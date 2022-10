ബുദ്ധിജീവികളും മമതക്കെതിരെ; തൃണമൂലിനെ ജനങ്ങളും ‘കൈവിടുന്നോ’? ബംഗാളിൽ ഇനി?

കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായി പശ്ചിമ ബംഗാള്‍‌ അടക്കി ഭരിക്കുന്ന തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെയും മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുടെയും കാൽച്ചുവട്ടിലെ മണ്ണ് ഒലിച്ചുപോകാൻ തുടങ്ങിയോ? ബംഗാളിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങൾ അത്തരമൊരു സൂചനയിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. 34 വർഷം ബംഗാള്‍ ഭരിച്ച ഇടതുപക്ഷത്തെ തകർത്തു തരിപ്പണമാക്കാൻ മമതയ്ക്ക് സഹായകമായ ഘടകങ്ങളൊക്കെ അവർക്കെതിരെ തിരിയുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ ബംഗാളിൽ കാണുന്നത്. ഒപ്പം പാർട്ടി നേതാക്കള്‍ക്കുമേൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ നിരന്തരമായ അന്വേഷണങ്ങളും. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളെ ചെറുത്ത് ജനങ്ങളെ ഒപ്പം നിർത്താൻ മമതയ്ക്കും തൃണമൂലിനും സാധിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യം പല കോണുകളിൽ നിന്നും ഉയരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിന് മമതയ്ക്ക് സാധിക്കാതെ വരികയും ഇതിന്റെ ഗുണഫലം മറ്റാർക്കെങ്കിലും ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ അത് ബിജെപിക്കാണോ ഇടതുപക്ഷത്തിനാണോ എന്ന ചോദ്യവും ഉണ്ട്. അധികാരത്തിൽ നിന്നു പുറത്തായതിനു ശേഷം നിലനിൽപ്പിനായി പൊരുതുന്ന ഇടതുപക്ഷം തിരിച്ചുവരവിനായി എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ബിജെപിയാകട്ടെ, ഇപ്പോൾ ബംഗാളിലെ മുഖ്യപ്രതിപക്ഷമാണ്. ഭരണ പാർട്ടിയെ നിരന്തരം വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തായാലും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ജോലി ആവശ്യപ്പെട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് പാസായവർ നടത്തിയ സമരത്തെ അർധരാത്രി പൊലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് തകർത്ത നടപടിക്കെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറുന്നുണ്ട്. നന്ദിഗ്രാം, സിംഗൂർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടതുപക്ഷ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തൃണമൂലിലേക്ക് എത്തിയ ബംഗാളിലെ എഴുത്തുകാരും അക്കാദമിക്കുകളും സിനിമാ പ്രവർത്തരും അടങ്ങുന്ന ബുദ്ധിജീവി സമൂഹം മമതയ്ക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം.

∙ അർധരാത്രിയിൽ അരങ്ങേറിയ ഒഴിപ്പിക്കൽ

2014–ൽ ടീച്ചേഴ്സ് എലിജിബിറ്റി ടെസ്റ്റ് പാസായവർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം അർധരാത്രിയിൽ പോലീസ് അടിച്ചമർത്തിയ സംഭവത്തിലാണ് ബുദ്ധിജീവികളും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും മമത ബാനർജി സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2014ൽ പാസായതാണെങ്കിലും 2016ലും 2021ലും റിക്രൂട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടി ക്രമങ്ങളിലൂടെ തങ്ങൾ കടന്നു പോയി എന്നും എന്നാൽ ഇതുവരെ നിയമന ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടില്ല എന്നുമാണു പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ നിയമന ഉത്തരവ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റിലൂടെ കടന്നു പോകണമെന്നാണ് സംസ്ഥാന പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ നിലപാട്.

ടീച്ചേഴ്സ് എലിജിബിറ്റി ടെസ്റ്റ് പാസായ 500–ഓളം വരുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികളാണ് കൊൽക്കത്തയിലെ സാൾ‌ട്ട് ലേക്കിൽ തങ്ങൾക്ക് നിയമന ഉത്തരവ് നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നട‌ത്തിയത്. എന്നാൽ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 12.30–ഓടെ എത്തിയ വൻ പൊലീസ് സംഘം ബലം പ്രയോഗിച്ച് സമരക്കാരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. മിക്കവരെയും പൊലീസ് വാനിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥലത്തു നിന്ന് മാറ്റിയത്.

