‘കേരള വിസി ഒഴിയണം’; 2 വർഷം ചോരക്കളം: എസ്എഫ്ഐ ‘തോറ്റുപോയ’ വിളനിലം സമരം!

‘വിളനിലം, ഈ നാലക്ഷരം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒന്നര വർഷം നീണ്ട സമരത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഓർമ വരിക. എന്നാൽ തലമുറകൾക്ക് നാലക്ഷരം പകർന്നു നൽകിയ ഗുരുനാഥനാണ് ഡോ. ജെ.വി. വിളനിലം. കേരളത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നിരവധി മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനാണ് ജെ.വി. വിളനിലം. ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം കൊണ്ടു വന്ന പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ പേരായി വിളനിലം മാറേണ്ടതായിരുന്നു. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ‍ അതുണ്ടായില്ല. പകരം സമരങ്ങളുടെ വിളനിലമായി വിദ്യഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാറി. എസ്എഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സമരം. പിൽക്കാലത്ത് ഇഎംഎസ് പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് വിളനിലത്തെ സിപിഎം ക്ഷണിച്ചു. വിളനിലം വിളക്കു കാണിച്ച പിന്നീട് കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം പോകുന്നതും നാടു കണ്ടു. തന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി ഡോ.ജെ.വി. വിളനിലം മടങ്ങുകയാണ്. കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും അക്രമാസക്ത സമരങ്ങളിൽ ഒന്നിന്റെ സ്മരണകൾ ശേഷിപ്പിച്ചാണ് അദ്ദേഹം വിട വാങ്ങുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനു വിട നൽകുമ്പോൾ കേരളം സ്വയം ചോദിക്കുന്നു. എന്തിനായിരുന്നു വിളനിലം സമരം ? ആ സമരം എന്തു പ്രയോജനം ചെയ്തു ? സിപിഎം പരിപാടിയിലേക്ക് പിന്നീട് വിളനിലത്തെ ക്ഷണിച്ചത് തെറ്റു തിരുത്തിയതാണോ ? അന്നത്തെ സമര നായകരിൽ ഒരാളും അന്ന് എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന സിപിഎം നേതാവ് എ. പ്രദീപ് കുമാർ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു. ‘ ആ സമരം തെറ്റായിരുന്നില്ല.’



∙ വിളനിലം സമരം, തകർത്തത് 37 വാഹനങ്ങൾ

ഡോ. ജെ.വി. വിളനിലം എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തുകാർക്ക് വിളനിലം സമരത്തെക്കുറിച്ചാണ് പെട്ടെന്ന് ഓർമ വരിക. വിളനിലം സമരത്തിന്റെ പേരിൽ എസ്എഫ്ഐയും ഡിവൈഎഫ്ഐയും ചേർന്ന് ഒന്നര വർഷം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തെ യുദ്ധഭൂമി ആക്കി മാറ്റി. അവസാനം സമരക്കാർക്ക് എല്ലാം നിരുപാധികം പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു. സമരം കൊണ്ട് എന്തു നേടി എന്ന ചോദ്യം മാത്രം ഇപ്പോഴും ശേഷിക്കുന്നു.

എ. പ്രദീപ് കുമാർ.

കേരള സർവകലാശാലാ വളപ്പിൽ സമരക്കാർ കത്തിച്ച വാഹനങ്ങൾ സമീപ കാലം വരെയും ചരിത്ര സ്മാരകം പോലെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു.ഷെഡിൽ കിടന്നിരുന്ന 2 ജീപ്പും 2 വാനും ആണ് അന്നു തീ വച്ചു നശിപ്പിച്ചത്. അക്രമ സമരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം സമരക്കാരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുമെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധി വരുന്നതിനു മുൻപുള്ള കാലമായിരുന്നു അത്. സമരം എന്നാൽ റോഡിൽ ഇറങ്ങി അക്രമം കാട്ടുക എന്നായിരുന്നു വിദ്യാർഥികൾ ധരിച്ചിരുന്നത്.

വിളനിലം സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ദിവസം മാത്രം 29 കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ഉൾപ്പെടെ 37 വാഹനങ്ങളാണ് തകർത്തത്. പൊലീസ് വാഹനങ്ങളും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭവും ലാത്തിച്ചാർജും നടന്നു. വാഹനങ്ങൾ വ്യാപകമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. കടകൾക്കു നേരെ കല്ലേറു നടത്തിയതു മൂലം തിരുവനന്തപുരത്ത് കട തുറക്കാൻ വ്യാപാരികൾ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടതിനാൽ യാത്രക്കാർ മണിക്കൂറുകളോളം പെരുവഴിയിൽ ആകുന്നതും അക്കാലത്തു പതിവായിരുന്നു. അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറുകളുടെ പകുതി തിരുവനന്തപുരംവാസികളെ സംബന്ധിച്ചു വിളനിലം സമരത്തിന്റെ കാലമായിരുന്നു.

