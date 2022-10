ഋഷി സുനക് ഇന്നു ചുമതലയേൽക്കും; ചാൾസ് രാജാവിനെ സന്ദർശിക്കും

ലണ്ടൻ∙ ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഋഷി സുനക് ഇന്നു ചുമതലയേൽക്കും. രാവിലെ ബക്കിങ്ഹാം പാലസിൽ ചാൾസ് മൂന്നാമൻ രാജാവിനെ സന്ദർശിച്ച് ആചാരപരമായ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാകും സ്ഥാനമേൽക്കുക.

സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ലിസ് ട്രസും രാവിലെ രാജാവിനെ സന്ദർശിക്കും. തുടർന്ന് 10.15ന് ഡൗണിങ് സ്ട്രീറ്റിലെ വസതിക്കു മുന്നിൽ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗം നടത്തും. ഇതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാകും രാജാവിനെ ഋഷി സുനക് സന്ദർശിക്കുക.

ബക്കിങ്ഹാം പാലസിൽനിന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ഡൗണിങ് സ്ട്രീറ്റിലെ പത്താം നമ്പർ വസതിയിലെത്തുന്ന പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി, 11.35ന് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം കാബിനറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ നിയമനവും ഉണ്ടാകും.

ഋഷിക്കും കുടുംബത്തിനും ഇത് ദീപാവലി സമ്മാനം കൂടിയാണ്, ലോകമെങ്ങുമുള്ള ഇന്ത്യക്കാർക്കും. ബ്രിട്ടനിലെ 20 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിനും ഋഷിയുടെ ഈ സ്ഥാനലബ്ധി ദീപാവലി ദിനത്തിൽ ഇരട്ടി മധുരമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്.