ജ്യോതി ബസു, ബുദ്ധദേബ് ഭട്ടാചാര്യ ((Photo by DESHAKALYAN CHOWDHURY / AFP)

∙ തെരുവിലിറങ്ങിയ ബുദ്ധിജീവികളിൽ മമതയ്ക്കൊപ്പം നിന്നവരും

പൊലീസ് നടപടിക്കെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധമുയർന്നതോടെ എഴുത്തുകാരും അക്കാദമിക്കുകളും ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരും അടങ്ങുന്നവർ ശനിയാഴ്ച പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവിലിറങ്ങി. വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകയും മുൻ വൈസ് ചാൻസലറുമായ പ്രബിത സർക്കാർ, സിനിമ സംവിധായകൻ അനിക് ദത്ത, കവി മന്ദാക്രാന്താ സെൻ, അക്കാദമിക് മാലിനി ഭട്ടാചാര്യ, അഭിനേതാക്കളായ ബാദ്ഷ മൈത്ര, ദേബ്ദത്ത് ഘോഷ്, ശ്രീലേഖ മിത്ര തുടങ്ങി നിരവധി പേരാണു മമതാ ബാനർജി സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. സിപിഎം നേതാക്കളായ ബിമൻ ബസു, മുഹമ്മദ് സലീം, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അബ്ദുൾ മന്നൻ തുടങ്ങിയവരും ഇവർക്കൊപ്പം ചേരുകയും ചെയ്തു. ഏതെങ്കിലും സംഘടനയുടെ പേരി‍ൽ ആയിരുന്നില്ല പ്രതിഷേധമെങ്കിലും സിപിഎം സഹയാത്രികരായ ബുദ്ധിജീവികളാണ് പ്രതിഷേധത്തിൽ അണി നിരന്നത് എന്നാണു തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത്.

‘അവിടെ സമരമിരുന്നവർ ന്യായമായ ആവശ്യമാണ് ഉയർത്തിയത്. അവരുടെ ന്യായമായ ആവശ്യമായ ജോലി നൽകുന്നതിനു പകരം സർക്കാർ ചെയ്തത് അർധരാത്രിയിൽ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല’, എന്നാണ് ബാദ്ഷ മൈത്ര പ്രസംഗിച്ചത്. ഒരു വിധത്തിലും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് അനിക് ദത്തയെ ഉദ്ധരിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.മാത്രമല്ല, നന്ദിഗ്രാം പ്രതിഷേധ കാലം മുതൽ‌ മമത ബാനർജിക്കൊപ്പം നിലകൊള്ളുന്ന പ്രശസ്ത സംവിധായിക അപർണ സെൻ, എഴുത്തുകാരൻ ശിർശേന്ദു മുഖോപാധ്യായ തുടങ്ങിയവരും സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി. ‘‘അടിസ്ഥാനപരമായ ജനാധിപത്യ അവകാശം പോലും അട്ടിമറിക്കുകയാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ.

യാതൊരു അക്രമവും കാണിക്കാത്ത സമരത്തിനു നേരെ സെക്ഷൻ 144 പ്രയോഗിക്കുക, എന്തിന്? ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധവും അധാർമികവുമായ ബംഗാൾ സർക്കാരിന്റെ നടപടിയെ ഞാൻ അപലപിക്കുന്നു’’, അപർണ സെൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ‘‘കുറെ നാളായി തുടരുന്ന സമരമാണിത്. സർക്കാർ ഇത് ഗൗരവത്തിലെടുക്കുകയും പ്രതിഷേധക്കാരുമായി സംസാരിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്. അതല്ലെങ്കിൽ അത് ജനങ്ങളിൽ മോശം പ്രതീതിയുണ്ടാക്കും’’, മുഖോപാധ്യായ പറഞ്ഞു. അഭിനേതാക്കളും പ്രമുഖ നാടക പ്രവർത്തകരുമായ കൗശിക് സെൻ, ബിഭാഷ് ചക്രബർത്തി തുടങ്ങിയവരും സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചവരാണ്.

എന്നാൽ ബംഗാളിലെ ‘ഭദ്രലോക്’ ആയ ബുദ്ധിജീവി സമൂഹത്തിന്റെ വിമർശനങ്ങളെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് പാർട്ടിക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും അവർ അവകാശപ്പെട്ടു. ‘‘പ്രതിഷേധ റാലിയിൽ പങ്കു ചേർന്നവരൊക്കെ സിപിഎം ബുദ്ധിജീവികളെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നവരാണ്. നിയമസഭയിൽ ഒരു സീറ്റ് പോലും ഇല്ലാത്തവരാണ് സിപിഎം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇതൊന്നും ഗൗരവകരമായി ബാധിക്കില്ല. നിലവിലെ പ്രശ്നം സർക്കാർ ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കുകയും അത് പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യും’’, എന്നാണ് വിഷയത്തിൽ തൃണമൂലിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവും എംപിയുമായ സൗഗത റോയ് പ്രതികരിച്ചത്.

തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നം (ഫയൽ ചിത്രം)

∙ പാർഥ ചാറ്റര്‍ജി ജയിലിൽ തന്നെ

നേരത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് നിയമന കുംഭകോണ കേസിൽ പ്രമുഖ തൃണമൂൽ നേതാവും മന്ത്രിയുമായിരുന്ന പാർഥ ചാറ്റർജിയേയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ മാണിക് ഭട്ടാചാര്യയേയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അന്നു മുതൽ ഈ വിഷയത്തിൽ തൃണമൂൽ പ്രതിരോധത്തിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ ഇ.ഡി പാർഥ ചാറ്റർജിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെ തന്നെ തൃണമൂലിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. പാർഥ ചാറ്റർജി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോഴാണ് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കുംഭകോണം അരങ്ങേറിയത്. യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് പകരം പണം വാങ്ങി വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ നിയമിച്ചു എന്നാണ് ആരോപണം. ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, ചാറ്റർജിയുടെ അടുത്ത അനുയായി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നടി കൂടിയായ അർപ്പിത മുഖർജിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 50 കോടി രൂപയും മറ്റ് വിലപിടിപ്പുള്ളതും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ബംഗാളി സമൂഹത്തിൽ തൃുണമൂൽ കോൺഗ്രസിനുള്ള സ്വീകാര്യതയെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ച സംഭവങ്ങളിലൊന്നാണിത്.

ഏതു വിധത്തിലും ഈ അഴിമതി വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ മാറ്റാനുള്ള ഭരണ കക്ഷിയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉദ്യോഗാർഥികളെ തല്ലിച്ചതച്ച പൊലീസ് നടപടി തിരിച്ചടിയായത് എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. അതേ സമയം, തൃണമൂൽ സർക്കാര്‍ നടത്തുന്ന അഴിമതികൾക്കെതിരെ ബംഗാളിലെ പൗരസമൂഹത്തെ ഒപ്പം കൂട്ടാനാണു സിപിഎം ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പ്രത്യേകിച്ച് തൃണമൂലിെന ഏറെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന ടീച്ചർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അഴിമതി കേസിൽ.

∙ തൃണമൂൽ ചരിത്രം മറക്കരുതെന്ന് ഒരു വിഭാഗം

ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തെ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും തൃണമൂലിലെ ഒരു വിഭാഗം ഈ സമരത്തെ ലഘുവായി എടുക്കരുതെന്നും അത് പാർട്ടിയുടെ പ്രതിച്ഛായയെ തന്നെ ബാധിക്കുമെന്നും അഭിപ്രായമുള്ളവരാണ്. 2010ൽ ഈ ബുദ്ധിജീവികൾ അന്നത്തെ ഇടതു സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചപ്പോൾ ആ വിമർശനം തള്ളിക്കളയുകയാണ് അന്ന് സിപിഎം അടക്കമുള്ള പാര്‍ട്ടികളുടെ നേതാക്കൾ ചെയ്തത് എന്ന് തൃണമൂലിലെ ഒരു വിഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മമത ബാനർജിക്ക് അനുകൂലമായി ബംഗാളി സമൂഹത്തിൽ ഇടതു വിരുദ്ധ വികാരം ശക്തമാകാൻ ബുദ്ധിജീവി സമൂഹത്തിന്റെ നിലപാട് കാരണമായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിലയിരുത്തലുകൾ. ഇടതുമുന്നണിക്ക് അന്ന് അധികാരം നഷ്ടമായി എന്നു മാത്രമല്ല, മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ പോലും അതിനു ശേഷം ഉയരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

2021–ല തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃണമൂൽ രണ്ടു സീറ്റുകൾ കൂടുതൽ നേടിയപ്പോൾ ബിജെപി മൂന്നു സീറ്റിൽ നിന്ന് 74 സീറ്റുകൾ അധികം നേടി 77 ആക്കി. അതുവഴി ബംഗാളിലെ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയാവുകയും ചെയ്തു. സംയുക്തമായി മത്സരിച്ച സിപിഎം 26 സീറ്റുകളും കോൺഗ്രസ് 44 സീറ്റുകളും നഷ്ടപ്പെട്ട് സംപൂജ്യരായി.