∙ ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കാറിന്റെ ബോണറ്റിൽ യു.പി. ജോസഫ് വീണു

‘‘അയോഗ്യതയുടെ പ്രശ്നമല്ല, ധാർമികതയുടെ പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചാണ് എസ്എഫ്ഐ കേരള സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്ന ഡോ. ജെ.വി. വിളനിലത്തിനെതിരെ സമരം ചെയ്തത്. അത് തെറ്റായിരുന്നു എന്നു കരുതുന്നില്ല. – സമരകാലത്ത് എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു എ. പ്രദീപ്കുമാർ പറഞ്ഞു. വൈസ് ചാൻസലറാകാനുള്ള യോഗ്യത അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. അധ്യാപന, ഗവേഷണ പരിചയവും പിഎച്ച്ഡിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അധിക യോഗ്യതയായി ബ്രിട്ടനിലെ സസെക്സ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള പിഎച്ച്ഡി കൂടി സർവകലാശാലയിൽ സമർപ്പിച്ച യോഗ്യതാ രേഖയ്ക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത് വ്യാജമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു കീഴിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന വിദ്യാർഥികൾ തന്നെയാണ് ആദ്യം ഉന്നയിച്ചത്. ഈ ബിരുദം ഇല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് വിസിയായി നിയമനം ലഭിക്കുമായിരുന്നു.

ഒരു സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ അലങ്കാരത്തിനായി ഒരു വ്യാജബിരുദം സ്വന്തമാക്കാമോ എന്ന വിഷയമാണ് എസ്എഫ്ഐ ഉയർത്തിയത്. അയോഗ്യതയല്ല, ധാർമിക പ്രശ്നമാണ് എസ്എഫ്ഐ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി വൈസ് ചാൻസലറുടെ വാഹനം ഓഫിസ് കവാടത്തിനു മുന്നിൽ എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞു. എന്നാൽ വാഹനം നിർത്തിയില്ല. മുൻ നിരയിൽ നിന്ന സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് യു.പി. ജോസഫിനെയും എന്നെയും വാഹനമിടിച്ചു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ തെറിച്ചുപൊങ്ങി കാറിന്റെ ബോണറ്റിൽ വീണ ജോസഫിന്റെ ചിത്രം ഇപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ട്. ഇതോടെ സമരം രൂക്ഷമായി. വിസിയെ ഓഫിസിൽ കയറ്റില്ലെന്ന് എസ്എഫ്ഐ പ്രഖ്യാപിച്ചു. രണ്ടു വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം വീട്ടിലിരുന്നാണ് ഫയലുകൾ നോക്കിയത്. സമരം അനിശ്ചിതമായി നീണ്ടതോടെ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകളുമായി പ്രമുഖരെത്തി. സർക്കാർ വിസിയെ മാറ്റി നിർത്തി അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് എസ്എഫ്ഐ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ആ സമരം തെറ്റായിരുന്നു എന്നു തോന്നുന്നില്ല. –പ്രദീപ്കുമാർ പറഞ്ഞു.

∙ വിളനിലത്തിന് യോഗ്യത കുറവോ, കൂടുതലോ ?

കെ. കരുണാകരൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇ.ടി.മുഹമ്മദ് ബഷീർ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും ആയിരുന്ന കാലത്താണ് വിളനിലം സമരം നടക്കുന്നത്. ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി, യുഎസിലെ ടെമ്പിൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇരട്ട ഡിലിറ്റ് നേടിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു ബിരുദത്തിന് അംഗീകാരമില്ല എന്ന് ആരോപിച്ച് ആയിരുന്നു സമരം. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നു ലഭിച്ച ഓണററി പിഎച്ച്ഡി ആയിരുന്നു പ്രശ്നം. ആ പിഎച്ച്ഡിക്കു മുന്നിൽ വിളനിലം നേടിയ മറ്റെല്ലാ ബിരുദങ്ങളും അംഗീകാരങ്ങളും അവഗണിക്കപ്പെട്ടു. വ്യാജ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ വിസി രാജി വയ്ക്കണം എന്നായിരുന്നു ആവശ്യം.

