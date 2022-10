ഒരു മാധ്യമത്തെയും വിലക്കിയിട്ടില്ല: വിശദീകരണവുമായി രാജ്ഭവൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയെന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണവുമായി രാജ്ഭവൻ. ഒരു മാധ്യമത്തെയും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽനിന്ന് വിലക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് രാജ്ഭവൻ വ്യക്തമാക്കി. ഗവർണറുടെ അഭിമുഖത്തിനായി രേഖാമൂലം അഭ്യർഥിച്ച മാധ്യമങ്ങളെ ഒരു സമയം നിശ്ചയിച്ച് കാണുകയായിരുന്നു. ഇതിനെ വാർത്താ സമ്മേളനമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയായിരുന്നെന്നും രാജ്ഭവൻ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Rajbhavan explanation on allegation against governor that he banned medias