2021-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പുള്ള പ്രചരണത്തിൽ ബിമൻ ബോസ്, സീതാറാം യെച്ചൂരി, ഭൂപേഷ് ബാഗേൽ, ഡി. രാജ, അധീർ ര‍ഞ്ജൻ ചൗധരി എന്നിവർ (PTI Photo/Ashok Bhaumik)

2014–ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ട് സീറ്റാണ് സിപിഎം നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടതുമുന്നണിക്ക് കിട്ടിയത്. 2004-ൽ 35 സീറ്റും 2009–ല്‍ 15 സീറ്റുമായിരുന്നു ഇടതുമുന്നണിയുടെ സമ്പാദ്യം. തൃണമൂലിന് 2009–ൽ 19 സീറ്റ് ലഭിച്ചെങ്കിൽ 2014–ൽ ഇത് 34–ആയി ഉയർന്നു. എന്നാൽ 2019–ല്‍ ഇതു കുറഞ്ഞ് 22 ആയി. ഈ സമയത്താണ് 2014–ൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 2 ലോക്സഭാ സീറ്റുകള്‍ ബിജെപി 2019–ൽ 18 ആക്കി ഉയർത്തിയത്. 2019–ൽ ആകട്ടെ, ഇടതുമുന്നണിക്ക് ആകെയുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് സീറ്റുകൾ കൂടി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

അതായത്, അന്ന് സിപിഎമ്മിൽ നിന്ന് കൊഴി‍ഞ്ഞു പോയ വോട്ടുകൾ മുഴുവൻ ചെന്നു ചേർന്നത് തൃണമൂലിലാണ്. സിംഗൂർ‌, നന്ദിഗ്രാം പ്രശ്നത്തിൽ 2005 മുതൽ മമത ബാനർജി നയിച്ച പ്രതിഷേധമായിരുന്നു 2009–ൽ തൃണമൂലിന് 19 സീറ്റും സഖ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസിന് ആറു സീറ്റും നേടിക്കൊടുത്തത്. 2007–ൽ നന്ദിഗ്രാമിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ അതിക്രമത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 14 പേരാണ്. അതുവരെ ഇതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം നിന്ന ബുദ്ധിജീവി സമൂഹം, സാംസ്കാരിക പ്രവര്‍ത്തർ അന്നും പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവിലിറങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് 34 വര്‍ഷത്തെ ഇടതു ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച് മമത ബാനർജി 2011–ൽ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായത്.

ബുദ്ധദേബ് ഭട്ടാചാര്യ (ഫോട്ടോ– പിടിഐ)

ഇതാണ് ചരിത്രമെന്നിരിക്കെ, ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവവികാസങ്ങളെ അത്ര നിസാരമായി കാണരുതെന്നും ചരിത്രം അതാണ് ഓര്‍മപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നും തൃണമൂലിലെ ഒരുവിഭാഗം നേതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അന്ന് സിപിഎമ്മിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോയ മധ്യവർഗ വോട്ടുകൾ മുഴുവൻ തൃണമൂലിലേക്ക് പോയെങ്കിൽ ഈ വോട്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ബിജെപിയിലേക്കാണ് പോവുന്നത്. നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ സിപിഎം അടക്കമുള്ള ഇടതുപാർട്ടികൾ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളും ധർണകളും സംഘടിപ്പിക്കുകയും ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പക്ഷേ അത് പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല എന്നു കാണാം. അതേ സമയം, ബിജെപിയാകട്ടെ, നാള്‍ക്കുനാൾ തങ്ങളുടെ സീറ്റ് നില ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

∙ ബിജെപിയിലേക്ക് പോയവരൊക്കെ മടങ്ങിയെത്തി, എന്നാൽ...

2021–ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുമ്പാണ് മമതയുടെ വലംകൈയായിരുന്ന സുവേന്ദു അധികാരി ഉൾപ്പെടെ വലിയ വിഭാഗം നേതാക്കൾ ബിജെപിയിലെത്തിയത്. അതിനും മുമ്പ് മമത ബാനർജിയുടെ വിശ്വസ്തനായിരുന്ന മുകുൾ റോയിയും ബിജെപിയിലെത്തിയിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ആഭ്യന്ത്ര മന്ത്രി അമിത് ഷായുമടക്കം ബിജെപിയുടെ മുൻനിര നേതാക്കളടക്കം ബംഗാളിൽ തമ്പടിച്ച് പ്രചരണം നടത്തി. 2019–ലെ ലോക്സഭയിലേക്ക് 18 സീറ്റുകൾ നേടാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസവുമായായിരുന്നു ബിജെപി പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങിയത്. മമതയ്ക്ക് ഭരണം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും വിജയിച്ചാൽ തന്നെ അധികം സീറ്റുകൾ ലഭിക്കില്ലെന്നും വിലയിരുത്തലുകൾ ഉയർന്നു. എന്നാൽ മുൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേതിനേക്കാൾ രണ്ട് സീറ്റുകൾ കൂടുതൽ നേടി തൃണമൂൽ ഭരണം നിലനിർത്തി.