വിസി നിയമനത്തിനായി വിളനിലം സമർപ്പിച്ച ബയോഡേറ്റയിൽ അംഗീകാരമില്ലാത്ത ഒരു സർവകലാശാലയുടെ പിഎച്ച്ഡി കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നും അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിസി സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ യോഗ്യത ഇല്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആദ്യം പ്രസ്താവന ഇറക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ശിഷ്യൻമാരായ രണ്ട് ജേണലിസം വിദ്യാർഥികൾ ആയിരുന്നു. അതിനു ശേഷമാണ് ഈ വിഷയം എസ്എഫ്ഐ ഏറ്റെടുത്തത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ ചെയർമാൻ ആയിരുന്ന സുനിൽ സി. കുര്യൻ, എസ്എഫ്ഐ നേതാക്കൾ ആയിരുന്ന പ്രദീപ്കുമാർ, യു.പി.ജോസഫ്, ബി.സത്യൻ, കെ.എച്ച് ബാബുജാൻ എന്നിവരാണ് സമരത്തിനു നേതൃത്വം നൽകിയത്. ഈ സമരം ഇപ്പോൾ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.

∙ എകെജി സെന്റർ അളന്നു, വിളനിലത്തെ തടഞ്ഞു

എകെജി സെന്ററിന്റെ ഭൂമിയും വിളനിലവും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം. എ.കെ. ആന്റണി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന കാലത്ത് കേരള സർവകലാശാലാ ക്യാംപസിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ച ഭൂമിയിലാണ് എകെജി സെന്റർ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് സർവകലാശാലാ സെനറ്റ് യോഗം ചേർന്ന് കൂടുതൽ ഭൂമി എകെജി സെന്ററിനു നൽകി. എകെജി സെന്ററിനു സർവകലാശാല നൽകിയ ഭൂമിയെക്കാൾ കൂടുതൽ അവർ കയ്യേറി എന്ന് ആരോപണം ഉയർത്തി ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അക്കാലത്ത് സമരം നടന്നിരുന്നു. വിളനിലം വിസിയായി ചുമതല ഏറ്റതിനെ തുടർന്ന് സർവകലാശാലയുടെ ഭൂമി മുഴുവൻ അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്താൻ ഉത്തരവിട്ടു. ഇതാണ് സിപിഎമ്മിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത് എന്ന് ആക്ഷേപം ഉണ്ട്. എന്തായാലും സിപിഎം നേതാവ് ഇ.കെ. നായനാർ വിളനിലത്തെ പുറത്താക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗവർണറെ സമീപിച്ചതോടെ സമര രംഗം ചൂടായി.

സമരം മുറുകിയപ്പോൾ 6 മാസത്തേക്ക് അവധിയിൽ പോകാൻ വിസിയോട് സർക്കാർ നിർദേശിച്ചു. അന്നത്തെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി ഡോ.ഡി.ബാബു പോളിന് ആയിരുന്നു പകരം വിസിയുടെ ചുമതല. അന്വേഷണ കമ്മിഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗ്യത വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. കമ്മിഷൻ റിപ്പോ‍ർട്ടിൽ കുറ്റ വിമുക്തനാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് വിളനിലം വിസി സ്ഥാനത്തു മടങ്ങി എത്തി. അതോടെ എസ്എഫ്ഐ, ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതൃത്വം സമരം കടുപ്പിച്ചു. ഓഫിസിൽ എത്താൻ നിവൃത്തി ഇല്ലാതായപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്നാണ് അദ്ദേഹം സർവകലാശാല ഭരിച്ചത്. വീട്ടിൽ തന്നെ സിൻഡിക്കറ്റ് യോഗവും ചേർന്നു.

∙ ‘‘ഇന്ന് എന്താ വിളനിലം സമരം ഇല്ലേ’’

വിസിയുടെ അടുക്കള സിൻഡിക്കറ്റിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്നു മുൻ മന്ത്രി ജി.സുധാകരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിപിഎം സിൻഡിക്കറ്റ് അംഗങ്ങൾ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു. ആലപ്പുഴയിലെ അധ്യാപക നേതാവ് ആയ കെ.വി. ദേവദാസും അദ്ദേഹത്തിന് ഒപ്പം അക്കാലത്ത് സിൻഡിക്കറ്റ് അംഗം ആയിരുന്നു.തുടർച്ചയായി 3 സിൻഡിക്കറ്റ് യോഗത്തിൽ അവർ എത്തിയില്ല. അതോടെ സിപിഎമ്മിന്റെ 6 സിൻഡിക്കറ്റ് അംഗങ്ങളെ വിസി പുറത്താക്കി.

