വിധി ഗവർണർക്കും സർക്കാരിനും സർവകലാശാല വിസിക്കും എതിരായതാണ്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ സർവകലാശാലകളിലും യുജിസി മാനദണ്ഡം ലംഘിച്ചാണ് നിയമനം നടത്തുന്നതെന്ന് മുൻപുതന്നെ കോണ്‍ഗ്രസ് ഉയർത്തിയ കാര്യമാണ്. ഇത് സുപ്രീം കോടതി അടിവരയിടുകയായിരുന്നു.

English Summary: There is no confusion in Congress on Governor's action, says VD Satheesan