2021-ൽ ബിജെപി ബംഗാളിൽ നടത്തിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിൽ നിന്ന്.

കനത്ത പരാജയമേറ്റതോടെ മുകുൾ റോയി അടക്കം ബിജെപിയിലേക്ക് പോയ വലിയ നിര പാർട്ടി നേതാക്കൾ തൃണമൂലിലേക്ക് തിരിച്ചത്തി. തുടക്കത്തിൽ കാര്യമായ അവകാശവാദങ്ങള്‍ക്കാെന്നും തയാറാകാതിരുന്ന ബിജെപി‌യാകട്ടെ, ബംഗാൾ പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. ടീച്ചേഴ്സ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അഴിമതി, ബിർഭൂം ജില്ലയിൽ‌ മമതയുടെ വിശ്വസ്തനും പാർട്ടി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമായ അനുബ്രത മണ്ഡലിനെ കാലി കടത്തു കേസിൽ സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവം, പാർഥ ചാറ്റര്‍ജിയുടെ അറസ്റ്റ്, സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഇവയിലൊക്കെ ബിജെപി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

തൃണമൂലിൽ നിന്ന് വലിയൊരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ തങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിലെത്തുമെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ അവകാശവാദം. തൃണമൂല്‍ കോൺഗ്രസിന്റെത് അഴിമതി ഭരണമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ഇക്കഴിഞ്ഞ െസപ്റ്റംബർ മധ്യത്തിൽ നടത്തിയ സെക്രട്ടറിയേറ്റിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ച് അക്രമാസക്തമായിരുന്നു. ബിജെപി പ്രവർത്തകർ തോക്കുകളും ബോംബുകളുമായാണ് എത്തിയതെന്ന് മമത ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

∙ ദിനംപ്രതി കൂടുന്ന തമ്മിൽത്തല്ല്

തൃണമൂലിൽ വിവിധ നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള അധികാര തർക്കങ്ങൾ മുമ്പും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫലമായി മുതിർന്ന നിരവധി നേതാക്കൾ പാർട്ടി വിടുകയും ചിലരൊക്കെ തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടിയിൽ ഇപ്പോഴും ഈ ആഭ്യന്തര പടലപ്പിണക്കങ്ങൾ കൂടുതലാണ് എന്നതിന്റെ അടയാളമായിരുന്നു ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവും മമതയുടെ അടുപ്പക്കാരനുമായ സുദീപ് ബന്ദോപാധ്യായയും മുതിർന്ന മറ്റു നേതാക്കളും തമ്മിൽ നടന്ന പരസ്യ വിഴുപ്പലക്കൽ.

ഈ മാസം ദുർഗാ പൂജയോട് അനുബന്ധിച്ച് ബന്ദോപാധ്യായ് തൃണമൂല്‍ വിടുകയും ഇപ്പോൾ ബിജെപിയുടെ നോർത്ത് കൽക്കത്ത പ്രസിഡന്റായി നിയമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തി എന്നാണ് ആരോപണം. ഈ സമയത്ത് സംസ്ഥാന പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മമതയുടെ ബദ്ധശത്രുവും ബിജെപി നേതാവുമായി സുവേന്ദു അധികാരി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് മുതിർന്ന നേതാവും എംഎൽഎയുമായ തപസ് റോയിയാണ്. എന്തു സന്ദേശമാണ് ഇത്തരം സന്ദർശനങ്ങൾ പാര്‍ട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകുന്നത് തുടങ്ങി രൂക്ഷമായാണ് റോയി പ്രതികരിച്ചത്. പാർട്ടിയുടെ നോർത്ത് കൊൽക്കത്ത യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റായി റോയിക്കു പകരം ബന്ദോപാധ്യായയെ നിയമിച്ചതു മുതൽ ഇരുവരും തമ്മിൽ അത്ര രസത്തിലല്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്‍.

എന്നാൽ വിമർശനം റോയിയിൽ നിന്നില്ല. മുതിർന്ന മറ്റൊരു നേതാവും ലോക്സഭയിലെ സഹപ്രവർത്തകനുമായ സൗഗത റോയിയും കടുത്ത വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ വീടുകളിൽ പോകാതിരിക്കന്നതാണ് നല്ലതെന്നും തപസ് റോയി തെറ്റായൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. സൗഗത റോയിയെ മമത ബാനർജി ദുർഗാ പൂജ ചടങ്ങിലേക്ക് വിളിച്ചില്ല എന്നതും സംസ്ഥാനത്ത് ചർച്ചയായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ റോയിയെ മാനസിക രോഗാശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബന്ദോപാധ്യായ പ്രതികരിച്ചത്. എന്തായാലും തൃണമൂലിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ മൂടിവയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നതിലുമധികമാണെന്നാണ് ഓരോ ദിവസവും പുറത്തു വരുന്ന സംഭവവികാസങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത്.