സർവകലാശാലാ ഫയലുകൾ വിസിയുടെ വീട്ടിലേക്കു കൊടുത്തു വിട്ടാണ് നോക്കിയിരുന്നത്. ചില ദിവസങ്ങളിൽ കനത്ത പൊലീസ് സന്നാഹത്തോടെ വിസി ഓഫിസിൽ എത്തുമായിരുന്നു. സമരക്കാർ തടയുമ്പോൾ ലാത്തിച്ചാർജ് നടക്കും. വിളനിലത്തിന്റെ കാറിനു മുന്നിൽ ചാടിയ എസ്എഫ്ഐ നേതാവ് യു.പി. ജോസഫിനെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പോയത്. സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെയും സർവകലാശാലയുടെയും പരിസരം യുദ്ധക്കളമാക്കി മാറ്റിയ സമരം ആയിരുന്നു അത്. സർക്കാരിനെതിരായ മറ്റു പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ നിന്നു ജനശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ വിളനിലം സമരത്തെ കെ.കരുണാകരൻ തന്ത്ര പൂർവം വിനിയോഗിച്ചു. പ്രശ്ന രഹിത ദിവസങ്ങളിൽ ‘‘ഇന്ന് എന്താ വിളനിലം സമരം ഇല്ലേ’’ എന്നു പോലും കരുണാകരൻ തമാശയായി ചോദിക്കുമായിരുന്നു. എസ്എഫ്ഐ നടത്തിയ സമരത്തെ അതേ നാണയത്തിൽ കെ.സി. വേണുഗോപാലിന്റെയും ചെമ്പഴന്തി അനിലിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ കെഎസ്‍യു പ്രവർത്തകർ നേരിട്ടിരുന്നു.

സർവകലാശാലാ ജീവനക്കാരുടെ കോൺഗ്രസ് സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറി ആർ.എസ്.ശശികുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിളനിലത്തിനു സംരക്ഷണ വലയം തീർത്തത്. അതിന്റെ പേരിൽ ശശികുമാറിന്റെ വീട് സമരക്കാർ എറിഞ്ഞു തകർത്തു. വിസിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഫയലുകൾ കൊണ്ടു പോകുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് റജിസ്ട്രാർ പി.വിജയചന്ദ്രൻ നായരുടെ സ്വന്തം കാർ സമരക്കാർ അടിച്ചു തകർക്കുകയുണ്ടായി. വിളനിലത്തിന് അനുകൂലമായി നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മുൻ വിസി ഡോ. സാമുവേൽ മത്തായിയെയും ഭാര്യയെയും ശംഖുമുഖത്തു വച്ച് ആക്രമിച്ചു. വിസിക്ക് എതിരായ സമരങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നടന്ന അക്കാദമിക് കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഡോ. സാമുവേൽ മത്തായി ആയിരുന്നു.ഇതാണ് സമരക്കാരെ ചൊടിപ്പിച്ചത്.

കേരള സർവകലാശാല.

∙ കോപ്പിയടിയിൽ കുടുങ്ങി, സമര വീര്യം കുറഞ്ഞോ ?

ഇതിനിടെയാണ് സമരത്തിനു നേതൃത്വം നൽകിയ എസ്എഫ്ഐ നേതാവ് സംസ്കൃത കോളജിൽ കോപ്പി അടിക്കുന്നതായി വിസിക്കു വിവരം ലഭിച്ചത്. വിവിധ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങി വിദ്യാർഥികളെ കണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ പകർത്തുക ആയിരുന്നു. ഉത്തരക്കടലാസ് അതേപടി പകർത്തി വച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തും എന്നതിനാൽ ആണ് പലരുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കോപ്പിയടിച്ചത്. അധ്യാപകരുടെ സഹായത്തോടെ ആയിരുന്നു ഈ കോപ്പിയടി. ഈ കോളജിലെ മുഴുവൻ ഉത്തരക്കടലാസുകളും വിസി നേരിട്ടു വരുത്തി പരിശോധിച്ചു.എല്ലാ ഉത്തരക്കടലാസുകളും അദ്ദേഹം സമയം എടുത്ത് വായിച്ചു. ഓരോ ഉത്തരവും ഏതൊക്കെ വിദ്യാർഥികളുടെ കടലാസിൽ നിന്നാണ് കോപ്പിയടിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം കൃത്യമായി കണ്ടെത്തി. ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ സമിതിയെ നിയോഗിക്കുകയും അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എസ്എഫ്ഐ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ 4 വിദ്യാർഥികളെ ഡീബാർ ചെയ്യുകയും ആയിരുന്നു.

അതോടെ സമരം തളർന്നു. തുടർന്ന് അനുരഞ്ജന ശ്രമമാണ് നടന്നത്. പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായി പ്രമുഖർ മുൻകയ്യെടുത്തതോടെ എസ്എഫ്ഐക്കു സമരം നിരുപാധികം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. പിൽക്കാലത്ത് ഇഎംഎസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ സമ്മേളനത്തിലേക്കു വിളനിലത്തെ സിപിഎം തന്നെ ക്ഷണിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ച അംഗീകാരം ആയി മാറി.

