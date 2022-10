കുപ്പിയിൽ പടക്കം പൊട്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമം 21കാരൻ തടഞ്ഞു; കുട്ടികൾ കുത്തിക്കൊന്നു

മുംബൈ. ചില്ല് കുപ്പിക്കുള്ളിൽ വച്ച് പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നത് തടഞ്ഞ 21കാരനെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മൂന്ന് കുട്ടികൾ ചേർന്ന് കുത്തിക്കൊന്നു. മുംബൈ ശിവാജി നഗറിലാണ് സംഭവം. ദീപാവലി ആഘോഷത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന വാക്കുതർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത്. സുനിൽ ശങ്കർ നായിഡുവാണ് കുട്ടികളുടെ കുത്തേറ്റ് മരിച്ചത്. ദീപാവലിക്ക് ചില്ല് കുപ്പിക്കുള്ളിൽ വച്ച് പടക്കം െപാട്ടിക്കാൻ കുട്ടികൾ ശ്രമിച്ചു. ഇത് കണ്ട സുനിൽ കുട്ടികളെ വിലക്കുകയും ശകാരിക്കുകയും ചെയ്തു. 12,14,15 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെയാണ് ഇയാൾ വിലക്കിയത്.



ഇതോടെ കുട്ടികളും സുനിലും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമായി. കുട്ടികൾ സംഘം ചേർന്ന് ഇയാളെ മർദിക്കാനും തുടങ്ങി. ഇതിനിടെ ഒരു കുട്ടി കത്തിയെടുത്ത് സുനിലിന്റെ കഴുത്തിൽ കുത്തിയ ശേഷം ഓടി രക്ഷപെടുകയായിരുന്നു. നാട്ടുകാർ ഇയാളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. രണ്ടു കുട്ടികളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഒരാൾ ഒളിവിലാണ്.

English Summary: Mumbai Minors kill youth after being stopped for bursting firecracker in glass bottle