മമത ബാനർജിയും മുകുൾ റോയിയും (ഫയൽ ചിത്രം)

∙ താരങ്ങളെ കൂട്ടാൻ ബിജെപിയിലും തിരക്ക്

ബംഗാളിലെ സാമൂഹ്യ, സാംസ്കാരിക ലോകത്തെ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കിയ തൃണമൂലിന്റെ തന്ത്രം തന്നെയാണ് കുറെക്കാലമായി ബിജെപിയും സംസ്ഥാനത്ത് പയറ്റുന്നത്. വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ബംഗാളി സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന എഴുത്തുകാരേയും അക്കാദമിക്കുകളെയും സിനിമ പ്രവർത്തകരെയുമൊക്കെ ബിജെപിയും സമീപിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച വിശ്രുത നടൻ സൗമിത്ര ചാറ്റർജിക്കു പുറമെ ഇടതുപക്ഷത്തോട് ചേർന്നു നിന്നിരുന്ന പ്രശസ്ത നാടക–സിനിമ നടൻ മനോജ് മിത്ര തുടങ്ങിയവരെ 2015–ൽ അന്ന് പാർട്ടി പ്രസിഡന്റായിരുന്ന അമിത് ഷാ കൊൽക്കത്തയിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ ഇരുവരും ഇത് നിരസിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും അന്നത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

2019–ൽ ആർഎസ്എസ് തലവൻ മോഹൻ ഭാഗവത് പ്രശസ്ത ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതജ്ഞൻ ഉസ്താത് റഷീദ് ഖാനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. പ്രശസ്ത സരോദ് വാദകൻ തേജേന്ദ്ര മജുംദാറുമായി 2020–ലും അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അമിത് ഷായും അദ്ദേഹവുമായി കൂടിക്കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 2021-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുമ്പും ബിജെപി ഇത് വ്യാപകമായി പയറ്റിയിരുന്നു. അതോടെയാണ് അതുവരെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കിയിരുന്ന ബംഗാളി സിനിമ ലോകത്തെ പ്രമുഖർ ബിജെപിയിലേക്ക് ചേക്കേറുന്നത്.

രൂപ ഗാംഗുലി, മിഥുൻ ചക്രവർത്തി എന്നിവർ 2021–ല്‍ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിക്കായി വോട്ടഭ്യർഥിക്കുന്നു (പിടിഐ ഫയൽ ചിത്രം)

പ്രമുഖ ബോളിവുഡ് താരമായിരുന്ന മിഥുൻ ചക്രവർ‌ത്തി തന്നെയായിരുന്നു ഇവരിലെ പ്രമുഖൻ. രാമായണം സീരിയലിലൂടെ പ്രശസ്തയായിരുന്ന രൂപാ ഗാംഗുലി അതിനും വളരെ മുമ്പേ ബിജെപിയിൽ എത്തിയിരുന്നു. തൃണമൂലിനോട് ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തിയിരുന്ന യഷ് ദാസ്‍ഗുപ്ത, ഹിരൺ ചാറ്റർജി തുടങ്ങിയ താരങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ബിജെപിയിലെത്തി. എന്നാൽ ഇവർക്കാർക്കും തന്നെ കാര്യമായ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതും പ്രധാനം. തൃണമൂൽ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ യൂത്ത് വിഭാഗം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിരുന്നു ഹിരൺ‌ ചാറ്റർജി.

രാമായണം സീരിയലിൽ ശ്രീരാമനായി വേഷമിട്ട അരുൺ ഗോവിൽ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നിരുന്നു. ബംഗാളിൽ അടക്കം പ്രചരണം നടത്തുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമതല. നടന്മാരായ രുദ്രാണി ഘോഷ്‌, രാജ് മുഖർജി, അശോക് ഭദ്ര, നടിമാരായ മീനാക്ഷി ഘോഷ്, മല്ലിക ബാനർജി, പാപ്പിയ അധികാരി, പർണോ മിത്ര, സൗമിലി ഘോഷ് ബിശ്വാസ്, പ്രശസ്ത ബംഗാളി നാടൻ പാട്ടുകാരൻ അസീം സർക്കാർ തുടങ്ങിയിവരൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ബിജെപിയിലെത്തുകയും ഏറെപ്പേരും പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയിൽ ഇടംനേടുകയും ചെയ്തവരാണ്.

ബംഗാളില്‍ 2021–ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി (Photo by Diptendu DUTTA / AFP)

∙ ‘ബുദ്ധി ജീവി’യും ‘ബുദ്ധ ജീവി’യും

നന്ദിഗ്രാമിനു ശേഷം ബംഗാളിലെ ബുദ്ധിജീവി സമൂഹം രണ്ടായി പിരിഞ്ഞുവെന്ന് പൊതുവെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ബംഗാളി ഭാഷയില്‍ ‘ബുദ്ധി–ജീബി’ (ഇന്റലക്ച്വലുകൾ) എന്നും ‘ബുദ്ധ ജീബി’ (മുഖ്യമന്ത്രി ബുദ്ധദേബ് ഭട്ടാചാർജിയെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ). സിപിഎമ്മിനൊപ്പം നിന്നിരുന്ന പലരും പാർട്ടിയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് തൃണമൂൽ വേദിയിലെത്തിയത് നന്ദിഗ്രാം സംഭവത്തോടെയാണ്.

വിശ്വഭാരതി സർവകലാശാലയുടെ മുൻ വൈസ് ചാൻസലറും പ്രശസ്ത പെയിന്ററുമായ ശുഭപ്രസന്ന ഭട്ടാചാർജി നന്ദിഗ്രാം സംഭവത്തെിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബുദ്ധദേബിന്റെ സർക്കാരിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ‘ഫാഷിസ്റ്റ്’ എന്നാണ്. ‘നന്ദിഗ്രാമിൽ വീണ്ടും ഉണ്ടായ അതിക്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എനിക്കൊരിക്കലും ഇത്തരമൊരു കാര്യവുമായി ചേർന്നു പോകാൻ സാധിക്കില്ല’, എന്നായിരുന്നു കൊൽക്കത്ത ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ നിന്നു വിട്ടു നിന്നു കൊണ്ട് അപർണ സെൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാൽ സൗമിത്ര ചാറ്റർജി ഇതിന് എതിരായി രംഗത്തു വന്നിരുന്നു. നന്ദിഗ്രാം പ്രശ്നത്തിൽ സിപിഎമ്മിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവർ ‘ബുദ്ധിജീവി’കളല്ല, മറിച്ച് ‘ബുദ്ദുജീവി’ (വിഡ്ഢി) കൾ ആണെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

ഒരു സമയത്ത് സിപിഎമ്മിന്റെ സാംസ്കാരിക മുഖങ്ങളായിരുന്ന പലരും പിന്നീട് തൃണമൂലിലേക്ക് ചായുന്നതാണ് നന്ദിഗ്രാമിനു ശേഷം കണ്ടത്. 2011–ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷത്തെ അട്ടിമിറിക്കാൻ‌ മമതയെ ഇവരുടെ പങ്കാളിത്തം ഏറെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നന്ദിഗ്രാമിനു ശേഷം സിപിഎം അനുകൂല സമരത്തിലും സിപിഎം പ്രതികൂല സമരത്തിലും പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ‌ ഗൗതം ഘോഷ് പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്നാണ് അന്നത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ‘നമ്മളും’ (സിപിഎം) ‘അവരും’ (പ്രതിപക്ഷം) എന്ന ബുദ്ധദേബിന്റെ പരാമർശത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സിപിഎം വിരുദ്ധ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ‘ഇത്തരമൊരു പ്രസ്താവന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് നടത്തുന്നത് മനസിലാക്കാം. പക്ഷേ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല.

ബുദ്ധദേബ് ഭട്ടാചാര്യ, സൗമിത്ര ചാറ്റർജി (സ്വപൻ മഹാപത്ര, പിടിഐ ഫയൽ ചിത്രം)

അദ്ദേഹം അത്തരമൊരു പ്രയോഗം നടത്താൻ പാടില്ലായിരുന്നു’ എന്നായിരുന്നു ഘോഷിന്റെ പ്രസ്താവന. ഈ പ്രസ്താവനകളൊക്കെ ബംഗാളി സമൂഹത്തിലെ മധ്യവർഗത്തിനു മേൽ സിപിഎമ്മിനുള്ള ആധിപത്യം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോന്നതായിരുന്നു. ഘോഷിനു പുറമെ അപർ‌ണ സെൻ, ഷാവോലി മിത്ര, ബിഭാസ് ചക്രവർത്തി തുടങ്ങിയവരൊക്കെ തൃണമൂലിനെ പിന്തുണച്ചവരാണ്. 2014, 2019 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് മുമ്പ് ദേവ്, നുസ്രത് ജഹാൻ, മിമി ചക്രവർത്തി തുടങ്ങിയ പ്രശസ്തരെയൊക്ക പാർട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടു വരാനും മത്സരരംഗത്തിറക്കി വിജയം കൊയ്യാനും മമതയ്ക്കായി. ബംഗാളി സമൂഹത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ബുദ്ധിജീവികളായ കൗശിക് സെൻ, ജോയ് ഗോസ്വാമി, ശുഭപ്രസന്ന, ഗൗതം ഘോഷ്, ദബോലിനി ദത്ത, സോയോനി ഘോഷ് തുടങ്ങിയവരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശക്തമായി ബിജെപിക്കെതിരെ രംഗത്തിറങ്ങുകയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനു വേണ്ടി പ്രചരണം നടത്തുകയും ചെയ്തവരാണ്.

എന്നാൽ മമത ബാനർജിയുടെ സർക്കാരിനെതിരെ ഈ സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുള്ള തന്നെ എതിർപ്പുകൾ ഉയർന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അപർണ സെൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രതികരണം. എന്നാൽ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി മമത ബാനർജി സർക്കാരിനെതിരെ പല വിഷയങ്ങളിലും എടുക്കുന്ന നിലപാടിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ അവർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വിമർശനം എന്നു കരുതുന്നവരും ഉണ്ട്.

മമത ബാനർജി 2009–ൽ നന്ദിഗ്രാമിൽ സംസാരിക്കുന്നു (അശോക് ഭൗമിക്, പിടിഐ ഫയൽ ചിത്രം)

∙ നോം ചോംസ്കിയും നന്ദിഗ്രാമും

നന്ദിഗ്രാം വിഷയത്തിൽ നോം ചോംസ്കിയുടെ ഇടപെടൽ സംബന്ധിച്ചും ബംഗാളിലേയും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ ബുദ്ധിജീവി ലോകത്തും ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു. ഇറാഖിനെ ആക്രമിച്ച അമേരിക്ക ഇറാനെയും ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നന്ദിഗ്രാമിന്റെ പേരിൽ വിശാല ഇടതുപക്ഷത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കരുതെന്നായിരുന്നു ചോംസ്കി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഒപ്പുവച്ച ഒരു പ്രസ്താവനയിലെ വാചകം. ഒപ്പം, തങ്ങൾ നന്ദിഗ്രാമിലെ കർഷകർക്കൊപ്പമാണെന്നും എന്നാൽ അവിടം വിട്ടുപോയവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നും സമാധാനം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു എന്നും മനസിലാക്കുന്നു എന്നും കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. വിദേശ സർവകലാശാലകളിൽ അടക്കം പഠിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി ഇന്ത്യൻ അക്കാദമിക്കുകളും ബുദ്ധിജീവികളും ഇതിൽ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണമാണ് ബംഗാളി സാഹിത്യ, സാംസ്കാരിക ലോകത്തെ വലിയ ശബ്ദമായിരുന്ന മഹാശ്വേതാ ദേവി, അരുന്ധതി റോയ്, സുമിത് സർക്കാർ തുടങ്ങിയവരിൽ നിന്നുണ്ടായത്. ‘നന്ദിഗ്രാം തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതും അവിടെ പൂർണ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതും തങ്ങളുടെ കോർപറേറ്റ് യജമാനന്മാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള സിപിഎം ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഏതു വിധത്തിലുള്ള എതിർപ്പും അവിടെ അടിച്ചമർത്തപ്പെടും’ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി കത്തിലെ വാചകങ്ങൾ.

മമത ബാനർജി (ഫയൽ ചിത്രം)

സിപിഎമ്മിന്റെ ബംഗാളിലെ മുഖപത്രമായ ഗണശക്തി ചോംസ്കിയുടെ പ്രസ്താവന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ചോംസ്കി നന്ദിഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് സിപിഎം വിരുദ്ധരും അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ‘നന്ദിഗ്രാമിൽ നടന്ന ഈ ഭീതിദമായ സംഭവങ്ങളിലും അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിലും ഇരയാക്കപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്’ എന്ന ചോംസ്കിയുടെ വാചകങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്ത പോസ്റ്റർ സിപിഎം വിരുദ്ധ റാലിയിൽ അപർണ സെൻ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇന്ത്യൊനീഷ്യ ആസ്ഥാനമായ സലീം ഗ്രൂപ്പിന് കെമിക്കൽ ഹബ് സ്ഥാപിക്കാനായി ആയിരിക്കണക്കിന് ഏക്കർ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഇടതു സർക്കാർ ശ്രമമാണ് അക്രമത്തില്‍ കലാശിച്ചത്. അതാകട്ടെ, ബംഗാളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ചരമക്കുറിപ്പ് എഴുതുകയും ചെയ്തു.

